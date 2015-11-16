Роббен раздумывает над уходом из «Баварии». Венгрия едет на Евро-2016. Дайджест событий дня

<p><em>«Валенсия» хочет приобрести Фалькао. «Реал» продаст Бензема, если его признают виновным в шантаже. Монтелла стал новым тренером «Сампдории». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Ливерпуль» хочет вернуть Алонсо</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/liv" target="_blank">"Ливерпуль"</a> спустя шесть лет планирует вернуть в свои ряды полузащитника <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <a href="https:///player/3653" target="_blank"><strong>Хаби Алонсо</strong></a>. Сообщается, что в переходе испанца заинтересован главный тренер мерсисайдского клуба <strong>Юрген Клопп</strong>.</p> <p>Однако подписать Алонсо англичанам будет непросто. Виды на испанца имеют также клубы из стран Персидского залива и МЛС. "Бавария" также вряд ли захочет расставаться со своим игроком посредине сезона.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Акинфеев может пропустить матч с Хорватией </span> </strong></p> <p>Тренер <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> <a href="https:///coaches/2236" target="_blank"><strong>Сергей Семак</strong></a> сообщил, что голкипер национальной команды <a href="https:///player/141" target="_blank"><strong>Игорь Акинфеев</strong></a> может пропустить товарищескую встречу со <a href="https:///teams/cro" target="_blank">сборной Хорватии</a>, которая состоится во вторник, 17 ноября. <br /> <br /> "Леонид Викторович сказал, что сыграют все. Да, состав будет серьезно отличаться. Может ли не сыграть Акинфеев? Да, это возможно. Восстановится ли после травмы Олег Кузьмин? Если будет нужно, то сыграет", – сказал Семак.</p> <p>Ранее сообщалось, что вратарь <a href="https:///news/448730" target="_blank">отсутствовал</a> на сегодняшней тренировке национальной команды.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Роббен может уйти в «МЮ» из-за конфликта с Левандовски</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <a href="https:///player/4478" target="_blank"><strong>Арьен Роббен</strong></a> может уйти из команды из-за конфликта с польским нападающим <a href="https:///player/10848" target="_blank"><strong>Робертом Левандовски</strong></a>, который не хочет играть с голландцем. Левандовски считает, что ему удобнее находиться на поле вместе с хавбеком <strong>Дугласом Костой</strong>, действующим не так эгоистично, как Роббен.</p> <p>Источник отмечает, что этим конфликтом может воспользоваться <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a>. Англичане готовы предложить Роббену контракт.</p> <p><a href="https:///articles/448308" target="_blank"><strong>Баумгартлингер: "Бавария уязвима. Но чтобы ее обыграть, нужно море удачи"</strong></a><strong> </strong><a href="https:///articles/448308" target="_blank"><strong> </strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Месси сможет сыграть с "Реалом"</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселоны"</a> <a href="https:///player/2361" target="_blank"><strong>Лионель Месси</strong></a> может принять участие в матче 12-го тура испанской Примеры против <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a>. <br /> <br /> Аргентинец начнет встречу против "сливочных" на скамейке запасных и выйдет на поле на последние 30 минут. Тренерский штаб "Барселоны" уверен, что восстановительный процесс Месси уже завершился и форварду необходимо постепенно набирать форму. </p> <p><img alt="" src="http://img.welt.de/img/bildergalerien/crop145272577/1159739084-ci3x2l-w540/Germany-v-Italy-UEFA-EURO-2012-Semi-Final.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Срок отстранения Блаттера и Платини может составить шесть лет</strong></span></p> <p>Президент ФИФА <a href="https:///persons/4" target="_blank"><strong>Йозеф Блаттер</strong></a> и президент УЕФА <strong><a href="https:///persons/5" target="_blank">Мишель Платини</a></strong> могут быть отстранены от футбольной деятельности на шесть лет. <br /> <br /> Следователи изучают дело по поводу незадекларированного платежа от ФИФА в размере 1,35 миллиона фунтов, который был перечислен на счет Платини за работу консультантом девять лет назад. Сообщается, что расследование может быть завершено к концу года. <br /> <br /> Напомним, в ранее комитет по этике ФИФА <a href="https:///news/444736" target="_blank">отстранил Блаттера</a> от исполнения своих обязанностей на 90 дней с возможностью продления этого срока еще на 45 дней.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Валенсия» попробует заполучить Фалькао в январе</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/val" target="_blank">"Валенсия"</a> в зимнее трансферное окно попробует подписать форварда <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///player/16216" target="_blank"><strong>Радамеля Фалькао</strong></a>. Главный тренер испанцев <strong>Нуну Эспириту Санту</strong> хотел приобрести колумбийца, когда только пришел в команду, но тогда руководство клуба предложило ему нападающего <strong>Альваро Негредо</strong>.</p> <p>Сейчас Негредо потерял место в стартовом составе команды, поэтому Нуну снова вернулся к кандидатуре Фалькао. Тренер уже обсудил возможный трансфер с владельцем "Валенсии" <strong>Питером Лимом</strong>.</p> <p>Напомним, Фалькао сейчас выступает в составе "Челси", однако лондонский клуб хочет расторгнуть арендный договор с <a href="https:///teams/mon" target="_blank">"Монако"</a>.</p> <p><a href="https:///articles/448765" target="_blank"><strong>"Как футбольный менеджер изменил мою жизнь". Невероятная история любителя видеоигр</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Монтелла – новый главный тренер «Сампдории»</strong></span></p> <p><a href="https:///coaches/1434" target="_blank"><strong>Винченцо Монтелла</strong></a> назначен на пост главного тренера <a href="https:///teams/smp" target="_blank">"Сампдории"</a>. Сообщается, что контракт 41-летнего итальянского специалиста с клубом рассчитан до лета 2018 года.</p> <p>Ранее с должности наставника генуэзского клуба за неудовлетворительные результаты был уволен <a href="https:///coaches/447" target="_blank"><strong>Вальтер Дзенга</strong></a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong> «Реал» расстанется с Бензема, если того осудят</strong></span></p> <p>Мадридский <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реал"</a> продаст французского форварда <a href="https:///player/3739" target="_blank"><strong>Карима Бензема</strong></a>, если тот будет признан виновным в деле о шантаже полузащитника "Лиона" <a href="https:///player/4123" target="_blank"><strong>Матье Вальбуэна</strong></a>.</p> <p>Напомним, органы правосудия обвиняют Бензема в том, что он был посредником между людьми, которые угрожали футболисту, и самим игроком. Сообщается, что "Реал" может продать Бензема уже в зимнее трансферное окно.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Венгрия вышла на чемпионат Европы</strong></span></p> <p>Сборная Венгрии первой из команд, участвоваших в стыковых матчах, попала в финальный турнир Евро-2016. Соотечественники Балажа Джуджака победили Норвегию в ответном матче со счетом 2:1 благодаря голу форварда Тамаша Пришкина и автоголу полузащитника скандинавов Маркуса Хенриксена. Единственный гол в составе гостей забил он же. Первый матч окончился в пользу венгров со счетом 1:0.</p> <p><strong>Чемпионат Европы. Стыковые игры. Второй матч</strong></p> <p><a href="https:///online/88189" target="_blank">Венгрия – Норвегия – 2:1 (1:0)</a></p> <p>Голы: 1:0 – Пришкин, 14; 2:0 – Хенриксен (в свои ворота), 83; 2:1 – Хенриксен, 87.</p>