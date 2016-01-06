Серия А. «Ювентус» разгромил «Верону», «Фиорентина» справилась с «Палермо»

В матчах 18-го тура чемпионата Италии «Ювентус» не испытал проблем с «Вероной», «Фиорентина» на выезде справилась с «Палермо», «Милан» дома проиграл «Болонье», а «Рома» в богатом на голы противостоянии сыграла вничью с «Кьево». В двух других встречах вечера, в которых играли «Сассуоло» с «Фрозиноне» и «Лацио» с «Карпи», была зафиксирована ничья.

Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

Палермо – Фиорентина – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Иличич, 13; 0:2 – Иличич, 42; 1:2 – Джилардино, 77; 1:3 – Блащиковски, 90.

Кьево – Рома – 3:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Умар, 7; 0:2 – Флоренци, 37; 1:2 – Палоски, 44; 2:2 – Дайнелли, 58; 2:3 – Яго Фальке, 71; 3:3 – Пепе, 85.

Ювентус – Верона – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Дибала, 8; 2:0 – Бонуччи, 45. 3:0 – Дзадза, 82.

Лацио – Карпи – 0:0 (0:0)

Милан – Болонья – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Джаккерини, 82.

Сассуоло – Фрозиноне – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Дионизи, 16; 1:1 – Дефрель, 22; 1:2 – Айети, 45; 2:2 – Фальчинелли, 74.

Удаление: Пеллегрини, 90.

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