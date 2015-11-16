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  • Роббен раздумывает над уходом из «Баварии». Венгрия едет на Евро-2016. Дайджест событий дня

Роббен раздумывает над уходом из «Баварии». Венгрия едет на Евро-2016. Дайджест событий дня

<p><em>«Валенсия» хочет приобрести Фалькао. «Реал» продаст Бензема, если его признают виновным в шантаже. Монтелла стал новым тренером «Сампдории». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Ливерпуль» хочет вернуть Алонсо</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/liv" target="_blank">"Ливерпуль"</a> спустя шесть лет планирует вернуть в свои ряды полузащитника <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <a href="https:///player/3653" target="_blank"><strong>Хаби Алонсо</strong></a>. Сообщается, что в переходе испанца заинтересован главный тренер мерсисайдского клуба <strong>Юрген Клопп</strong>.</p> <p>Однако подписать Алонсо англичанам будет непросто. Виды на испанца имеют также клубы из стран Персидского залива и МЛС. "Бавария" также вряд ли захочет расставаться со своим игроком посредине сезона.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Акинфеев может пропустить матч с Хорватией     </span>     </strong></p> <p>Тренер <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a> <a href="https:///coaches/2236" target="_blank"><strong>Сергей Семак</strong></a> сообщил, что голкипер национальной команды <a href="https:///player/141" target="_blank"><strong>Игорь Акинфеев</strong></a> может пропустить товарищескую встречу со <a href="https:///teams/cro" target="_blank">сборной Хорватии</a>, которая состоится во вторник, 17 ноября. <br /> <br /> "Леонид Викторович сказал, что сыграют все. Да, состав будет серьезно отличаться. Может ли не сыграть Акинфеев? Да, это возможно. Восстановится ли после травмы Олег Кузьмин? Если будет нужно, то сыграет", – сказал Семак.</p> <p>Ранее сообщалось, что вратарь <a href="https:///news/448730" target="_blank">отсутствовал</a> на сегодняшней тренировке национальной команды.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Роббен может уйти в «МЮ» из-за конфликта с Левандовски</strong></span></p> <p>Полузащитник  <a href="https:///teams/bav" target="_blank">"Баварии"</a> <a href="https:///player/4478" target="_blank"><strong>Арьен Роббен</strong></a> может уйти из команды из-за конфликта с польским нападающим <a href="https:///player/10848" target="_blank"><strong>Робертом Левандовски</strong></a>, который не хочет играть с голландцем. Левандовски считает, что ему удобнее находиться на поле вместе с хавбеком <strong>Дугласом Костой</strong>, действующим не так эгоистично, как Роббен.</p> <p>Источник отмечает, что этим конфликтом может воспользоваться <a href="https:///teams/mun" target="_blank">"Манчестер Юнайтед"</a>. Англичане готовы предложить Роббену контракт.</p> <p><a href="https:///articles/448308" target="_blank"><strong>Баумгартлингер: "Бавария уязвима. Но чтобы ее обыграть, нужно море удачи"</strong></a><strong> </strong><a href="https:///articles/448308" target="_blank"><strong> </strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Месси сможет сыграть с "Реалом"</strong></span></p> <p>Нападающий <a href="https:///teams/bar" target="_blank">"Барселоны"</a> <a href="https:///player/2361" target="_blank"><strong>Лионель Месси</strong></a> может принять участие в матче 12-го тура испанской Примеры против <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реала"</a>. <br /> <br /> Аргентинец начнет встречу против "сливочных" на скамейке запасных и выйдет на поле на последние 30 минут. Тренерский штаб "Барселоны" уверен, что восстановительный процесс Месси уже завершился и форварду необходимо постепенно набирать форму. </p> <p><img alt="" src="http://img.welt.de/img/bildergalerien/crop145272577/1159739084-ci3x2l-w540/Germany-v-Italy-UEFA-EURO-2012-Semi-Final.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Срок отстранения Блаттера и Платини может составить шесть лет</strong></span></p> <p>Президент ФИФА <a href="https:///persons/4" target="_blank"><strong>Йозеф Блаттер</strong></a> и президент УЕФА <strong><a href="https:///persons/5" target="_blank">Мишель Платини</a></strong> могут быть отстранены от футбольной деятельности на шесть лет. <br /> <br /> Следователи изучают дело по поводу незадекларированного платежа от ФИФА в размере 1,35 миллиона фунтов, который был перечислен на счет Платини за работу консультантом девять лет назад. Сообщается, что расследование может быть завершено к концу года. <br /> <br /> Напомним, в ранее комитет по этике ФИФА <a href="https:///news/444736" target="_blank">отстранил Блаттера</a> от исполнения своих обязанностей на 90 дней с возможностью продления этого срока еще на 45 дней.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>«Валенсия» попробует заполучить Фалькао в январе</strong></span></p> <p><a href="https:///teams/val" target="_blank">"Валенсия"</a> в зимнее трансферное окно попробует подписать форварда <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <a href="https:///player/16216" target="_blank"><strong>Радамеля Фалькао</strong></a>. Главный тренер испанцев <strong>Нуну Эспириту Санту</strong> хотел приобрести колумбийца, когда только пришел в команду, но тогда руководство клуба предложило ему нападающего <strong>Альваро Негредо</strong>.</p> <p>Сейчас Негредо потерял место в стартовом составе команды, поэтому Нуну снова вернулся к кандидатуре Фалькао. Тренер уже обсудил возможный трансфер с владельцем "Валенсии" <strong>Питером Лимом</strong>.</p> <p>Напомним, Фалькао сейчас выступает в составе "Челси", однако лондонский клуб хочет расторгнуть арендный договор с <a href="https:///teams/mon" target="_blank">"Монако"</a>.</p> <p><a href="https:///articles/448765" target="_blank"><strong>"Как футбольный менеджер изменил мою жизнь". Невероятная история любителя видеоигр</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Монтелла – новый главный тренер «Сампдории»</strong></span></p> <p><a href="https:///coaches/1434" target="_blank"><strong>Винченцо Монтелла</strong></a> назначен на пост главного тренера <a href="https:///teams/smp" target="_blank">"Сампдории"</a>. Сообщается, что контракт 41-летнего итальянского специалиста с клубом рассчитан до лета 2018 года.</p> <p>Ранее с должности наставника генуэзского клуба за неудовлетворительные результаты был уволен <a href="https:///coaches/447" target="_blank"><strong>Вальтер Дзенга</strong></a>.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong> «Реал» расстанется с Бензема, если того осудят</strong></span></p> <p>Мадридский <a href="https:///teams/rea" target="_blank">"Реал"</a> продаст французского форварда <a href="https:///player/3739" target="_blank"><strong>Карима Бензема</strong></a>, если тот будет признан виновным в деле о шантаже полузащитника "Лиона" <a href="https:///player/4123" target="_blank"><strong>Матье Вальбуэна</strong></a>.</p> <p>Напомним, органы правосудия обвиняют Бензема в том, что он был посредником между людьми, которые угрожали футболисту, и самим игроком. Сообщается, что "Реал" может продать Бензема уже в зимнее трансферное окно.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Венгрия вышла на чемпионат Европы</strong></span></p> <p>Сборная Венгрии первой из команд, участвоваших в стыковых матчах, попала в финальный турнир Евро-2016. Соотечественники Балажа Джуджака победили Норвегию в ответном матче со счетом 2:1 благодаря голу форварда Тамаша Пришкина и автоголу полузащитника скандинавов Маркуса Хенриксена. Единственный гол в составе гостей забил он же. Первый матч окончился в пользу венгров со счетом 1:0.</p> <p><strong>Чемпионат Европы. Стыковые игры. Второй матч</strong></p> <p><a href="https:///online/88189" target="_blank">Венгрия – Норвегия – 2:1 (1:0)</a></p> <p>Голы: 1:0 – Пришкин, 14; 2:0 – Хенриксен (в свои ворота), 83; 2:1 – Хенриксен, 87.</p>

Германия. Бундеслига Англия Венгрия Норвегия Реал Бавария Акинфеев Игорь Кузьмин Олег Месси Лионель Алонсо Хаби Бензема Карим Роббен Арьен Негредо Альваро Левандовски Роберт Фалькао Радамель Пришкин Тамаш Клопп Юрген Монтелла Винченцо Платини Мишель
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