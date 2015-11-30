23 ситуации, когда футболисты перестали быть мужиками

Не всегда игроки ведут себя правильно и поступают честно. Иногда они выглядят со стороны хуже маленьких девочек. "Бомбардир" представляет подборку самых интересных и необычных симуляций, после просмотра которых над футболистами можно смеяться во весь голос.
1. Этого игрока просто потрепали за ушко, на что он отреагировал довольно странным образом:
2. Абате вряд ли ожидал, что мимолетное касание шеи Роналду приведет к таким конвульсиям со стороны звездного португальца:
3. Возможно, он просто споткнулся. Но мы знаем, что это совсем не так:
4. Мадридские дерби всегда получаются жаркими. Но с таким падением на глазах у судьи Пепе явно перегнул:
5. Он спасался от преследования и пережил страшную засаду защитников соперника. Это Гарет Бэйл, которого давно ставят на роль приемника Роналду. По симуляциям уж точно:
6. Неудачный поцелуй:
7. Тот момент, когда вместе с другом подумали об одном и том же:
8. Вот так Арьен Роббен учился плавать:
9. Невидимый оппонент сокрушил футболиста страшным ударом в лицо. Неподготовленному зрителю его становится даже жалко:
10. Неймар. Просто Неймар. Еще с хохолком:
11. Если бы это увидел Петр Чех, то его гневу не было бы предела:
12. Неудачно перепрыгнул через воображаемую скакалку:
13. Этот футболист решил обвинить ничего не подозревающего вратаря в зверском нарушении правил:
14. Он нагло использовал соперника в корыстных целях:
15. Мирное бодание завершилось неожиданно:
16. Инлер всегда слыл жестким парнем. Но в этой ситуации "пострадал" он сам:
17. Обычная жизненная ситуация. Футболист засмотрелся на небо и решил полетать:
18. Лэмпард явно не ожидал, что его всесильные ноги могут сбивать людей на расстоянии:
19. Наступил на ножку? Наступи мне тоже:
20. Эмануэль Адебайор никогда не был хорошим парнем. Но в этой ситуации Хавьер Маскерано явно палку перегнул:
21. Такой образцовой актерской игрой можно восхищаться вечно:
22. Уйди, противный:
23. А эти двое попытались одурачить друг друга:
По материалам buzzfeed.com