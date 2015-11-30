23 ситуации, когда футболисты перестали быть мужиками

Не всегда игроки ведут себя правильно и поступают честно. Иногда они выглядят со стороны хуже маленьких девочек. "Бомбардир" представляет подборку самых интересных и необычных симуляций, после просмотра которых над футболистами можно смеяться во весь голос.

1. Этого игрока просто потрепали за ушко, на что он отреагировал довольно странным образом:

2. Абате вряд ли ожидал, что мимолетное касание шеи Роналду приведет к таким конвульсиям со стороны звездного португальца:

3. Возможно, он просто споткнулся. Но мы знаем, что это совсем не так:

4. Мадридские дерби всегда получаются жаркими. Но с таким падением на глазах у судьи Пепе явно перегнул:

5. Он спасался от преследования и пережил страшную засаду защитников соперника. Это Гарет Бэйл, которого давно ставят на роль приемника Роналду. По симуляциям уж точно:

6. Неудачный поцелуй:

7. Тот момент, когда вместе с другом подумали об одном и том же:

8. Вот так Арьен Роббен учился плавать:

9. Невидимый оппонент сокрушил футболиста страшным ударом в лицо. Неподготовленному зрителю его становится даже жалко:

10. Неймар. Просто Неймар. Еще с хохолком:

11. Если бы это увидел Петр Чех, то его гневу не было бы предела:

12. Неудачно перепрыгнул через воображаемую скакалку:

13. Этот футболист решил обвинить ничего не подозревающего вратаря в зверском нарушении правил:

14. Он нагло использовал соперника в корыстных целях:

15. Мирное бодание завершилось неожиданно:

16. Инлер всегда слыл жестким парнем. Но в этой ситуации "пострадал" он сам:

17. Обычная жизненная ситуация. Футболист засмотрелся на небо и решил полетать:

18. Лэмпард явно не ожидал, что его всесильные ноги могут сбивать людей на расстоянии:

19. Наступил на ножку? Наступи мне тоже:

20. Эмануэль Адебайор никогда не был хорошим парнем. Но в этой ситуации Хавьер Маскерано явно палку перегнул:

21. Такой образцовой актерской игрой можно восхищаться вечно:

22. Уйди, противный:

23. А эти двое попытались одурачить друг друга:

По материалам buzzfeed.com