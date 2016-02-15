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  • Китай, США, Чили – лиги, за которыми нужно следить, пока это не стало мейнстримом

Китай, США, Чили – лиги, за которыми нужно следить, пока это не стало мейнстримом

У вас когда-нибудь возникал вопрос: «куда скатился «Лос-Анджелес Гэлакси?» или «Интересно, когда «Шанхай» отберет чемпионство у «Гуанчжоу»? Внимание обычного российского болельщика обращено исключительно на отечественный футбол. Два раза в неделю он распыляется на Лигу Чемпионов. Иногда человек следит за топовыми европейскими чемпионатами, а вот взглянуть на мало разрекламированные чемпионаты не хватает ни времени, ни желания.

Меж тем в Китае уже платят по 40 миллионов евро за игроков, в США теперь едут не только на шикарную пенсию, а лиги Южной Америки больше не держатся на деньгах наркобаронов. Расширяйте футбольное сознание, ведь помимо плей-офф еврокубков и английской Премьер-лиги в мире еще есть футбол.

Китайская Суперлига

Оригинальное название: 中超联赛

Кратко: 16 клубов играют турнир в два круга, три первых команды и победитель Кубка выходят в Лигу чемпионов Азии. Действующий чемпион – «Гуанчжоу Эвергранд»

Кого вы уже знаете: Алекс Тейшейра, Джексон Мартинес, Луис Фелипе Сколари, Демба Ба, Асамоа Гьян, Жервиньо, Тим Кэйхилл, Рамирес

Представьте, что итогом очередного совещания Владимира Путина с министром спорта станет не соединение двух редакций в один разбухающий пузырь спортивной журналистики – новый телеканал, не ужесточение лимита на легионеров и даже не очередные рокировки в РФС. Представьте, что итогом станет жесткая (и реальная) борьба с коррупцией и открытие крупнейшей в мире футбольной академии. Представьте, что каждый русский миллионер вдруг поставит перед собой задачу стать президентом футбольного клуба в РФПЛ. А какая-нибудь крупная компания купит клуб ФНЛ и завалит его деньгами.

Мечты сбываются в Китае. Особенно когда за дело берется генеральный секретарь ЦК Компартии Си Цзиньпин. Когда он всерьез увлекся футболом, местная лига стала обрастать мышцами. Крупные китайские компании приобрели клубы первых двух дивизионов и ногой открыли дверь трансферного рынка. Сейчас Суперлига занимает первое место в мире по затратам на игроков, а Лига Цзя-А (дивизион ниже) – четвертое. В Поднебесную переехали Жервиньо, Рамирес, Гуарин, Джексон Мартинес и Алекс Тейшейра. Хотя китайцы были готовы скупить всех: от Халка до Руни и Терри.

«Потратим любые деньги на иностранцев». Китайские деньги взрывают мировой футбол

Зачем безумные траты? Клубы усиленно пропагандируют футбол среди населения, которому пока интереснее смотреть чемпионаты Англии или Испании. Средняя посещаемость – на уровне 20 тысяч. Во-вторых, Суперлига привлекает к себе внимание со стороны селекционеров и агентов, давая возможность китайским футболистам попасть в топ-чемпионаты. Для этого крупные компании становятся спонсорами европейских клубов. Жесткий лимит «3+1» (на поле могут выйти три легионера откуда угодно и еще один – из Азии) работает в пользу местных. Зарплаты и стоимость китайских игроков растут, поэтому лимит, скорее всего, будет смягчен. Ориентация на собственных игроков, впрочем, останется. Партия сказала: «Надо».

Говорить об успехе амбициозного восточного футбола пока рано. Даже игроки не скрывают, что едут в Китай исключительно за деньгами. Однако уровень от этого не падает, а наоборот постоянно растет.

На что смотреть в этом сезоне: как «Гуанчжоу Эвергранд» будет отбиваться от попыток других клубов выиграть чемпионский титул. Особенно надутые амбиции у «Цзянсу Сунин». Ну и сумеет ли Алекс Тейшейра не сойти с ума от собственной зарплаты.

Дрогба, Вагнер Лав и еще 5 игроков, вернувшихся из Китая в футбол

МЛС

Оригинальное название: Major League Soccer

Кратко: сложная система, где 20 клубов (17 из США, 3 представляют Канаду) играют регулярный чемпионат, потом 12 команд попадают в плей-офф. Все это завершается финалом. Чемпион получает Кубок MLS, в 2015 году его завоевал «Портленд Тимберс»

Кого вы уже знаете: Джовани дос Сантос, Себастьян Джовинко, Давид Вилья, Юра Мовсисян, Кака, Клинт Дэмпси, Найджел де Йонг, Обафеми Мартинс, Стивен Джеррард, Робби Кин, Фрэнк Лэмпард, Андреа Пирло, Дидье Дрогба

Если Китай находится в начале своего футбольного пути, то в США и Канаде развитием (простите) соккера занимаются с середины 90-х. В стремлении привлечь аудиторию к непопулярному в Северной Америке виду спорта, акционеры МЛС доходили до абсурдных вещей. Почти хоккейные буллиты и обратный отсчет, впрочем, не принесли успеха.
Сработали грамотная рекламная стратегия, нестандартная структура турнира и покупка ветеранов: от Пеле и Беккенбауэра до Бэкхема, Анри, Лэмпарда и Пирло. Результат налицо: еще в 2013 году чемпионат МЛС обогнал по средней посещаемости матчи НХЛ и НБА. Самым популярным видом спорта среди детей стал футбол. Наш, европейский.
Кроме того, МЛС продала права на трансляции крупнейшим операторам спортивного вещания (Sky Sports, Eurosport, Letv Sports, Globosat), и теперь заокеанский футбол показывают по всему миру. Это в разы увеличивает заработок лиги на рекламе.

Качество футбола хоть и уступает топовым лигам Европы, зато американский турнир непредсказуем. МЛС построена на принципе равного распределения бюджета среди всех клубов. Это сделано для того, чтобы не допустить образования суперклубов, уничтожающих конкуренцию в чемпионате. Пока во Франции «ПСЖ» пешком громит соперников, в МЛС новообразовавшийся «Нью-Йорк Сити» с шейхами во главе не смог даже выйти в плей-офф и занял лишь 8е место в своей конференции (из 10).

Еще один плюс этого турнира – его сложная структура, похожая отчасти на НХЛ. Команды разделены на Западную и Восточную конференции, играют сначала в регулярном чемпионате за выход в плей-офф, в котором и выявляется новый обладатель кубка МЛС. У такой системы есть свои минусы, но она точно повышает интерес болельщиков и рейтинги телевизионных трансляций. А это для лиги, кажется, самое главное.

На что смотреть в этом сезоне: какой из клубов неожиданно выстрелит. Прошлый победитель, «Портленд», имеет состав, общая стоимость которого – 13 млн евро. Столько же стоит «Мордовия» или «Амкар». Станет ли Себастьян Джовинко MVP сезона? В 2015 году итальянец выдал феноменальную статистику: 22 гола и 13 передач в 33 матчах.

Чемпионат Чили

Оригинальное название: Liga Chilena de Futbol: Primera Division

Кратко: 16 клубов участвуют в Апертуре и Клаусуре, а побеждает почти всегда «Коло-Коло»

Кого вы уже знаете: Марио Салас, Гонсало Хара, Жан Босежур

Чилийская сборная неплохо выступила на чемпионате мира в Бразилии, в следующем году выиграла Копа Америка. Сейчас команда Чили занимает 5 место в рейтинге ФИФА. И четверть ее игроков выступают в национальном чемпионате. Остальные, естественно, тут начинали карьеру. Но если в чемпионатах Аргентины и Бразилии нам хотя бы известны команды, вроде «Боки Хуниорс», «Ривер Плейта», «Коринтианса» или «Сантоса», то о чилийских командах слышно мало.

Местный чемпионат проходит по стандартной для Южной Америки схеме. Сезон разделен на две части: Апертуру и Клаусуру. По сути, это два независимых чемпионата, определяющие двух равноправных победителей. Анализируя недавно завершившуюся первую половину сезона, можно выделить серьезную борьбу в первой пятерке. Разница меду первым и пятым местом (зона попадания в Кубок Либертадорес и Южноамериканский кубок) всего семь очков. Победитель Апертуры «Коло-Коло» имеет всего на 1 очко больше, чем серебряный призер «Универсидад Католика».

В Южной Америке особое отношение к футболу. И особый стиль, мало похожий на европейский. Что интересно, он также имеет мало общего с игрой сборных Бразилии, Аргентины и даже Чили. Большинство футболистов давно играют за границей и «европеизировались». Нужно уткнуться в оборону до конца матча? Сделаем. Не спорят с судьей, если не видят в этом необходимости или опасаются получить карточку. Расчет выше чувств. Для тех, кто считает футбол религией, такой подход неприемлем. Аутентичный южноамериканский футбол – неожиданное удовольствие, к которому нельзя быстро привыкнуть.

На что еще посмотреть: на настоящую страсть. Будете прыгать в такт, ничего не сломайте.

США. МЛС Весь мир Лос-Анджелес Гэлакси Шанхай Шэньхуа Гуанчжоу Эвергранд Нью-Йорк Сити Орландо Сити Гьян Асамоа Пирло Андреа Джеррард Стивен Кака Тейшейра Алекс Босежур Жан Мартинес Джексон
Комментарии (1)
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Димон Панкер
1468922566
В Чили высочайшие скорости, посмотрите, не пожалеете, это просто безумие.
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