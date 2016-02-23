Ефремов обыгрывает Караваева. Миранчук снова забивает. Как русские выступают в Европе

Кержаков продолжает совершенствовать игру. Черышев становится талисманом «Валенсии». Проничев – лучший из наших в «Шальке». Блог «Русские и тут» рассказывает, как русские футболисты играют на европейских полях.

Битва Ефремова и Караваева

Что может быть лучше встречи двух партнеров по разные стороны баррикад? Дмитрий Ефремов и Вячеслав Караваев принадлежат ЦСКА, но выступают в аренде за соперников по чемпионату Чехии. В 18-м туре либерецкий «Слован» принимал «Яблонец» и победил 3:2. Ефремов отметился голевой передачей в моменте с победным голом, а вот Караваеву пришлось смириться с горечью поражения его команды.

За «Баник» дебютировал российский защитник Антон Мещанинов, отыгравший все 90 минут в игре против «Злина» (3:0). А вот российский нападающий Денис Давыдов, арендованный «Млада Болеслав», не попал в заявку на матч против «Спарты». Его партнеры уступили второй команде чемпионата со счетом 0:2.

Черышев замолчал

Российский полузащитник Денис Черышев становится настоящим талисманом «Валенсии» в Примере. Черышев снова вышел в стартовом составе в игре с «Гранадой» (2:1), а «летучие мыши» одержали вторую победу подряд. Сам Денис в голах не поучаствовал, заменившись на 68-й минуте.

Кержаков прибавляет

Российский форвард «Цюриха» Александр Кержаков на этот раз не забил, но впечатлений от его игры осталось еще больше. В матче против «Лугано» наш бомбардир уже напоминал собой того самого футболиста, которым мы восхищались несколько лет назад. Кержаков опасно бил по воротам, создавал моменты для партнеров, а «Лугано» уберегло от поражения только везение.

Антон Митрюшкин остался вне заявки «Сьона» на матч против «Грассхопера». «Сьон» проиграл 0:3, а наш голкипер упустил возможность сыграть против только что приехавшего из ЦСКА болгарина Георги Миланова.

«Легия» Черчесова снова на высоте

Польская «Легия» продолжает сокращать отставание от «Пяста», пока еще лидирующего в чемпионате страны. Коллектив Станислава Черчесова обыграл «Заглембе» (2:1), приблизившись к первой строчке на расстояние одного очка. «Пяст» же снова не смог победить, сыграв нулевую ничью с «Погонью».

Наши в «Шальке»

Роман Нойштедтер провел 90 минут на поле в матче «Шальке» и «Майнца». Встреча завершилась ничейным результатом 1:1, а Нойштедтер играл центрального защитника в паре с Жоэлем Матипом.

Юный бомбардир «Шальке U19» Максимилиан Проничев снова отметился забитым мячом. На этот раз Проничев отличился в игре с гладбахской «Боруссией», где его коллектив уверенно победил 2:0.

А вот для второй команды «Шальке» матч против «Оберхаузена» сложился неудачно. Гельзенкирхенцы уступили сопернику со счетом 4:2, а российский форвард Алексей Гасилин вышел на поле лишь на 69-й минуте.

Как там в Португалии

«Лейрия» сыграла по нулям с командой «Бенфика Бранку». Защитник Кирилл Костин отыграл 90 минут, Анатолие Николаеш остался в запасе.

«Бенфика Б» с Виталием Лысцовым в составе проиграла «Жил Висенте» (2:3). Российский защитник провел на поле всю встречу.

Защитник Томас Рукас отыграл за «Спортинг Б» 90 минут в матче против «Лейшойнша». «Спортинг» уступил со счетом 1:3. Во встрече с командой «Фреамунде» Рукас остался на скамейке запасных.

«Славия» в игре

Болгарская «Славия», где работает российский специалист Александр Тарханов, сыграла вничью с командой «Черно Море» (0:0) в матче чемпионата страны. Дебютировал за команду и нападающий Сердер Сердеров, ранее выступавший за «Анжи». Россиянин провел на поле 76 минут, но результативными действиями не отметился.

Что там у остальных

Примавера «Фиорентины» наконец-то смогла вернуться на победный путь. В матче 19-го тура была обыграна «Специя» (4:1). Наш голкипер Артем Макаров отыграл за «фиалок» все 90 минут.

Антон Швец помог «Вильярреалу Б» победить команду «Леида Эспортиу» (1:0). Россиянин провел на поле 67 минут.

Полузащитник «Мантовы» Юрий Гонци сделал голевую передачу в матче с командой «Кунео». На 71-й минуте Юрия заменили.

Антон Миранчук отметился еще одним голом за «Левадию». Пострадала команда «Пайде», с которой «Левадия» проводила товарищескую встречу. У Миранчука, кстати, теперь появился русский партнер. Состав эстонского клуба пополнил 23-летний российский полузащитник Евгений Кобзарь.

Российский форвард словацкого «Земплина» Максим Вотинов оформил дубль в игре с «Кошице». «Земплин» победил со счетом 4:0.

Андрей Панюков по-прежнему вне заявки «Аяччо» на матчи Лиги 2. Но причина этому кроется в болезни форварда. Ждем возвращения Панюкова, ведь без него у «Аяччо» большие проблемы с забиванием голов.

Аршак Корян тренируется с основным составом «Витесса». Вторая команда голландского клуба пропустила этот тур из-за нечетного количества команд в лиге.

Как живут россияне в Европе

Фото: fcslovanliberec.cz, pfcslavia.com, globallookpress.com, valenciacf.com