Трансфер Жиркова в «Зенит»: пять вопросов

Зачем нужны трансферы, если Виллаш-Боаш все равно уходит?

Осенью Андре Виллаш-Боаш не только ругался с Виталием Мутко, но и дал понять, что в конце сезона уйдет из "Зенита". Португальца уже обхаживают европейские клубы, а "Порту" якобы даже готов выплатить петербуржцам пару миллионов евро и забрать тренера досрочно. Однако Виллаш-Боаш планирует доработать до обозначенного срока. Ему нравится идея уйти из "Зенита" после какого-никакого европейского триумфа, а шансы покуролесить в Лиге чемпионов у "Зенита" высоки. Именно под эту задачу тренеру обещали усиление зимой.

При этом вполне вероятно, что кого-то Виллаш-Боаш не досчитается. Главным образом это касается Акселя Витселя, спрос на которого в Европе сохраняется, да и Доменико Кришито порой ударяется в ностальгию по родной Италии. Загодя анонсировав свой уход, португалец, по большому счету, лишил себя серьезных рычагов влияния на трансферную политику клуба и теперь может разве что надеяться на лучшее.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Когда уже "рука Петербурга" перестанет забирать игроков из Москвы?

Переходы Артема Дзюбы и Артура Юсупова консервативная часть петербуржских фанатов продолжает переваривать. Новости о возможных трансферах Жиркова и Кокорина – очередной удар по "виражу". Однако этот фактор вряд ли повлияет на ход переговоров и окончательное решение клуба.

Подписание Дзюбы уже оправдало себя. Бывший "спартаковец" не только на 80% закрыл прошлогоднюю голевую норму предшественника Рондона (16 забитых мячей против 20), но и оказался лидером по игровому времени, сыграв во всех 27 матчах первой части сезона.

Да и "Зенит" становится неофициальным базовым клубом сборной. Учитывая амбиции и финансовые возможности петербуржцев, игроков можно забирать откуда угодно. Соблазн играть в Лиге чемпионов при самой высокой в лиге зарплате слишком велик.

Что Жиркова не устраивает в "Динамо"?

Команда сменила курс развития. Играть с молодежью для такого опытного мастера, возможно, и приятно. Но явно это лучше делать уже ближе к окончанию карьеры. Жирков просто хочет еще что-нибудь выиграть, познать радость от крупного успеха. В "Динамо", где рядом с Юрием выходят на поле перспективные, но пока слишком юные игроки, сделать это будет очень сложно. Роль дядьки-наставника не для Жиркова. Он давно уже привык играть в больших командах, где заставляют нести ответственность только за себя. "Зенит" для Жиркова в этом плане – идеальный вариант.

Зачем "Зениту" футболист, которому перевалило за тридцать?

Левый бровочник с опытом и богатым еврокубковым стажем может использоваться как в обороне, так и ближе к нападению. Применительно к игровой модели "Зенита", где игроки атакующей группы не имеют четкой привязки к позиции, его стоит рассматривать скорее лишь в качестве альтернативы Кришито.

Итальянец начало сезона провел явно ниже своего уровня, частенько проваливаясь на своем фланге и не оказывая должной поддержки нападению. По текущему относительному показателю надежности (количеству потенциально голевых ошибок в пересчете на полностью сыгранный матч) Кришито уступает Анюкову и Смольникову (0,85 против 0,61 и 0,60 соответственно). Что же касается креативной составляющей его игры, по итогам первых 17 матчей сезона атакующая активность Доменико определялась неприлично низким коэффициентом КАА 0,24, что ровно вдвое ниже его показателя по итогам прошлого сезона. Тем не менее, на 10-матчевом финишном отрезке календарного года итальянец резко активизировался, подтянув этот показатель к нормальному уровню КАА 0,55, что несколько хуже, чем у Смольникова (0,66), но заметно лучше, чем у Анюкова (0,42).

В любом случае, если эта троица подойдет ко второй части сезона в оптимальных кондициях, Кришито и Смольникову места в основе практически гарантированы. Другое дело, что в случае форс-мажора (а Игоря только месяц назад прооперировали) "Зенит" рискует остаться без кадрового резерва на флангах обороны.

Сколько это будет стоить?

Нынешняя зарплата Юрия в "Динамо", по разным данным, составляет 2,3-2,5 млн евро в год, и вряд ли он согласится на серьезное понижение. Те же Анюков, Ломбертс и Нету имеют двухмиллионные контракты, и Жирков в этом сравнении заслуживает той же суммы. Плюс символический миллион придется перечислить на счет "Динамо". "Зенит" может себе это позволить, но после недавнего расставания с Аршавиным, Тимощуком и Кержаковым подобный ход идет вразрез с генеральной линией по сокращению расходов. Особенно на антиквариат.

При этом стратегически выгодна продажа Кришито. Все-таки уровень игры итальянца в последние сезоны падает, а пока еще можно выручить за него приличные деньги. По подсчетам transfermarkt.de, сейчас он стоит 7 миллиона евро, что уже на 4 миллиона ниже максимума.

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