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  • «Зенит» провел переговоры с Пеллегрини. Дайджест событий дня

«Зенит» провел переговоры с Пеллегрини. Дайджест событий дня

«Амкар» подписал Дайка

Нападающий Чинеду Дайк продолжит свою карьеру в «Амкаре».

Сообщается, что пермский клуб подписал с футболистом контракт, рассчитанный на полтора года. Новичок будет выступать под десятым номером.

Большую часть своей клубной карьеры Дайк провел в МЛС, где играл за «Индиана Ивейдерс», «Портленд Тимберс», «Лос-Анджелес Блюз», «Торонто» и «Сан-Антонио Скорпионс».

Кроме того, на его счету один гол и один результативный пас в товарищеском матче за сборную Нигерии.

Обладатель Кубка Англии может получить место в Лиге чемпионов

Футбольная ассоциация Англии продолжает искать способы стимулировать интерес команд и зрителей к кубку страны. В ближайшее время будет рассмотрена инициатива по предоставлению обладателю трофея места в Лиге чемпионов.

Об этом заявил Мартин Гленн, исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии. Он также подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает на сохранение четырех мест в Лиге чемпионов по результатам розыгрыша чемпионата.

Нолито пополнит ряды «Барселоны» этим летом

«Барселона» достигла договоренности с «Сельтой» о переходе нападающего галисийского клуба Нолито. Зимой клуб из Виго не принял предложение сине-гранатовых об аренде игрока, однако летом «Сельта» готова отпустить форварда в столицу Каталонии, причем, за сумму, меньшую, нежели прописана в его контракте в качестве отступных и составляет 18 миллионов евро.

Напомним, в зимнее трансферное окно каталонский клуб не мог себе позволить осуществить полноценный трансфер по причине долгового ограничения. Отметим, что наставник «блауграна» Луис Энрике полностью сосредоточен на 29-летнем форварде «Сельты», других игроков он не рассматривает, так как считает Нолито оптимальной кандидатурой.

В нынешнем чемпионате Испании нападающий принял участие в 15-ти встречах, забил восемь мячей и четыре раза ассистировал партнерам по команде.

Председатель совета директоров РЖД: «Смородскую хотят заменить? Я не в курсе дел»

Председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович прокомментировал слухи о том, что в планы главы компании Олега Белозерова входит смена на посту президента «Локомотива» Ольги Смородской.

«Не знаю, но это его право полностью как руководителя компании. Там совет директоров есть в «Локомотиве»... Не знаком с планами Белозерова», – сказал Дворкович.

Напомним, Смородская является президентом красно-зеленых с 2010-го года.

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Йованович стал игроком «Зенита»

«Зенит» подписал контракт с защитником «Црвены Звезды» Вукашином Йовановичем.

19-летний игрок является воспитанником клуба из Белграда. Всего в составе красно-белых он провел 32 поединка и забил два мяча. В 2015-м году Йованович стал чемпионом мира в составе молодежной сборной Сербии.

«Динамо» может подписать Ещенко

Защитник «Анжи» Андрей Ещенко может стать игроком «Динамо» в это трансферное окно. В прошлом сезоне игрок на правах аренды защищал цвета «Кубани».

В своей карьере футболист выступал за иркутскую «Звезду», «Химки», киевские «Динамо» и «Арсенал», «Днепр», «Волгу» и «Локомотив». В текущем розыгрыше РФПЛ 32-летний игрок провел 16 поединков и заработал две желтых карточки.

Погба заключил 10-летнее спонсорское соглашение с Adidas

Хавбек «Ювентуса» Поль Погба договорился о спонсорском контракте с компанией Adidas. Соглашение будет рассчитано на 10 лет, в течении которых игрок заработает 40 миллионов евро без учета бонусов. По информации источника, за сотрудничество с французом также боролся другой известный бренд спортивной экипировки Nike, однако ему не удалось выдержать конкуренцию со стороны Adidas.

Пеллегрини может сменить Виллаш-Боаша в «Зените»

«Зенит» планирует пригласить на пост главного тренера клуба наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини. Чилийский специалист по окончании нынешнего сезона покинет английскую команду и может встать у руля сине-бело-голубых. Сообщается, что петербургский клуб уже провел соответствующие переговоры с 62-летним тренером.

Напомним, нынешний главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш покинет команду этим летом.

«Барселона» была сильнее «Лас-Пальмаса»

В матче 25-го тура Примеры «Барселона» в гостях с минимальным преимуществом обыграла «Лас-Пальмас» 2:1.

Чемпионат Испании. Примера. 25-й тур

Лас-Пальмас – Барселона – 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Суарес, 6; 1:1 – Виллиан Жозе, 10; 1:2 – Неймар, 39.

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Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Црвена Звезда Барселона Сельта Динамо Анжи Ещенко Андрей Нолито Погба Поль Йованович Вукашин Хенти Эзекиэль Пеллегрини Мануэль Виллаш-Боаш Андре Смородская Ольга
Комментарии (1)
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Вомбат
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Это было бы большой удачей - этот тренер умеет ставить игру. Но в Зенит он вряд ли пойдет.
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