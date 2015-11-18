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    Не до Жиру. Почему Евро-2016 может стать худшим в истории


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    Голосов: 0
    18.11.2015 13:55
    Зная всех участников предстоящего чемпионата Европы во Франции, «Бомбардир» объясняет, почему некогда крутой турнир рискует стать унылым зрелищем.

    Зная всех участников предстоящего чемпионата Европы во Франции, "Бомбардир" объясняет, почему некогда крутой турнир рискует стать унылым зрелищем.

    Вчера определились все участники грядущего ЧЕ-2016. Турнир во Франции пройдет по новой революционной системе. Участвовать будут 24 команды, в плей-офф можно выйти с третьего места в группе, а первой стадией игр на вылет станет 1/8 финала. И чем ближе первенство, тем чаще возникают сомнения в жизнеспособности и продуктивности такой системы розыгрыша. Предстоящий турнир станет худшим за всю 52-летнюю историю…

    Убийственная популяризация

    Не секрет, что многие люди больше любят наблюдать за чемпионатом Европы, нежели за мировым первенством. Мундиаль в известной степени является выставкой достижений футбольного хозяйства. Некоторые сборные приезжают на турнир просто ради того, чтобы показать, что в их стране тоже умеют пинать мяч. А отдельные люди о существовании и географическом положении условного Тринидада и Тобаго узнали только в 2006 году, когда команда этой страны приехала в Германию. На групповой стадии, а иногда и в 1/8 огромное количество проходных матчей, исход которых предсказывал даже осьминог.

    На этом фоне Евро всегда считался более плотным и интересным турниром. Туда приезжали только  лучшие. Ну, или середняки, имеющие в своих рядах выдающихся личностей. И за этим было интересно наблюдать. Никаких "Аргентина – Ямайка – 5:0". Борьба в каждой встрече, где даже фавориты не имеют право на расслабленность. Да, были и андердоги. Греция в 2004 году всех удивила, но о феномене и тактике той команды помнят до сих пор. А вот о прекрасной сборной Коста-Рики, которой чуть-чуть не хватило до полуфинала ЧМ-2014, мы вспоминаем только благодаря смелости и умопомрачительной форме Кейлора Наваса. Эта команда не стала явлением и вехой в футболе. А у греков на полях Португалии получилось войти в историю.

    Но теперь об этом остается только мечтать. Во Францию поедет целый ряд команд, которые не могут предложить нам ничего, кроме характера и задора, чего априори не хватит для больших свершений. Вы всерьез верите, что сборные Исландии, Албании, Венгрии смогут показать что-то интересное следующим летом? Нет, скорее они будут дарить очки, но при этом (спасибо, Мишель!) сохранять шансы  на выход из группы до последнего тура.

    Мы станем свидетелями огромного количества игр, где задачей одной из команд будет просто радоваться тому, что она наконец пробралась на Евро. Падение зрелищности колоссально. Если повезет, то только на стадии четвертьфинала мы получим ситуацию, когда все соперники будут равны между собой. Да, с точки зрения продажи телеправ все здорово. Активных покупателей стало больше на восемь. Но будете ли вы с упоением наблюдать, как сборная Германии пешком громит албанцев?

    Новички на Евро-2016: на что способны Исландия, Уэльс, Словакия, Албания и Северная Ирландия

    Say no to politics 

    Однако с горечью нужно признать, что не это является главной потенциальной проблемой предстоящего Евро. Всех нас активно пичкают идеей, что футбол вне политики. Но люди, которые в это искренне верят, уже давно помещены в специализированные учреждения с мягкими стенами. Евро-2016 станет самым политизированным в истории. Особенно для нашей страны. Идеологическое противоборство с Европой приравнивает любой успех или неудачу к делу государственной важности. А уж если Россия и Украина обойдут все барьеры УЕФА и встретятся на финальных стадиях турнира (к счастью, при жеребьевке группового этапа братья-славяне в одной корзине), то страшно представить уровень истерии, который будет вокруг этого матча со стороны определенных слоев населения обеих стран.

    А ведь кроме нас есть еще и три британских сборных. Несложно представить, насколько ирландцам важно грохнуть Англию. И тоже отнюдь не по футбольным причинам. В эту же категорию попадает потенциальное противоборство Словакии и Чехии. Накал, конечно, не такой. Но напряжение между странами отрицать бессмысленно. А ведь возможны и новые конфликты. Чего только не может произойти за полгода. Но, как бы то ни было, столько политического подтекста на Евро не было уже давно.  

    Тест: Как сильно вы болеете за сборную России

    Быть бы живу

    И, конечно, нельзя обойти тему мирового терроризма. Недавние ужасные события в Париже всколыхнули европейскую общественность. Иллюзия безопасности  окончательно пропала. ИГИЛ (организация запрещена в РФ) может ударить в любое время и в любую точку. И страшно подумать, каким лакомым куском для них станет европейское первенство. Конечно, идти путем, который предложил Жюст Фонтен, и переносить Евро в другую страну, Франция не должна. Террористов не надо убеждать, что они смогли запугать цивилизованное человечество. Но и меры охраны следующим летом, надо думать, будут беспрецедентные. По-другому никак. Даже если это нанесет удар по атмосфере футбольного праздника. А так и будет.

    Российские болельщики уж точно знают, как угнетает смотреть футбол, когда перед трибуной стоит n-ное количество рядов полиции. Похоже, что-то подобное мы впервые можем увидеть и на крупном футбольном турнире. Лишь бы не получился пир во время чумы. Здесь, как говорится, не до Жиру – быть бы живу.

    Все формы участников Евро-2016 (ФОТО)

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: metro.co.uk
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    Комментарии (23)
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    Ailend
    1447849320
    "ждемс когда диванные воины что то тявкнут про Украину". Типа порят турнит и т.д и т.п.
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    Рулон Обоев
    1447850773
    Россия на Евро-2016 станет чемпионом мира
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    Tigrazebr
    1447852560
    Статья-полный бред! особенно ее начало!!! Ни одно клоунская футбольная сборная, никогда не выигрывала ЧМ !!! Никогда!!! Чехословакия, Дания, Греция-это чемпионы Европы!!!)))))) еще и СССР, чье лучшее место за всю историю ЧМ полуфинал и поражение после него португальцам! у чехов есть финал ЧМ-62 года, по круче нас))) но чтоб клоуны выиграли... такого не было!!!! нормальное будет ЕВРО! я уверен! проходных матчей не будет уж точно... а выиграет какая-то команда из1й или 2й корзины, типо Итальянцев... вот и весь хрен!
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    sergey610
    1447860043
    Интерес к футболу упал.
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    Roger Young
    1447861477
    по поводу опроса. Как обычно не выйдем из группы
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    viterman82
    1447861913
    давно уже надо было многое менять. и этот регламент мне нравится и не только мне. во первых в квалификации выростает конкуренция и смотреть её интересней, во вторых я не думаю что на евро будут проходные матчи. гранды и так пройдут если они гранды, но и на других стоит посмотреть. слишком много в европе хороших команд которые не попадали на евро и теперь у них поевился шанс, это здорово и зрелищности добавит!!!
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    dimar
    1447865401
    т.е по логике автора, вообще отборы не нудны? берем сразу сильнейших команд и разыгрываем трофей? Прежде, чем накатать статью, может следовало бы хотя бы ознакомиться с игрой команд в этом отборе?
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    ЖОРРО
    1447872185
    Забавно будет с третьего места в группе выиграть ЕВРО)))
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    weinmar
    1447939440
    8 % - Россия станет чемпионом! Веруют люди! ))
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    Оззи
    1447969627
    Да ну,как по мне,так по новому гораздо интереснее!
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