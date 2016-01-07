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  • Гвардиола возглавит «Манчестер Сити». «Реал» ожидает распродажа. Дайджест событий дня

Гвардиола возглавит «Манчестер Сити». «Реал» ожидает распродажа. Дайджест событий дня

 

Немецкий журналист: "Знаем на 100 процентов, что Гвардиола возглавит "Манчестер Сити"

Немецкий журналист Ули Келер уверен, что главный тренер "Баварии" Хосеп Гвардиола возглавит "Манчестер Сити". "Мы знаем на 100 процентов, что в следующем сезоне Гвардиола возглавит "Манчестер Сити". В этом есть смысл: в клубе работают Сориано и Бегиристайн, с которыми Пеп дружит, и руководство "горожан" наверняка их наняло именно для того, чтобы заманить Гвардиолу", - сказал Келер.

"Спартак" готов продать Озбилиса за 3 миллиона

Московский "Спартак" "повесил ценник" на полузащитника Араса Озбилиза, которым заинтересовались клубы из США и Голландии. "На данный момент "Спартак" имеет предложения по Озбилизу из Голландии и США. Клуб готов отпустить игрока не менее чем за три миллиона долларов", – комментирует положение дел источник, близкий к клубу.

Таблица зимних трансферов РФПЛ

Нойштедтер желает получить российское гражданство

Полузащитник "Шальке" Роман Нойштедтер в ближайшие недели надеется получить российское гражданство. Об этом сообщил глава пресс-службы немецкого клуба Томас Шпигель. "Я подтверждаю, что Нойштедтер планирует получить гражданство России по просьбе Российского футбольного союза. В связи с этим он несколько недель назад посетил Москву. Нойштедтер рассчитывает стать гражданином России в следующем месяце и ожидает этого с нетерпением", – заявил Шпигель.

Анри хочет работать тренером

Бывший игрок "Арсенала" Тьерри Анри в ближайшее время приступит к тренерской работе в системе лондонского клуба. "Мы часто говорим с Венгером о работе тренера. Я постоянно спрашиваю, как нужно вести себя в той или иной ситуации. Сейчас я учусь на тренера и уже спросил, найдeтся ли для меня место в системе клуба. Венгер сказал, что готов взять меня ассистентом тренера команд U18 и U19. Это очень здорово, потому что я обожаю „Арсенал“ и хотел бы начать тренерскую карьеру именно в этом клубе", — приводит Arsenal Magazine слова француза.

"Реал" летом ожидает распродажа

Ближайшим летом мадридский "Реал" попрощается сразу с девятью футболистами, среди которых есть и несколько топ-игроков. Такую информацию озвучил агент Франсуа Гальярдо. По словам агента, "Реал" покинут Серхио Рамос, Лука Модрич, Криштиану Роналду, Лукас Васкес, Альваро Арбелоа и несколько представителей второй команды. Кроме того, Гальярдо дал понять, что Рамос пополнит новый клуб Хосепа Гвардиолы. Что касается Модрича и Роналду, то о их будущем месте работы агент умолчал.

Как Флорентино Перес провернул главную аферу сезона

Аргентинская федерация футбола представила свой вариант символической национальной команды всех времен.

Единственным ныне действующим футболистом в составе этой команды оказался нападающий "Барселоны" Лионель Месси. Полностью символическая сборная Аргентины выглядит следующим образом: Убальдо Фильоль, Хавьер Дзанетти, Роберто Перфумо, Даниэль Пассарелла, Альберто Тарантини, Мигель Анхель Бриндизи, Диего Марадона, Фернандо Редондо, Лионель Месси, Габриэль Батистута, Марио Кемпес.

Янузай вернется в "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Аднан Янузай, арендованный "Боруссией" Д, досрочно вернется в английский клуб. Сообщается, что договор аренды будет расторгнут по просьбе "Манчестер Юнайтед" в связи с тем, что в Германии Янузай не имеет достаточного количества игровой практики. По информации источника, футболист присоединиться к "МЮ" на следующей неделе, а официально объявлено об этом будет завтра. В Бундеслиге Янузай всего шесть раз выходил на поле и сделал одну голевую передачу.

Онлайн зимнего трансферного окна

Серия А. "Рома" потеряла очки в матче с "Кьево"

"Рома" довольствовалась ничьей в богатой на голы игре против "Кьево". Другие результаты игрового дня можно посмотреть здесь.

Серия А. 18-й тур

Кьево – Рома – 3:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Умар, 7; 0:2 – Флоренци, 37; 1:2 – Палоски, 44; 2:2 – Дайнелли, 58; 2:3 – Яго Фальке, 71; 3:3 – Пепе, 85.

"Кьево" - "Рома" - 3:3. Спектакль с градом голов (ВИДЕО)

Англия. Премьер-лига Англия Аргентина Реал Барселона Манчестер Сити Месси Лионель Роналду Криштиану Модрич Лука Озбилиз Арас Гвардиола Хосеп
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