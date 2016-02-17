«Зенит» приглашает тренера «Монако». «Локомотив» оштрафовал Тарасова. Дайджест событий дня

Дортмундская "Боруссия" интересуется Зинченко

Агент украинского полузащитника "Уфы" Александра Зинченко Олег Еремин заявил, что его клиентом интересуется дортмундская "Боруссия".

"Переговоры идут со многими клубами, кандидатов на футболиста очень много. Среди них и "Рома", и "Боруссия" из Дортмунда. Но пока нет конкретной информации, так как заявочный период в Европе уже закончен, хотя предварительные документы можно подготовить раньше. По всей видимости, Александр доиграет сезон в "Уфе". Все понимают, что футболиста такого уровня долго удержать не удастся. Безусловно, ему будет лучше продолжать расти в более амбициозном клубе", – сказал Еремин.

19-летний Зинченко выступает за "Уфу" с 2015 года, провел за клуб 22 матча и забил 2 гола. За сборную Украины сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2018 года.

"Зенит" хочет переманить наставника "Монако"

"Зенит" проявляет интерес к главному тренеру "Монако" Леонарду Жардиму, написал журналист Флориан Фьеши в своем Twitter.

Представители "Зенита" провели предварительные переговоры с агентом наставника. Российский клуб готов платить португальцу зарплату в размере пяти миллионов евро в год. Впрочем, Жардим пока не настроен покидать "Монако".

Напомним, что нынешний наставник "Зенита" Андре Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт и покинет клуб по окончании сезона.

"Локомотив" оштрафовал Тарасова за футболку с Путиным

"Локомотив" дал оценку действиям полузащитника команды Дмитрия Тарасова, который по завершении матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче" продемонстрировал футболку с изображением президента России Владимира Путина.

"ФК "Локомотив" считает недопустимым поступок футболиста команды Дмитрия Тарасова по завершении матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким "Фенербахче".

Организатор соревнования не допускает демонстрацию участниками матчей каких-либо изображений, даже если они носят доброжелательный характер. Политическая, идеологическая или религиозная пропаганда находятся под запретом на территории футбола, и ФК "Локомотив" полностью разделяет позицию УЕФА по данному вопросу.

К сожалению, сотрудники нашего клуба не могли предотвратить инцидент: футболист никого не посвящал в свои планы. Инициатива Дмитрия вышла неуместной и вредной как для клуба, так и для него самого. Дмитрий Тарасов получит дисциплинарное взыскание согласно личному контракту с ФК "Локомотив", - говорится в заявлении "Локомотива".

Сам Тарасов может быть дисквалифицирован на срок от 8 до 10 матчей за политическую пропаганду.

Руни выбыл до конца апреля

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни пропустит несколько ближайших матчей.

Футболист не полетел с "Манчестер Юнайтед" в Данию на матч 1/16 финала Лиги Европы против "Мидтьюлланда". Сообщается, что причиной отсутствия Руни стало повреждение связок колена, которое игрок получил на выходных.

По информации источника, Руни не сможет выйти на поле до конца апреля.

Лавесси перешел в "Хэбэй Чайна Форчун"

Аргентинский нападающий "ПСЖ" Эсекьель Лавесси перешел в китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

Сумма трансфера и сроки действия контракта не сообщается. По некоторым данным, форвард будет получать в Китае от 13 до 15 миллионов евро в год.

31-летний Лавесси выступал за "ПСЖ" с 2012 года, провел за клуб 163 матча и забил 35 голов.

"ПСЖ" перевел Орие в дубль

Руководство "ПСЖ" перевело ивуарийского защитника Сержа Орие в дублирующий состав.

Футболист пробудет в молодежке до конца этого сезона. Кроме того, Орие оштрафован на 180 тысяч евро. Летом парижане намерены продать игрока за 20 миллионов евро.

Напомним, что Орие в соцсети Periscope оскорбил главного тренера Лорана Блана, а также партнеров по команде.

Calciomercato: "Манчестер Юнайтед" поборется за Дибалу

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры с туринским "Ювентусом" относительно 22-летнего звездного нападающего Пауло Дибалы.

Несмотря на многочисленные утверждения клуба, что Дибала никуда не уйдет, в Манчестере твердо уверены в том, что у них есть шанс.

В "МЮ" уже неоднократно сетовали на малое количество нападающих, и Дибала, который оценивается в 77,8 миллионов фунтов, кажется им идеальным подписанием.

Депутаты Европарламента требуют расследовать трансфер Бэйла из "Тоттенхэма" в "Реал"

Три депутата Европарламента намерены разобраться с трансфером полузащитника Гарета Бэйла из "Тоттенхэма" в "Реал".

Депутаты Дэниэл Далтон, Сандер Лонес и Рамон Тремос узнали, что "Реал" использовал для покупки игрока средства Bankia – банка, которому было оказана государственная помощь. Эта помощь по их мнению могла быть незаконной.

Депутаты считают, что "Реал" использовал средства испанских налогоплательщиков и получил преимущество перед конкурентами в деле приобретения игрока.

Напомним, что Бэйл перешел из "Тоттенхэма" в "Реал" в 2013 году за 101 миллион евро.

Примера. "Барселона" обыграла "Спортинг" благодаря дублю Месси

В перенесенном матче 16-го тура Примеры "Барселона" одержала победу над "Спортингом" со счетом 3:1. Дублем в этой встрече отметился Лионель Месси, еще один гол каталонцев забил Луис Суарес. Мяч "Спортинга" на счету Карлоса Кастро.

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Спортинг – Барселона – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Месси, 25; 1:1 – Кастро, 27; 1:2 – Месси, 31; 1:3 – Суарес, 67.

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