Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

23 ситуации, когда футболисты перестали быть мужиками

Не всегда игроки ведут себя правильно и поступают честно. Иногда они выглядят со стороны хуже маленьких девочек. "Бомбардир" представляет подборку самых интересных и необычных симуляций, после просмотра которых над футболистами можно смеяться во весь голос. 

1. Этого игрока просто потрепали за ушко, на что он отреагировал довольно странным образом:

2. Абате вряд ли ожидал, что мимолетное касание шеи Роналду приведет к таким конвульсиям со стороны звездного португальца:

3. Возможно, он просто споткнулся. Но мы знаем, что это совсем не так:

4. Мадридские дерби всегда получаются жаркими. Но с таким падением на глазах у судьи Пепе явно перегнул:

5. Он спасался от преследования и пережил страшную засаду защитников соперника. Это Гарет Бэйл, которого давно ставят на роль приемника Роналду. По симуляциям уж точно:

23 Soccer Players To Forgot How To Human

6. Неудачный поцелуй:

7. Тот момент, когда вместе с другом подумали об одном и том же:

23 Soccer Players To Forgot How To Human

8. Вот так Арьен Роббен учился плавать:

9. Невидимый оппонент сокрушил футболиста страшным ударом в лицо. Неподготовленному зрителю его становится даже жалко:

10. Неймар. Просто Неймар. Еще с хохолком:

11. Если бы это увидел Петр Чех, то его гневу не было бы предела:

12. Неудачно перепрыгнул через воображаемую скакалку:

13. Этот футболист решил обвинить ничего не подозревающего вратаря в зверском нарушении правил:

14. Он нагло использовал соперника в корыстных целях:

15. Мирное бодание завершилось неожиданно:

23 Soccer Players To Forgot How To Human

16. Инлер всегда слыл жестким парнем. Но в этой ситуации "пострадал" он сам:

23 Soccer Players To Forgot How To Human

17. Обычная жизненная ситуация. Футболист засмотрелся на небо и решил полетать:

23 Soccer Players To Forgot How To Human

18. Лэмпард явно не ожидал, что его всесильные ноги могут сбивать людей на расстоянии:

23 Soccer Players To Forgot How To Human

19. Наступил на ножку? Наступи мне тоже:

23 Soccer Players To Forgot How To Human

20. Эмануэль Адебайор никогда не был хорошим парнем. Но в этой ситуации Хавьер Маскерано явно палку перегнул:

23 Soccer Players To Forgot How To Human

21. Такой образцовой актерской игрой можно восхищаться вечно:

23 Soccer Players To Forgot How To Human

22. Уйди, противный:

23 Soccer Players To Forgot How To Human

23. А эти двое попытались одурачить друг друга:

23 Soccer Players To Forgot How To Human

По материалам  buzzfeed.com

Испания. Примера Весь мир Реал Бавария Бразилия Ювентус Маскерано Хавьер Роналду Криштиану Лэмпард Фрэнк Бэйл Гарет Инлер Гекхан Неймар
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Виталий1
1448791765
Интересно, что эти клоуны настолько глупы, что даже не догадываются о том, что за их кривляниями наблюдают миллионы телезрителей, с многократными повторами, снятыми крупным планом с разных позиций.
Ответить
graf34
1448796212
Да, очень интересная подборка... Но по Гарету Бейлу я не был бы так категоричен...все же там 50 на 50... все же опорную ногу задели - но когда скорости такие высокие, иногда достаточно задеть для падения...да такое резкое падение - это каким артистом надо быть?!!!
Ответить
sergey_andreich
1448800295
Ребят, по моему после этой статьи, опрос лучшего игрока года стал неактуален. Кристина просто лол
Ответить
тоширо
1448807310
мне кажется футболистам надо в регби поиграть чуток, чтобы сравнить, от чего там падают и не встают)))
Ответить
Cobold
1448847285
Блин, и это мурло Роналду получает золотые мячи...
Ответить
F1L
1448885994
Сразу яснопонятно за кого в Испании болеет автор статьи. где же бускетс и ко, актеры без оскара, с теми эпичными моментами, когда Пепе ветром сдувает алвеша, когда они падают и подглядывают на реакцию судьи?
Ответить
MercurialPro
1448898941
Ну в случае с Лемпардом не сказал бы что игрок мю симулирует, он думал что Лемпард в подкат влетит и подпрыгнул.
Ответить
Wind Of Life
1448900509
Забавно и противно одновременно.. Но 14 - просто пена! :)))
Ответить
Зенит 2015
1448932869
Ай да кристина, ай да хомосек. Мало того что умеет пробирку до беременности затрахать, так он ещё и выдумщик такой. От дуновения ветра упасть умудряется. Правильно говорят - гомосексуализм и секс с лабораторной посудой до хорошего не доведёт!
Ответить
Сармат Ростов
1448955600
Европа... Скоро в стрингах на поле выходить будут... Гомосятина сплошная.
Ответить
Главные новости
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
23:34
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
14
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+