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    23 ситуации, когда футболисты перестали быть мужиками


    5
    Голосов: 1
    30.11.2015 13:00
    Не всегда игроки ведут себя правильно и поступают честно. Иногда они выглядят со стороны хуже маленьких девочек. «Бомбардир» представляет подборку самых интересных и необычных симуляций, после просмотра которых над футболистами можно смеяться во весь голос.

    Не всегда игроки ведут себя правильно и поступают честно. Иногда они выглядят со стороны хуже маленьких девочек. "Бомбардир" представляет подборку самых интересных и необычных симуляций, после просмотра которых над футболистами можно смеяться во весь голос. 

    1. Этого игрока просто потрепали за ушко, на что он отреагировал довольно странным образом:

    2. Абате вряд ли ожидал, что мимолетное касание шеи Роналду приведет к таким конвульсиям со стороны звездного португальца:

    3. Возможно, он просто споткнулся. Но мы знаем, что это совсем не так:

    4. Мадридские дерби всегда получаются жаркими. Но с таким падением на глазах у судьи Пепе явно перегнул:

    5. Он спасался от преследования и пережил страшную засаду защитников соперника. Это Гарет Бэйл, которого давно ставят на роль приемника Роналду. По симуляциям уж точно:

    23 Soccer Players To Forgot How To Human

    6. Неудачный поцелуй:

    7. Тот момент, когда вместе с другом подумали об одном и том же:

    23 Soccer Players To Forgot How To Human

    8. Вот так Арьен Роббен учился плавать:

    9. Невидимый оппонент сокрушил футболиста страшным ударом в лицо. Неподготовленному зрителю его становится даже жалко:

    10. Неймар. Просто Неймар. Еще с хохолком:

    11. Если бы это увидел Петр Чех, то его гневу не было бы предела:

    12. Неудачно перепрыгнул через воображаемую скакалку:

    13. Этот футболист решил обвинить ничего не подозревающего вратаря в зверском нарушении правил:

    14. Он нагло использовал соперника в корыстных целях:

    15. Мирное бодание завершилось неожиданно:

    23 Soccer Players To Forgot How To Human

    16. Инлер всегда слыл жестким парнем. Но в этой ситуации "пострадал" он сам:

    23 Soccer Players To Forgot How To Human

    17. Обычная жизненная ситуация. Футболист засмотрелся на небо и решил полетать:

    23 Soccer Players To Forgot How To Human

    18. Лэмпард явно не ожидал, что его всесильные ноги могут сбивать людей на расстоянии:

    23 Soccer Players To Forgot How To Human

    19. Наступил на ножку? Наступи мне тоже:

    23 Soccer Players To Forgot How To Human

    20. Эмануэль Адебайор никогда не был хорошим парнем. Но в этой ситуации Хавьер Маскерано явно палку перегнул:

    23 Soccer Players To Forgot How To Human

    21. Такой образцовой актерской игрой можно восхищаться вечно:

    23 Soccer Players To Forgot How To Human

    22. Уйди, противный:

    23 Soccer Players To Forgot How To Human

    23. А эти двое попытались одурачить друг друга:

    23 Soccer Players To Forgot How To Human

    По материалам  buzzfeed.com

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: mothersoccer.fr
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии (32)
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    F1L
    1448885994
    Сразу яснопонятно за кого в Испании болеет автор статьи. где же бускетс и ко, актеры без оскара, с теми эпичными моментами, когда Пепе ветром сдувает алвеша, когда они падают и подглядывают на реакцию судьи?
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    Dynamo _Kyiv_1927
    1448886802
    в 23 тот который слева на Быкова из интернов похож)))
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    MrVanes-Zenit
    1448894937
    Бускетса нет Серьёзно?
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    MercurialPro
    1448898941
    Ну в случае с Лемпардом не сказал бы что игрок мю симулирует, он думал что Лемпард в подкат влетит и подпрыгнул.
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    Wind Of Life
    1448900509
    Забавно и противно одновременно.. Но 14 - просто пена! :)))
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    Зенит 2015
    1448932869
    Ай да кристина, ай да хомосек. Мало того что умеет пробирку до беременности затрахать, так он ещё и выдумщик такой. От дуновения ветра упасть умудряется. Правильно говорят - гомосексуализм и секс с лабораторной посудой до хорошего не доведёт!
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    Сармат Ростов
    1448955600
    Европа... Скоро в стрингах на поле выходить будут... Гомосятина сплошная.
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    lex19552
    1448956660
    создать из этих клоунов труппу Б.театра
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    KuPe4iK
    1449356599
    Роналду лучший этом деле)
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    [email protected]
    1449424191
    а где же месси, когда у ворот он спровоцировал защитника и упал схватившись за лицо словно его ударили ?
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