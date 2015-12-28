«Арсенал» вышел на первое место. «Милан» готов заплатить 35 миллионов за Витселя. Дайджест событий дня

"Манчестер Сити" предлагает Месси прибавку к зарплате. Подберезкин подписал контракт с "Краснодаром". Плетикоса стал игроком "Депортиво". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Чех установил рекорд АПЛ

Матч 19-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Борнмутом" закончился победой лондонцев – 2:0.

Ворота "Арсенала" в этой встрече защищал Петр Чех, для которого она стала 170-й "сухой" игрой в АПЛ. Таким образом, голкипер "канониров" установил новый рекорд лиги по этому показателю, обойдя Дэвида Джеймса.

"Манчестер Сити" обещает увеличить зарплату Месси

"Манчестер Сити" готов платить нападающему "Барселоны" Лионелю Месси 27 миллионов евро за сезон.

Такое щедрое предложение лично одобрил владелец манчестерского клуба шейх Мансур. Важно отметить, что "горожане" не начнут вести переговоры с "Барселоной", пока сам 28-летний футболист не даст согласие на переход.

Отметим, что по нынешнему соглашению с "Барселоной" за год Месси зарабатывает 20 миллионов евро.

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Ради Витселя "Милан" готов попрощаться с Хондой и Лопесом

"Милан" по-прежнему заинтересован в услугах бельгийского полузащитника "Зенита" Акселя Витселя. Возможную сделку оценивают в 35 миллионов евро.

Для того, чтобы купить бельгийца, руководству "Милана" придется расстаться с рядом исполнителей. Так, главными претендентами "на выход" в клубе считают бывшего игрока ЦСКА Кейсуке Хонду и вратаря Диего Лопеса. В игроке сборной Японии заинтересован французский "Марсель", а испанского голкипера планирует приобрести английский "Ливерпуль".

В текущем сезоне Витсель сыграл за "Зенит" в 18 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.

Апелляция "Реала" на исключение из Кубка Испании отклонена

Административный трибунал по спорту (TAD) рассмотрел апелляцию мадридского "Реала" на исключение из Кубка короля и подтвердил, что решение было законным.

Из розыгрыша Кубка Испании "Реал" был исключен после того, как в матче с "Кадисом" на поле появился российский полузащитник Денис Черышев. Дело в том, что игрок российской сборной не имел права выходить на поле из-за перебора желтых карточек в розыгрыше турнира, который проходил в прошлом сезоне.

Плетикоса подписал контракт с "Депортиво"

Опытный голкипер Стипе Плетикоса прошел медосмотр в "Депортиво" и подписал контракт с испанским клубом, рассчитанный до конца сезона.

Отметим, что в договоре хорватского футболиста и испанского клуба предусмотрена возможность продления соглашения еще на один сезон.

Напомним, что последней командой Плетикосы был российский "Ростов".

Дембеле заинтересовал "ПСЖ"

Французский "ПСЖ" рассматривает вариант с приобретением нападающего лондонского"Фулхэма" Муссы Дембеле. Сообщается, что представители чемпиона Франции связывались с окружением игрока.

Стоит отметить, что "ПСЖ" интересует приобретение Дембеле не зимой, а летом. Напомним, что "Фулхэм" выступает в Чемпионшипе, а бельгиец является лидером команды.

Подберезкин проведет в "Краснодаре" четыре с половиной года

Полузащитник Вячеслав Подберезкин согласовал детали личного контракта с "Краснодаром". Согласно его условиям, футболист будет игроком "быков" ближайшие четыре с половиной года.

Как сообщалось ранее, 23-летний игрок расторг контракт с "Уралом", а значит, своему новому клубу он достался бесплатно.

Ван Гаал не хочет уходить в отставку

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал после матча 19-го тура АПЛ против "Челси" заявил, что не собирается добровольно покидать свой пост.

"Для меня вопросы о моем будущем не представляют интереса, потому что у меня нет никакой возможности на них влиять. Я могу только работать со своими игроками, и они, как видите, бьются за меня. Даже после сегодняшнего результата болельщики аплодировали, так что я не могу сказать, что сильно обеспокоен. В мире футбола нельзя ничего знать наверняка, но я полностью уверен в клубе и игроках. Собираюсь ли я в отставку? Наоборот. Когда игроки способны так играть под серьезным давлением, для меня нет причины увольняться. Возможно, СМИ и хотели бы, чтобы я это сделал, но я не уйду. Вопрос не в том, останусь я или нет – здесь дело в исполнении обязательств по контракту", – сказал ван Гаал.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" – 0:0. Все опасные моменты матча (ВИДЕО)

"Арсенал" вышел на первое место, "МЮ" и "Челси" голов не забили

В матче 19-го тура АПЛ "Арсенал" обыграл "Борнмут" со счетом 2:0. Голы забили Паулиста и Озил.

Этот результат вывел лондонцев на первую строчку в таблице как минимум до игры между "Лестером" и "Манчестер Сити".

В центральной встрече тура между "Манчестер Юнайтед" и "Челси" счет открыт не был.

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Арсенал – Борнмут – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Паулиста, 27; 2:0 – Озил, 63.

Манчестер Юнайтед – Челси – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

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