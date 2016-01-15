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Уйти нельзя вернуться. 5 странных историй трансферного окна в России

 

Экономический кризис и угроза санкций от УЕФА поменяли настроения на трансферном рынке в России. Теперь вместо переплаты за игроков и громких трансферов происходят странные истории. Мы выбрали пять из них и оценили по шкале абсурдности Чепчугова-Буссуфа. Один, будучи вечно запасным вратарем ЦСКА, получает по разным данным от 360 до 670 тысяч евро. Другой пришел в "Локомотив" за 15 миллионов евро, а теперь клуб не может продать его даже за копейки.

Владимир Гаджев

Клуб: "Левски"

Куда ушел: "Кубань"

Рейтинг Чепчугова-Буссуфа: 10/10

С этим трансфером не заладилось с самого начала. На пресс-конференции президент "Левски" сообщил: полузащитник Владимир Гаджев переходит в "Рубин". Позже оказалось, что "Рубин" - это "Кубань", а в российских клубах болгары просто запутались. Стоило Гаджеву подписать контракт, как "Кубань" начала с игроком переговоры о его расторжении. Причина банальна – нехватка денег. В клубе большие проблемы с финансированием. Близки к уходу Александр Беленов и Владислав Игнатьев, долгое время не могли разрешить ситуацию с Павлюченко. Роман все-таки поехал на сбор, а вот Сергей Ткачев уже достался ЦСКА бесплатно. На этом фоне совершенно непонятным выглядит подписание защитника "Шальке" Фелипе Сантаны. Тот давно не игрок основы, но чем-то заинтересовал "Кубань".

Александр Ерохин

Клуб: "Урал"

Куда пытался уйти: "Ростов"

Рейтинг Чепчугова-Буссуфа: 9/10

Контракт Александра Ерохина с "Уралом" заканчивался летом. Клуб не планировал продавать своего лучшего игрока, хотя им активно интересовался "Спартак". Предложения москвичей уральцы отклоняли. И вдруг ленту новостей взорвал "Ростов", объявив о подписании с Ерохиным трехлетнего контракта. Спустя пару часов "Урал" ответил ростовчанам в твиттере. "Ерохин – игрок нашей команды. Уйти он может только летом", - главный вывод из того, что устроили оба клуба.

Игорь Денисов

Клуб: "Динамо"

Куда мог уйти: "Крылья Советов"

Рейтинг Чепчугова-Буссуфа: 7/10

Конфликт Денисова с "Динамо" набирал обороты еще зимой. В ноябре прошлого года Игорь был отстранен от тренировок с московским клубом и занимался саморазвитием. Стоило открыться трансферному окну, как на полузащитника обозначился претендент. "Крылья Советов" были готовы забрать Денисова в аренду, о чем едва не объявили официально. День спустя ситуация изменилась. Бунтарь Игорь помирился с руководством и остался в команде. "Крылья" же, вместо трансфера Денисова, отпустили в "Динамо" Станислава Драгуна.

Вячеслав Подберезкин

Клуб: "Урал"

Куда ушел: "Краснодар"

Рейтинг Чепчугова-Буссуфа: 6/10

История, задавшая тон всему трансферному периоду - появление Вячеслава Подберезкина в "Краснодаре". Изначально представители "Урала" в своем стиле опровергли информацию о продаже полузащитника. А потом выступил президент "Урала" Григорий Иванов: "Человек не захотел оставаться с нами и ушел в "Краснодар". Мы же сэкономили деньги на его зарплате". При этом контракт Подберезкина с "Уралом" действовал еще полгода, а отпустили его как свободного агента. Если только между клубами не существует джентльменского соглашения.

Александр Кокорин

Клуб: "Динамо"

Куда мог уйти: "Арсенал", "Зенит"

Рейтинг Чепчугова-Буссуфа: 4/10

До сих пор неясно, является ли интерес "Арсенала" к Александру Кокорину реальным или это хитрость агента. Вот уже и Павлюченко науськивает нападающего, объясняя, что в России он уже не вырастет и надо ехать. Было бы куда. При этом "Динамо" не в силах предложить Кокорину новый контракт, а у самого форварда нет мотивации оставаться в команде и дальше. Кажется, что сейчас Кокорина может забрать фактически любой достойный клуб, а сообщения об отсутствии форварда на тренировках основы только подогревают ситуацию. Особенно когда игрока соблазняет "Зенит". Кокорин все-таки присоединился к команде на сборе в Португалии. Ждем продолжения сериала.

Кокорин, Акинфеев, Дзагоев и другие россияне, которые могли уехать в АПЛ

Таблица зимних трансферов РФПЛ

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Россия. Премьер-лига Россия Урал Динамо Ростов Краснодар Арсенал Крылья Советов Кубань (ЛФЛ) Денисов Игорь Кокорин Александр Гаджев Владимир Подберезкин Вячеслав Ерохин Александр
Комментарии (2)
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CSKA №1
1452872808
Коко может перейти только в Пензенский Зенит,а так без вариантов!!!
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