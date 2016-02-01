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  • Тейшейра, Черышев, Ниасс и еще 4 трансфера, которые могут случиться сегодня

Тейшейра, Черышев, Ниасс и еще 4 трансфера, которые могут случиться сегодня

Андрей Ярмоленко, "Динамо Киев"

Возраст: 26 лет

Амплуа: полузащитник

Стоимость: 25 миллионов евро

Кому нужен: "Боруссия Д", "Арсенал", "Сток Сити, "Эвертон"

Возможная сумма трансфера: 25-30 миллионов евро

Зачем это клубам? Киев набивает цену на Ярмоленко уже несколько лет. "Динамо" может хорошо заработать, или сделать из игрока легенду. Решать надо сейчас: Ярмоленко в том возрасте, когда пора себя реализовывать. Покупатели видят в нем талантливого игрока с нераскрытым потенциалом. Примеры Мхитаряна и Дугласа Косты показывают, что из Украины можно выписать отличных игроков. Хотя примерная сумма трансфера в 25 миллионов евро — серьезный риск.

Зачем это игроку? Быть самым талантливым игроком Украины почетно, но Ярмоленко способен на большее, чем обыгрывать защитников "Ворсклы" и "Оболони".

Байе Умар Ниасс, "Локомотив"

Возраст: 25 лет

Амплуа: нападающий

Стоимость: 10 миллионов евро

Кому нужен: "Эвертон"

Возможная сумма трансфера: 15-17 миллионов евро

Зачем это клубам? "Локомотив" включил режим экономии и зависит от санкций ФИФА. Чтобы кого-то купить, сначала нужно кого-то продать. Впарить Буссуфа никому не удается, а на трансфере Ниасса можно хорошо заработать. "Эвертону" нужна поддержка для Ромелу Лукаку, тем более команду покинул Стивен Нейсмит. Попытки заманить на "Гудисон Парк" Ярмоленко провалились, потому что в Киеве задрали слишком высокую цену. Ниасс обойдется куда дешевле — в районе 15 миллионов евро.

Зачем это игроку? Ниасс никогда не скрывал, что не против уехать в лигу посильнее, а сейчас проводит лучший сезон в Премьер-лиге. Раньше отечественные клубы могли себе позволить передерживать игроков, теперь стремятся продавать их на пике.

Лоик Реми, "Челси"

Возраст: 29 лет

Амплуа: нападающий

Стоимость: 12 миллионов евро

Кому нужен: "Лестер", "Ньюкасл", "Спартак"

Возможная сумма трансфера: 11-13 миллинов евро

Зачем это клубам? "Челси" лучше многих умеет зарабатывать на ненужных игроках. Бесполезных форвардов в команде и так хватает, а на роль сменщика Диего Косты позвали Пато. Средние клубы не смогут предложить Реми амбиции и высокую зарплату, зато дадут более ценное - игровое время.

Зачем это игроку? Домашний чемпионат Европы — мечта для Реми, который давно не был в сборной. Один лишь статус игрока "Челси" ничего не гарантирует, Реми нужны голы. Переход в "Лестер" может стать еще и крутым приключением.

Алекс Тейшейра, "Шахтер"

Возраст: 26 лет

Амплуа: полузащитник

Стоимость: 30 миллионов евро

Кому нужен: "Ливерпуль"

Возможная сумма трансфера: 60-70 миллионов евро

Зачем это клубам? "Шахтер" может утонуть в деньгах, если все-таки выбьет из "Ливерпуля" отступные в размере 70 миллионов евро. Тогда трансфер Тейшейры войдет в историю как один из самых практичных. В 2010 году "Шахтер" заплатил за него всего 6 миллионов евро.
"Ливерпуль" же пытается вернуть былые амбиции, а это представляется дорогим удовольствием.

Зачем это игроку? Тейшейра — один из лучших игроков сезона, судя по статистике. За 26 матчей он забил 26 голов и отдал 5 голевых передач. В чемпионате Украины ему слишком. Над трансфером усиленно работают все: от агента игрока до руководства "Ливерпуля". Сам Тейшейра сказал, что мечтает надеть красную майку и снова сыграть с Коутиньо, с которым они занимались в школе "Васко". Слово за президентом "Шахтера" Сергеем Палкиным.

Денис Черышев, "Реал"

Возраст: 25 лет

Амплуа: полузащитник

Стоимость: 10 миллионов евро

Кому нужен: "Ливерпуль", "Севилья", "Вильярреал", "Уотфорд"

Возможная сумма трансфера: 7-10 миллионов евро

Зачем это клубам? Флорентино Перес ввел в "Реале" блокировки продаж из-за запрета на трансферы. Однако за расставание с Черышевым уже высказался даже Зинедин Зидан. Держать безнадежно запасного игрока на контракте нет смысла, если по нему есть предложения. Большей частью это клубы Испании и Англии. "Севилья" готова опять оформить аренду, осталось разобраться с трудоустройством Какута. "Ливерпуль", видимо, держит Черышева в уме, на случай провала трансфера Тейшейры. Под шумок активизировался "Уотфорд". Выбирать Денису есть из чего.

Зачем это игроку? Несмотря на популярность, реализовать себя Черышев пока не смог. К 25 годам у него, по сути, нет ни одного полноценного сезона. Мечта играть за "Реал" пусть остается мечтой.

Ахмед Муса, ЦСКА

Возраст: 23 года

Амплуа: полузащитник, нападающий

Стоимость: 13 миллионов евро

Кому нужен: "Лестер", "Манчестер Юнайтед", "Саутгемптон"

Возможная сумма трансфера: 25 миллионов евро

Зачем это клубам? ЦСКА и не рвется продавать Мусу, поскольку тогда линия нападения совсем осиротеет. Даже 20 миллионов евро от "Лестера" не решили вопрос. ЦСКА отдаст форварда лишь за совсем безумные деньги. Так что пока Муса остается на сборах.

Зачем это игроку? Скромный нигериец отчаянно благодарит Леонида Слуцкого, и уходить не рвется. Поиграть в топ-клубе он, впрочем, тоже не отказался бы.

Миши Батшуайи, "Марсель"

Возраст: 22 года

Амплуа: нападающий

Стоимость: 9 миллионов евро

Кому нужен: "Ньюкасл", "Валенсия"

Возможная сумма трансфера: 14-20 миллионов евро

Зачем это клубам? Французские клубы никогда не откажутся от хороших денег, а английские всегда выглядят готовыми переплатить.

Зачем это игроку? Батшуайи — фактурный нападающий, которому будет комфортно в Англии. Он постепенно движется к топ-клубу, но контракт что в Англии, что в разбогатевшей "Валенсии" ему предложат куда более сочный, нежели в хворающем "Марселе".

Сейду Думбия, "Рома"

Возраст: 28 лет

Амплуа: нападающий

Стоимость: 15 миллионов евро

Куда перешел: "Ньюкасл"

Зачем это клубам? "Рома" уже давно не нуждается в услугах ивуарийца, который так и не сумел найти общий язык и взаимопонимание с Франческо Тотти. "Ньюкасл", коллекционирующий в зимнее трансферное окно всех подряд, намерен остаться в Премьер-лиге. Трансфер Сейду соизмерим с задачами клуба. А забивать в ворота "Манчестер Сити" Думбия сможет и в Премьер-лиге.

Зачем это игроку? У Сейду на руках было несколько предложений, но не везде все зависело от него. В ЦСКА его не отпустила "Рома", в Китай и Турцию отказался ехать сам Думбия. Осталась Англия, где лишний раз можно показать себя и искупаться в лучах славы. 

Онлайн закрытия зимнего трансферного окна

Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Европа Ливерпуль Лестер ЦСКА Рома Ньюкасл Эвертон Локомотив Марсель Динамо К Челси Реал Реми Лоик Ярмоленко Андрей Тейшейра Алекс Думбия Сейду Черышев Денис Муса Ахмед Ниасс Умар
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