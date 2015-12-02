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  • Широков перейдет в «Краснодар». «Рома» хочет избавиться от Думбия. Дайджест событий дня

Широков перейдет в «Краснодар». «Рома» хочет избавиться от Думбия. Дайджест событий дня

Невилл возглавил "Валенсию". Неймар продлит контракт с "Барселоной". Болельщикам "Рубина" запретили посещение матча с "Бордо". "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

МВД Франции запретило болельщикам "Рубина" посетить матч против "Бордо"

Болельщики "Рубина" не смогут присутствовать на выездном матче группового этапа Лиги Европы с "Бордо".

"Мы прилагаем к данному письму указ министерства внутренних дел, запрещающий болельщикам команды ФК „Рубин“ перемещение между любыми пограничными пунктами Франции (аэропорт, железная дорога, дорожная граница) и коммуной Бордо. Статья L. 332-16-1 спортивного кодекса, выходящая из статьи 60 закона № 2011-267 от 14 марта 2011 об обеспечении внутренней безопасности, позволяет МВД запрещать индивидуальное или коллективное перемещение людей, являющихся болельщиками или ведущими себя как таковые, и присутствие которых может принести значительный ущерб общественному порядку.

Люди, которые не будут соблюдать этот запрет, будут подвергнуты лишению свободы сроком шесть месяцев и штрафу 30 000 евро. Кроме того, они будут подвергнуты полному запрету на посещение стадиона сроком на один год, если не будет принято какого-либо иного мотивированного решения. Так как болельщики обычно приезжают накануне матча, запрет вступает в силу 9 декабря в полдень и истекает 10 декабря в полночь", – приводит пресс-служба казанского клуба выдержку из письма МВД Франции на имя президента "Рубина".

Широков продолжит карьеру в "Краснодаре"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Широков перейдет в "Краснодар" на правах полугодичной аренды.

По истечении аренды 34-летний футболист подпишет полноценное соглашение со своей новой командой на правах свободного агента.

Таким образом, "Спартак" сэкономит на уходе Широкова около 1,5 миллионов евро.

Гари Невилл возглавил "Валенсию"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл был назначен главным тренером "Валенсии" до конца сезона.

"Я счастлив предоставленной мне возможности тренировать "Валенсию", – сказал он.

Его брат Фил останется на позиции помощника главного тренера.

Неожиданность дня. Гари Невилл возглавил "Валенсию"

"Рома" намерена продать Думбия

Руководство итальянской "Ромы" намерено продать ивуарийского форварда Сейду Думбия, сообщает итальянская пресса. По информации источника, на вырученные деньги римляне намерены приобрести двух защитников.

Напомним, на данный момент Думбия выступает за московский ЦСКА на правах аренды. В этом сезоне игрок отметился пятью голами.

Предметный интерес к форварду проявляет лондонский "Вест Хэм".

Оздоев заинтересовал европейские клубы

Полузащитник "Рубина" Магомед Оздоев попал в сферу интерес несколько европейских клубов из Англии, Германии и Франции.

Сообщается, что в контракте Оздоева прописана сумма отступных в 6 миллионов евро.

Сам футболист хотел бы попробовать свои силы в Европе. Скорее всего, сделка будет оформлена до Евро-2016.

Кэйхилл продлил контракт с "Челси" до 2019 года

Защитник сборной Англии и "Челси" Гэри Кэйхилл продлил свой контракт, сообщает официальный сайт лондонского клуба. Новое соглашение рассчитано до 2019 года.

Напомним, защитник перешел из "Болтона" в стан "синих" в 2012 году, и сыграл за команду 177 матчей, забив 15 голов. Вместе с "Челси" Кэйхилл одержал победу в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Почему "Челси" обязан купить Гарри Кейна

Кубок ФНЛ пройдет на Кипре

Директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков сообщил, что товарищеский турнир Кубок ФНЛ состоится не в Турции, а на Кипре.

"Кубок ФНЛ пройдет с 14 по 24 февраля. В турнире примут участие 16 команд. Место проведения турнира – Кипр. Приняли такое решение, так как для клубов там будут созданы все необходимые условия. Кроме того, у нас есть опыт проведения Кубка ФНЛ на Кипре.

На Кипре мы проводили два первых Кубка ФНЛ. Только тогда в нем принимали участие восемь команд. Мы предлагали в качестве варианта для проведения турнира Кипр, так как там есть некие наработанные связи", – рассказал Новиков.

Неймар продлит контракт с "Барселоной"

Неймар-старший, отец нападающего "Барселоны" Неймара, планирует, что его сын продлит контракт с клубом.

"Мы планируем продлить контракт с "Барселоной". У нас еще есть три года по контракту с "Барселоной", поэтому мы не торопимся. Спешка здесь не к месту. Мы спокойны и уверены, что Неймар будет выступать за "Барселону" еще много лет. Он счастлив здесь, и нет смысла ничего менять", – рассказал он.

23 ситуации, когда футболисты перестали быть мужиками

Россия. Премьер-лига Краснодар Валенсия Барселона Рубин Невилл Гари Широков Роман Оздоев Магомед Думбия Сейду Неймар
Комментарии (4)
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AleXXX 88
1449119995
Зачем он краснодару?
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Dizel379
1449120620
Видимо для глубины состава,+ игрок сборной не помешает точно..
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kurilov
1449503982
Самое тупое дело брать "павлина" в Краснодар.Один....взял в сборную другой .....
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