Десять трансферных попаданий и промахов «Зенита»

Удачи:

Халк

Откуда: «Порту»

Сколько: €40 млн

Стоимость сейчас: €37 млн (здесь и далее по данным сайта transfermarkt.de)

Летом 2012-го «Зенит» взорвал российский рынок сверхдорогостоящими покупками Витселя и Халка, и, если по Витселю по-прежнему есть вопросы, то Халк свои деньги полностью оправдал. За эти годы бразилец стал безоговорочно главным оружием «сине-бело-голубых» в атаке, стал визитной карточкой Петербурга – если «Зенит» сейчас и побаиваются в Европе, то именно из-за Халка. Он, как и предыдущая суперзвезда петербуржцев – Аршавин, умеет сделать гол из ничего, когда у команды не идет игра и тем самым принести ей нужные очки. Прекрасное выступление «Зенита» на групповом этапе Лиги чемпионов – заслуга в первую очередь Халка, а именно на таких футболистов не стоит жалеть и пятидесяти, и шестидесяти, и даже семидесяти миллионов.

Кого можно было купить за ту же сумму: Эзикель Лавесси, Эден Азар, Лукас, Виллиан, Робин ван Перси

Игорь Смольников

Откуда: «Краснодар»

Сколько: €6 млн

Стоимость сейчас: €10 млн

По сравнению с деньгами, уплаченными за Халка, Смольников считай достался петербуржцам бесплатно – и быстро застолбил за собой вакантное после заката Анюкова место справа в защите. Смольников своей игрой действительно напоминает Анюкова в его лучшие годы, но с одной положительной оговоркой: Игорь гораздо более активно и продуктивно, нежели его предшественник, подключается к атакам. Так и в решающем для сборной России матче со Швецией голевую передачу на Дзюбу отдавал именно Смольников; и можно быть уверенным, что подобные молниеносные рывки никуда не денутся от защитника «Зенита» и в будущем. К слову, российский паспорт – еще один жирный плюс Смольникова, ведь лимит на легионеров в РФПЛ никто не отменял.

Кого можно было купить за ту же сумму: Бенуа Тремулинас, Алекс Теллес, Эмре Джан

Олег Шатов

Откуда: «Анжи»

Сколько: €7 млн

Стоимость сейчас: €9,75 млн

Шатов переехал в Петербург примерно за семь миллионов евро – не самые большие деньги по нынешним меркам, а учитывая то, какую игру демонстрирует воспитанник мини-футбольной «ВИЗ-Синары», – и вовсе копейки. Массовая распродажа «Анжи» летом 2013-го была сродни продаже с аукциона личного имущества богача Каупервуда из романа «Финансист»: главные финансовые воротилы Филадельфии собрались в его доме, чтобы унести оттуда за бесценок самые дорогие картины, самые изящные статуэтки, вазы, гобелены... «Зенит» на распродаже 2013-го мог поживиться и более лакомыми кусками, вроде Кокорина и Жиркова (которые ныне все-таки стали петербуржцами), однако выбрал Шатова – и не прогадал. Сегодня Олег является одним из лидеров сине-бело-голубой полузащиты, разговаривает на одном футбольном языке с Халком и вполне может уехать куда-нибудь заграницу, если удачно проявит себя на грядущем Евро.

Кого можно было купить за ту же сумму: Аруна Коне, Фелипе Кайседо, Карлос Бакка, Лео Баптистао

Эсекьель Гарай

Откуда: «Бенфика»

Сколько: €6 млн

Стоимость сейчас: €17,25 млн

Купить такого защитника, как Гарай, за шесть миллионов евро – выдающееся достижение, лучший образец новой, экономной и разумной, трансферной политики «Зенита». Один из самых надежных центрдефов Мундиаля-2014, Гарай с ходу влился в стартовый состав петербуржцев (а как могло быть иначе?), зацементировав дыру в их обороне. Надо признать, что надежного напарника Николасу Ломбертсу в «Зените» искали долгие годы – и обжигались, как на молоке, на лысине Пюйгренье, на ошибках Алвеша, на странностях Нету. Заглянув в эту историю болезни, понимаешь, насколько ценной и своевременной стала для «сине-бело-голубых» находка Гарая – а уж за шесть миллионов евро она и вовсе кажется подарком с небес.

Кого можно было купить за ту же сумму: Кристиан Сапата, Мартин Демикелис, Эмре Джан, Тимм Клозе, Андреас Гранквист

Артем Дзюба

Откуда: «Спартак»

Сколько: 0

Стоимость сейчас: €6,75 млн

Приобретение Дзюбы из «Спартака», пусть и за бесплатно, поначалу казалась наиболее радикальным поклонникам «Зенита» неудачной идеей: все-таки плоть от плоти спартаковец, зачем он Петербургу? Но Дзюба выбрал из всех способов понравиться болельщикам наиболее действенный: он начал в большом количестве забивать голы. Шесть мячей в шести матчах на групповом этапе Лиги чемпионов – о таком достижении многие российские нападающие могут только мечтать. Конечно, Артему отчасти повезло, что «Зениту», памятуя о лимите на легионеров, пришлось продать Рондона и взять на его место форварда с российским паспортом – однако Дзюба с таким остервенением вгрызся в свой шанс, что о Рондоне мы теперь особо не вспоминаем. А так как нападающий столь высокого уровня обошелся боссам петебуржцев в ноль евро – это действительно сверхудачная сделка.

Кого можно было купить за ту же сумму: Дэнни Ингз, Андре-Пьер Жиньяк, Евгений Коноплянка

Неудачи:

Аксель Витсель

Откуда: «Бенфика»

Сколько: €40 млн

Стоимость сейчас: €21 млн

За Витселя «Зенит» заплатил столько же, сколько за Халка, однако не получил схожей отдачи. Потеря Халка может стать трагедией для «сине-бело-голубых» – потеря Витселя не внесет особых изменений. Конечно, нельзя сказать, что бельгиец провалился полностью, подобно Розине или Бухарову; и все же за сорок миллионов евро в российский клуб стоит покупать только исключительного игрока. Таким, к слову, являлся Данни – предыдущий трансферный рекорд «Зенита», взорвавший отечественный рынок в далеком 2008-м. Сравните пользу от Данни и пользу от Витселя – и вы получите разницу между удачной и неудачной покупкой. Примечательно, что именно после бестолково вложенных в Акселя миллионов «Зенит» стал гораздо осторожнее приобретать новых футболистов; и Гарай, и Дзюба, и Смольников тому доказательство.

Кого можно было купить за ту же сумму: Фернандиньо, Марио Гетце, Маруан Феллаини, Иско

Луиш Нету

Откуда: «Сиена»

Сколько: €7 млн

Стоимость сейчас: €3 млн

Нету стал последней не задавшейся попыткой «Зенита» найти пару Николасу Ломбертсу: португалец много ошибался, и, если и превосходил планку Пюйгренье, то оставался на уровне Бруну Алвеша. Кроме того, в январе прошлого года он изо всех сил рвался в «Олимпиакос», демонстрируя отсутствие у себя высоких спортивных амбиций. Нету – средний футболист, перебравшийся в РФПЛ из среднего итальянского клуба, однако заплатили за него на один миллион евро больше, чем за Гарая. Сам этот факт и позволяет нам записать трансфер португальца в неудачные: слишком уж хорош Гарай, чтобы своим примером не сделать неудачниками всех остальных.

Кого можно было купить за ту же сумму: Тоби Алдервейрельд, Кристиан Сапата, Матиас Сильвестре

Андрей Аршавин

Откуда: «Арсенал»

Сколько: 0

Стоимость сейчас: €0,375 млн

Последнее возвращение Аршавина в родной город стало поистине неудачным: Андрей обрюзг, потерял былую скорость и наглость и превратился в пародию на самого себя. Конечно, этим возвращением он скорее навредил своей репутации, нежели репутации клуба, однако пострадал в данном случае и «Зенит». Когда Виллаш-Боаш перестал ставить Аршавина в состав, нашлось много недовольных, вокруг команды создавалось дополнительное и совершенно ненужное ей давление, хотя было очевидно, что Андрей не выходит в основе исключительно из-за своей плохой формы. Красивой сказки с возвращением блудного сына в родные пенаты не получилось – и лучше бы этого возвращения совсем не было, а в нашей памяти жил только Аршавин, разрывающий оборону «Марселя», «Байера» и «Глазго Рейнджерс».

Кого можно было купить за ту же сумму: Миралем Сулеймани, Йоан Гюффран, Фернандо Льоренте

Кристиан Ансальди

Откуда: «Рубин»

Сколько: €6 млн

Стоимость сейчас: €4,5 млн

Ансальди приобретался в «Зенит» как универсал, способный сыграть на двух флангах обороны, а главное – он должен был подменять устающего время от времени Кришито. Однако, как и многие игроки из «Рубина» (Домингес и Бухаров – тому пример), Ансальди заскучал в Петербурге и уже через год отправился в аренду в мадридский «Атлетико». Нельзя сказать, что Кристиан стал грандиозным провалом трансферной политики «Зенита»: игрок, купленный за шесть миллионов, априори не может провалиться столь громогласно, как тот же Бухаров; и все же от Ансальди ждали чего-то большего, чем выступления на уровне Луковича. Сейчас защитник, имеющий опыт игр за сборную Аргентины, пребывает в очередной аренде – в итальянском «Дженоа».

Кого можно было купить за ту же сумму: Дэрил Янмаат, Александер Бюттнер

Александр Рязанцев

Откуда: «Рубин»

Сколько: 0

Стоимость сейчас: €2,4 млн

В последние годы «Зенит» действительно стал гораздо осторожнее вести себя на рынке – еще три-четыре года назад топ его трансферных провалов был бы более показательным. Однако даже бесплатные трансферы могут быть провальными: Александр Рязанцев в «Зените» померк и рискует повторить судьбу Домингеса, Бухарова и Ансальди. Очевидно, что Рязанцев не будет для петербуржцев ни новым Зыряновым, ни новым Широковым: чтобы стать первым ему не хватает трудолюбия и игрового интеллекта, а чтобы стать вторым – таланта. Сегодня Александр – неплохой игрок на подмену, да и то скорее из-за наличия российского паспорта: имей Рязанцев гражданство Лазовича или Розины, он пошел бы как раз по их пути. У игроков из «Рубина», за исключением Семака, странным образом не выходит закрепиться в «Зените» – и Рязанцев, вероятно, не будет в их ряду исключением.

Кого можно было купить за ту же сумму: Блез Матюиди, Хаби Алонсо, Андреа Пирло



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