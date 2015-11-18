Неймар может покинуть «Барселону». «Терек» подписал Уилкшира. Дайджест событий дня

«Реал» рассчитывает приобрести Агуэро. Ольсен больше не тренирует сборную Дании. Португалия и Испания планируют создать новую лигу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

«Галатасарай» расстался с главным тренером

Главный тренер «Галатасарая» Хамза Хамзаоглу уволен со своего поста.

Сообщается, что договор между специалистом и клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Наставник работал в «Галатасарае» с декабря 2014 года и выиграл чемпионат Турции в прошлом сезоне.

После 11-го тура Суперлиги нынешнего сезона «Галатасарай» занимает третью позицию, отставая от лидирующего «Бешикташа» на пять очков.

Ольсен больше не тренирует сборную Дании

Главный тренер сборной Дании Мортен Ольсен ушел из команды после непопадания на Евро-2016. Датчане по сумме двух матчей проиграли шведам с общим счетом 3:4.

«С федерацией футбола мы пришли к выводу, что нет смысла продолжать наше сотрудничество», – заявил он.

Отметим, что Ольсен руководил командой с 2000 года. При этом тренере датчане приняли участие в ЧМ-2002 и ЧМ-2010, а также выходили в финальную часть Евро-2004 и Евро-2012.

Всего под руководством Ольсена Дания провела 164 матча, в которых одержала 79 побед, 43 раза сыграла вничью и 42 раза проиграла.

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Группа игроков «Реала» обсудила с Бенитесом ситуацию в команде

Криштиану Роналду, Серхио Рамос и Марсело встретились с главным тренером «Реала» Рафаэлем Бенитесом.

Футболисты высказали свое мнение по поводу игры команды. Они недовольны излишне оборонительной тактикой испанца и считают, что команда должна играть в более атакующей манере в предстоящем матче против «Барселоны».

«Динамо» и «Кубани» запретили регистрировать новичков

Палата по разрешению споров РФС запретила московскому «Динамо» регистрировать новичков. Такое наказание связано с тем, что клуб не выплатил бывшим тренерам команды Станиславу Черчесову, Владимиру Паникову и Мирославу Ромащенко компенсацию за досрочное расторжение контракта.

На «Кубань» также наложен запрет на регистрацию новых игроков. Сообщается, что причиной запрета стали задолженности краснодарцев по трансферам Антона Соснина и Святослава Георгиевского, которые перешли в «Кубань» из «Крыльев Советов» и ЦСКА соответственно.

Запрет на регистрацию новичков может быть снять с обоих клубов в том случае, если они выплатят неустойки и пени по своим долгам.

Агуэро может заменить Роналду в «Реале»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассматривают как альтернативу Криштиану Роналду в составе «Реала», если португалец решит покинуть Мадрид.

Сообщается, что подписание Агуэро является давней мечтой президента «Реала» Флорентино Переса, который хотел приобрести аргентинца, когда тот выступал за «Атлетико». Тогда сделка не состоялась. Согласно Transfermarkt, стоимость нападающего «Манчестер Сити» составляет 60 миллионов евро.

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Неймар уйдет из «Барселоны», если не решит свои проблемы с налогами

Нападающий «Барселоны» Неймар покинет команду, если не будет решена проблема с его налогами. Об этом сообщил отец футболиста Неймар да Силва.

«Мы ведем переговоры по новому контракту, но есть определенные проблемы, которые должны быть решены. Мы не можем мириться с неопределенностью в отношении наших налогов и должны понять, можем ли мы оставаться в Испании. Это сложная ситуация, потому что давление на нас идет со всех сторон, и из Бразилии в том числе. Я не хочу прожить в Испании два, три, пять или десять лет и после этого получить неприятный сюрприз.

У нас есть права на бренд «Неймар», и мы должны быть спокойны. Нужно убедиться, что в Испании нам можно работать. В противном случае нам придется покинуть эту страну», – заявил отец Неймара.

Уилкшир – игрок «Терека»

«Терек» подписал контракт с защитником Люком Уилкширом.

Договор рассчитан на один сезон, включает в себя опцию продления еще на год и вступает в силу 1 января 2016 года. Футболист получит номер «29».

В период с 2008 года по 2014 Уилкшир играл за «Динамо», проведя за москвичей в общей сложности 163 матча и забив два гола. Прошлый сезон австралиец провел в «Фейеноорде», сыграв за голландский клуб 27 встреч.

Балотелли перенес операцию и пропустит месяц

Форвард «Милана» Марио Балотелли перенес операцию из-за травмы паха. Нападающий пробовал вылечить повреждение консервативными методами, но избежать хирургического вмешательства не удалось. Операция была сделана в Мюнхене.

Нападающему на восстановление понадобится один месяц. В Серии А в этом сезоне Балотелли провел четыре матча, в которых забил один мяч.

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Португалия и Испания обсуждают создание новой лиги

Португалия и Испания приступили к обсуждению идеи создания так называемой Лиги Иберии.

В среду в Мадриде состоялась встреча президента профессиональной футбольной лиги Испании Хавьера Тебаса и его португальского коллеги Педру Проэнсы, на которой обсуждалась возможность создания иберийской лиги.

Cообщается, что эта встреча стала первым шагом в направлении создания нового турнира. Другие подробности этого проекта пока не разглашаются, однако известно, что речь идет именно о новом чемпионате, а не о слиянии лиг Испании и Португалии.