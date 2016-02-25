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  • «Реал» уволит Зидана. Леонардо покинул «Анжи». Дайджест событий дня

«Реал» уволит Зидана. Леонардо покинул «Анжи». Дайджест событий дня

"Реал" вновь планирует сменить главного тренера

По сообщениям испанских СМИ, мадридский "Реал" вновь планирует провести ротацию главных тренеров. Президент Флорентино Перес заинтересован в трех тренерах, среди которых наставник Германии Йоахим Лев, Жозе Моуринью и Маурисио Покеттино из "Тоттенхэма". Сообщается, что аргентинский специалист является главной целью клуба.

Аршавин: "Конкретики пока нет"

Бывший хавбек краснодарской "Кубани" Андрей Аршавин рассказал о том, как проходит поиск нового клуба. "Есть, скажем так, варианты, но говорить что-то конкретное пока рано", – сказал Аршавин. Напомним, что российским футболистом активно интересовался "Кайрат".

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Карпин: "При Федуне в "Спартак" не вернусь"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал свое возможное возвращение в московскую команду. "При Федуне мое возвращение в "Спартак" исключено. Не знаю, как с его стороны, а с моей – да", — заявил Карпин.

Селезнев перешел в "Кубань"

"Кубань" подтвердила трансфер украинского бомбардира Евгения Селезнева. "Селезнев перешел в "Кубань", контракт подписан", — рассказал генеральный директор клуба Валерий Стаценко. О деталях сделки ничего не сообщается.

"Мельгарехо заставляют жить в отеле в Москве, вдруг кто-то клюнет". 5 странных поступков "Кубани"

"Арсенал" отказался продлевать сотрудничество с Фламини

"Арсенал" не планирует предлагать новый контракт с полузащитнику Матье Фламини, о чем 31-летний футболист уже знает. По информации источника, французский хавбек надеялся, что клуб предложит ему однолетнее соглашение, но по окончании сезона он будет вынужден покинуть "канониров" на правах свободного агента. В текущем чемпионате Англии Фламини сыграл в 15-ти матчах.

Кирилл Комбаров попал в заявку "Спартака-2" 

Защитник столичного "Спартака" Кирилл Комбаров был заявлен за "Спартак-2" под седьмым номером. Теперь, согласно регламенту, 29-летний Комбаров сможет выступать как за РФПЛ, так и за ФНЛ. В этом сезоне в активе Комбарова 10 матчей в составе красно-белых.

Леонардо уволен из "Анжи"

"Анжи" принял решение уволить из клуба полузащитника Леонардо, который пропустил зимние тренировочные сборы команды после того, как стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина. В "Анжи" постановили, что у Леонардо не было уважительных причин не приехать на сборы команды.

"Локомотив" и "Краснодар" покинули Лигу Европы

Российским клубам не удалось преодолеть стадию 1/16 финала Лиги Европы. "Локомотив" сыграл вничью в матче с "Фенербахче" (1:1), а "Краснодар" уступил "Спарте" (0:3).

Четыре видео о вылете русских клубов из Лиги Европы

[cr]

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Испания Кубань (ЛФЛ) Реал Локомотив Краснодар Спартак-2 Спартак Арсенал Анжи Аршавин Андрей Комбаров Кирилл Селезнев Евгений Фламини Матье Карпин Валерий Зидан Зинедин
Комментарии (2)
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spartak_88
1456433353
два убогих клуба Реал и Спартак! Чем то похожи, большая история а сейчас болото молодых дорований
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