10 трансферных попаданий и промахов «Рубина»

Успехи

Олег Кузьмин

Откуда: «Локомотив»

Сколько: €2,6 млн

Стоимость сейчас: €0,75 млн

Олег Кузьмин пришел в «Рубин» в 29 лет, и сумма в 2,6 миллиона евро была достаточно солидной компенсацией «Локомотиву» за возрастного игрока. Но воспитанник «Спартака» пришелся ко двору команде Бердыева, всегда любившего универсальных работяг. Кузьмин не только верой и правдой служит «Рубину» уже шестой сезон, но и совсем недавно в 34 года сыграл первый матч в сборной, став самым возрастным ее дебютантом. А вскоре и забил свой первый гол – в ворота Черногории.

Кого можно было купить за ту же сумму: Эфраин Хуарес, Деннис Дикмайер, Роберто Росалес, Жонатан, Марко Мотта

Сергей Кисляк

Откуда: «Динамо» (Минск)

Сколько: €0,3 млн

Стоимость сейчас: €1,3 млн

Сергей Кисляк – еще одно доказательство того, что «Рубину» лучше подходили русскоязычные футболисты, чем дорогостоящие легионеры. Опорный полузащитник был одной из главных звезд молодежной сборной Беларуси на ЧМ U-21 в Швеции в 2009 году, забив там два гола. В «Рубине» капитан минского «Динамо» основным стал не сразу, возможно, только сейчас. Но как игрок ротации приносил безусловную пользу, что не так уж плохо для футболиста за 300 тысяч евро, который сейчас оценивается в четыре раза дороже.

Кого можно было купить за ту же сумму: Папа Буба Диоп, Йосип Брезовец, Себастьян Роде, Марк Кросас, Георге Флореску

Роман Еременко

Откуда: «Динамо» (Киев)

Сколько: €12,9 млн

Стоимость сейчас: €18 млн

Здесь – вопрос спорный. С одной стороны, Роман Еременко блестяще раскрылся в «Рубине», превратившись из достаточно среднего опорника, коим он был в «Динамо», в настоящего короля центра поля. Трансформация началась еще в Киеве, но завершилась именно в Казани под руководством Курбана Бердыева. С другой стороны, купили его за 12,9 миллионов евро, а в ЦСКА он ушел за 5,9 – почти вдвое меньшую сумму, хоть и оценивался летом 2014-го в те же 13 миллионов. Налицо прокол с несвоевременной продажей, когда завершающийся контракт Романа уже серьезно влиял на его трансферную стоимость. Но все же, если дистанцироваться от финансов и говорить только о футбольной составляющей – отличная покупка. Ведь Еременко был лидером клуба целых три сезона и радовал своей игрой поклонников команды.

Кого можно было купить за ту же сумму: Арда Туран, Рикардо Альварес, Димитри Пайе, Дарио Конка, Джонатан де Гузман

Саломон Рондон

Откуда: «Малага»

Сколько: €9 млн

Стоимость сейчас: €15 млн

Однозначная трансферная удача «Рубина». Мало того, что форвард из Венесуэлы провел два хороших сезона в Казани, забив за это время 25 голов, специализируясь в первую очередь на еврокубках (12 – в Европе, 13 – в чемпионате), так его еще и продали в «Зенит» с наваром в девять миллионов евро. Там Рондон тоже был хорош и пошел на повышение в английскую Премьер-лигу этим летом, подписав контракт с «Вест Бромвичем». «Зенит» на нем почти ничего не потерял, что для привыкшего переплачивать питерского клуба – почти успех.

Кого можно было купить за ту же сумму: Раффаэль, Джексон Мартинес, Кристиан Бентеке, Демба Ба, Лукас Барриос

Максим Канунников

Откуда: «Амкар»

Сколько: €1,5 млн

Стоимость сейчас: €4 млн

Максим Канунников – один из самых ценных активов нынешнего «Рубина». Игрок сборной, ключевой исполнитель команды, повысивший свою трансферную стоимость с момента прихода из «Амкара» почти втрое. Самое главное – он действительно прогрессирует и способен играть еще лучше в «Рубине».

Кого можно было купить за ту же сумму: Рой Бееренс, Фелипе Гедос, Сидней Сэм, Сусо, Серхио Эскудеро

Промахи

Карлос Эдуардо

Откуда: «Хоффенхайм»

Сколько: €20 млн

Стоимость сейчас: €3,5 млн

Возможно, самый громкий трансферный провал в истории российского футбола. Карлос Эдуардо был куплен «Рубином» с явной переплатой, как один из самых перспективных бразильских футболистов. Но ожидаемой отдачи не принес, а затем получил тяжелую травму, пропустив весь сезон-2011/12 из-за случившегося в тренировочном процессе рецидива. Сдавался в аренду в бразильский «Фламенго» в надежде, что благоприятные для бразильца погодные условия (Эдуардо в августе 2012-го умудрился заболеть ангиной) помогут окончательно вылечиться и набрать форму, но Карлос так и остался человеком-травмой. Более-менее регулярно играл за «Рубин» в нынешнем сезоне, однако сейчас он не попадает в заявку на матчи и собирается покинуть Казань. Ждали от бразильца, конечно, много большего.

Кого можно было купить за ту же сумму: Йоанн Гуркюфф, Месут Озил, Диего, Эрнанес, Рафаэль ван дер Ваарт

Обафеми Мартинс

Откуда: «Вольфсбург»

Сколько: €9 млн

Стоимость сейчас: €2,5 млн

Еще одна весьма сомнительного качества сделка сезона-2010/11, но Обафеми Мартинса, в отличие от Карлоса Эдуардо, покупали зимой. Кроме того, нигериец был в то время уже известным в Европе форвардом, поигравшим в «Интере» и «Ньюкасле». Обафеми должен был заменить ушедшего в «Зенит» Александра Бухарова. Силовой форвард, обладавший к тому же приличной скоростью и опытом игры в Лиге чемпионов, виделся хорошим выбором «Рубина», но за неполных два сезона забил всего три мяча. Далее было традиционное для казанцев решение с арендой нигерийца в европейский клуб – «Бирмингем Сити», а затем уход Обафеми в марте 2011 года по свободному трансферу в «Леванте». Сейчас Мартинс – игрок китайского «Шанхай Шэньхуа», и по паспорту ему всего 31 год. Вопрос только в том, когда же действительно родился «Обагол». Совсем не факт, что в 1984 году.

Кого можно было купить за ту же сумму: Кенвайн Джонс, Роберто Солдадо, Исмаэль Бангура, Хавьер Эрнандес, Мамаду Ньянг

Сергей Давыдов

Откуда: «Кубань»

Сколько: €5 млн

Стоимость сейчас: €0,3 млн

Той же зимой, когда «Рубин» купил за пять миллионов евро у «Кубани» нападающего Сергея Давыдова, ЦСКА приобрел в «Венло» Ахмеда Мусу ровно за те же деньги. В «Кубани» Давыдов был очень хорош, но в «Рубине» категорически не заладилось – через год он ушел на правах аренды в московское «Динамо», затем были аренды в «Актобе», «Торпедо», «КамАЗ», где Давыдов и пребывает сейчас. Мог ли «Рубин» сделать в январе 2012 года лучший выбор? Конечно – в то время казанцы, успешно игравшие в Европе, могли купить по адекватной цене любого из перечисленных ниже форвардов, но в этот раз желание видеть в команде больше русскоязычных игроков подвело Курбана Бердыева.

Кого можно было купить за ту же сумму: Рики ван Вольфсвинкель, Жажа, Ведад Ибишевич, Ахмед Муса, Никола Калинич

Янн Мвила

Откуда: «Ренн»

Сколько: €12 млн

Стоимость сейчас: €7 млн

Полная противоположность трансферу Романа Еременко, хоть Мвила также играет в центре поля. По финансовой составляющей все не так уж и плохо – купили центрального полузащитника «Ренна» за 12 миллионов, он хоть и не заиграл, уже отбил миллион арендой в «Интер» и сейчас оценивается в семь миллионов, выступая за «Сандерленд» и все еще принадлежа «Рубину». Если Сэму Аллардайсу удастся удержать «черных котов» в АПЛ, «Рубин», может быть, еще и отобьет вложения. Но вот по части футбольной – провал. Игрок, который на словах горел желанием играть в РФПЛ, видел в этом новый вызов в карьере, сначала травмировался, а затем выступал уже без должного энтузиазма.

Кого можно было купить за ту же сумму: Вюрнон Анита, Маурисио Исла, Валон Бехрами, Ромуло, Мигель Велозу

Мубарак Вакасо

Откуда: «Эспаньол»

Сколько: €6 млн

Стоимость сейчас: €2,5 млн

Мубарак Вакасо ярко проявил себя на Кубке африканских Наций-2013, став там лучшим бомбардиром на пару с Эммануэлем Эменике. «Рубин» не преминул воспользоваться возможностью выкупить трансфер перспективного ганца у «Эспаньола», но Мубарак оказался игроком со сложным характером, чего в клубе не учли. Ганец чуть не сломал на тренировке одноклубника Кверквелию, лупил по ногам других игроков «Рубина», что и привело к отправке Вакасо в дубль, а затем – в аренду, в «Селтик». Удивительно, но раскрыть досье Мубарака и увидеть, что в «Эспаньоле» он получил восемь красных карточек и отличался дичайшим поведением на поле, в «Рубине» удосужились только после случая с Квирквелией. Сейчас Вакасо в «Лас-Пальмасе», но и там от него особого толку нет.

Кого можно было купить за ту же сумму: Фелипе Андерсон, Алехандро Гомес, Лоренцо Мельгарехо, Стюарт Даунинг, Насер Шадли

10 трансферных попаданий и промахов «Локомотива»

10 трансферных попаданий и промахов ЦСКА

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