Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Олег Василенко: «Дзюба – лучший футболист 2015 года в России»

Олег Василенко: «Дзюба – лучший футболист 2015 года в России»

Бывший главный тренер екатеринбургского "Урала" Олег Василенко в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" назвал тройку лучших игроков чемпионата России уходящего года.

– Футболистом года по опросу еженедельника "Футбол" стал Халк. Заслуженно ли?

– Я думаю, что да. Халк, в принципе, выделяется из всех нападающих, которые есть в чемпионате России. Дзюба, кстати, тоже выделялся, как и ряд других футболистов.

– Бразилец набрал почти в два раза больше очков, чем Дзюба, занявший второе место.

– Повторюсь, нападающих такого уровня в нашем чемпионате немного, поэтому Халк и выделяется. Поэтому он заслужено и лидирует.

– Если Артем второй, то Квинси Промес – третий. Вы бы оставили их в таком порядке или поменяли бы местами?

– Дзюба, на самом деле, прекрасно провел первую часть чемпионата России, заслуженно занял в опросе вторую строчку. Промес – это футболист, который обладает многими хорошими качествами. Для чемпионата России он яркий игрок, но я бы отдал предпочтение Олегу Шатову. Он, на мой взгляд, в Премьер-лиге, Лиге чемпионов и матчах за сборную России смотрелся очень здорово. Я бы обязательно включил Олега в эту тройку.

– У вас получается тогда зенитовское трио, но клуб из Санкт-Петербурга сейчас не совсем радует результатами в чемпионате.

– Это да. "Зенит" всегда выделялся очень сильным подбором футболистов. И почему они сейчас не в лидерах – в этом сложно разобраться, не зная ситуацию изнутри. Да, влияет на это ряд факторов, но все же тем, кто находится внутри команды, виднее. Тот же ЦСКА также обладает хорошими игроками, они показывают высокую организацию футбола.

«ЦСКА надо удержать Думбия, «Ростову» – Бердыева». Мнение агента о трансферах клубов РФПЛ

– Кого еще можно было причислить к лучшим? Шатова вы уже назвали.

– Сложно даже назвать пятерку, так как очень много достойных кандидатов. Например, назовем армейский дуэт: Роман Еременко – Алан Дзагоев. Они достойны быть в топ-5, потому что являются теми футболистами, которые очень ярко действовали на поле, результативно и качественно. Еще мне очень симпатичен Тимофей Калачев из "Ростова", он бы тоже мог оказаться в заветной пятерке.

– А если брать клуб не из лидеров чемпионата, то вы бы в свой список, например, включили Зинченко из "Уфы"?

– Александру нужно дальше продолжать развиваться. Он при должном отношении сможет стать игроком достаточно высокого уровня. Мы всегда обращаем внимание на то, когда в чемпионате России попадаются те футболисты, которые сразу начинают чем-то выделяться. Безусловно, что в составе "Уфы" он выглядит здорово, молодец. В "Рубине" вот выделяется Эльмир Набиуллин. Они оба ярко смотрятся, но Шатов и Смольников на их фоне смотрятся лучше. Почему? Они стабильно показывают футбол высокого уровня, КПД у них хороший, тактически почти не ошибаются. Зинченко я желаю стать таким же, но в пятерку я бы его не включил, а вот в топ-10 его фамилия оказалась бы.

– Назовите итоговую вашу тройку. По местам.

– Артем Дзюба, Олег Шатов и Алан Дзагоев.

Какой будет зимняя трансферная кампания в РФПЛ

Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Уфа Дзюба Артем Еременко Роман Смольников Игорь Дзагоев Алан Шатов Олег Халк Калачев Тимофей Набиуллин Эльмир Промес Квинси Зинченко Александр Василенко Олег
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1450872192
Слова иди-ота,выше признает что Халк лучший-а когда просят тройку назвать -куда бразилец делся то??????
Ответить
Plane
1450876122
Нашли кого слушать! Он что супер-спец в футболе? Ему только с командами играющими в КФК работать, пусть там и определяет кто есть кто
Ответить
Garrincha58
1452936752
Дзюба хоть один гол забил без Хулька а да в сборной и то кому
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
23:53
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+