«Реал» уволит Зидана. Леонардо покинул «Анжи». Дайджест событий дня

"Реал" вновь планирует сменить главного тренера

По сообщениям испанских СМИ, мадридский "Реал" вновь планирует провести ротацию главных тренеров. Президент Флорентино Перес заинтересован в трех тренерах, среди которых наставник Германии Йоахим Лев, Жозе Моуринью и Маурисио Покеттино из "Тоттенхэма". Сообщается, что аргентинский специалист является главной целью клуба.

Аршавин: "Конкретики пока нет"

Бывший хавбек краснодарской "Кубани" Андрей Аршавин рассказал о том, как проходит поиск нового клуба. "Есть, скажем так, варианты, но говорить что-то конкретное пока рано", – сказал Аршавин. Напомним, что российским футболистом активно интересовался "Кайрат".

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Карпин: "При Федуне в "Спартак" не вернусь"

Бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прокомментировал свое возможное возвращение в московскую команду. "При Федуне мое возвращение в "Спартак" исключено. Не знаю, как с его стороны, а с моей – да", — заявил Карпин.

Селезнев перешел в "Кубань"

"Кубань" подтвердила трансфер украинского бомбардира Евгения Селезнева. "Селезнев перешел в "Кубань", контракт подписан", — рассказал генеральный директор клуба Валерий Стаценко. О деталях сделки ничего не сообщается.

"Мельгарехо заставляют жить в отеле в Москве, вдруг кто-то клюнет". 5 странных поступков "Кубани"

"Арсенал" отказался продлевать сотрудничество с Фламини

"Арсенал" не планирует предлагать новый контракт с полузащитнику Матье Фламини, о чем 31-летний футболист уже знает. По информации источника, французский хавбек надеялся, что клуб предложит ему однолетнее соглашение, но по окончании сезона он будет вынужден покинуть "канониров" на правах свободного агента. В текущем чемпионате Англии Фламини сыграл в 15-ти матчах.

Кирилл Комбаров попал в заявку "Спартака-2"

Защитник столичного "Спартака" Кирилл Комбаров был заявлен за "Спартак-2" под седьмым номером. Теперь, согласно регламенту, 29-летний Комбаров сможет выступать как за РФПЛ, так и за ФНЛ. В этом сезоне в активе Комбарова 10 матчей в составе красно-белых.

Леонардо уволен из "Анжи"

"Анжи" принял решение уволить из клуба полузащитника Леонардо, который пропустил зимние тренировочные сборы команды после того, как стал виновником ДТП, в результате которого погибла женщина. В "Анжи" постановили, что у Леонардо не было уважительных причин не приехать на сборы команды.

"Локомотив" и "Краснодар" покинули Лигу Европы

Российским клубам не удалось преодолеть стадию 1/16 финала Лиги Европы. "Локомотив" сыграл вничью в матче с "Фенербахче" (1:1), а "Краснодар" уступил "Спарте" (0:3).

Четыре видео о вылете русских клубов из Лиги Европы

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