Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Алия Мустафина: «Знаю гимн «Спартака», всегда пою его на стадионе»

Алия Мустафина: «Знаю гимн «Спартака», всегда пою его на стадионе»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказала про то, как гимнасты играют в футбол, почему она не хочет делать татуировку с Дмитрием Аленичевым и чем так крут защитник "Ростова" Иван Новосельцев.​

 - Алия, вам, наверное, не так часто приходится давать интервью о футболе, да?

 - Да, первый раз. Не так давно я стала им увлекаться, и совсем недавно об этом узнали многие.

- А как вообще так получилось, что именно этот вид спорта вам понравился? 

- Один раз мне удалось попасть на дерби "Спартак" - ЦСКА. И я получила там такие невероятные и положительные эмоции, после матча я была еще очень долго под впечатлением! С этого и начался мой интерес к этому виду спорта. 

- Многие считают, что девчонки совершенно ничего не смыслят в футболе. Что можете ответить критикам?

- Если захотеть, можно все, и даже хоть чуть-чуть, но разбираться в футболе. Но ко мне это вряд ли относится. Не думаю, что я много в нем понимаю (смеется). Пока только учусь.

- Окей, тогда пятью словами объясните значение офсайда.

- Да это невозможно, наверное. Пятью словами точно.

- Хорошо, тогда не стану ограничивать вас.

- Я знаю, что такое офсайд, но вряд ли удастся это объяснить.

- Играют ли гимнасты в футбол? Ну, хотя бы на разминке или просто для поднятия боевого духа.

- Чаще в футбол у нас играют тренеры, это весело. Делятся на команды, а мы смотрим! Мальчики у нас тоже играют, но аккуратно, чтобы не получить травмы.

- Насколько мне известно, вашим любимым клубом является московский "Спартак". Когда красно-белые успели покорить ваше сердце?

- До знакомства с одним из игроков "Спартака" я даже не знала о существовании этой команды, так как раньше совсем не смотрела футбол! Ну, а когда я сходила на свой первый матч, мне очень понравилась "Открытие Арена". Там царит волшебная атмосфера, и я поняла, что хочу приходить сюда чаще. Так как там всегда играет"Спартак", я не могла себе позволить не переживать за них. Начала следить за результатами. Очень жалко, что они не так часто выигрывают.

- Поете гимн "Спартака"?

- Пою всегда, так как слова хорошо знаю.

Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей "Бомбардира"

- Как девушка, которая приписана к ЦСКА, может переживать за прямого конкурента армейцев?

- Ну, а почему бы и нет? За ЦСКА я выступаю, а за кого болеть уже решаю сама.

- "Спартак" уже более 10 лет не завоевывал золотые медали в чемпионате России. В чем причина?

- Такие вопросы точно не ко мне! Я хорошо разбираюсь только в гимнастике. Причины должны искать специалисты именно в сфере футбола. Но могу сказать только то, что без желания и удачи ничего не бывает.

- Готовы ли вы, если клуб обрадует чемпионством, на каком-нибудь крупном турнире выступить в костюме с символикой красно-белых?

- Если это позволят правила соревнований и наша федерация, то все возможно.

- Или, к примеру, сделать татуировку с портретом главного тренера Дмитрия Аленичева? А что, вполне патриотично.

- Нет, спасибо. На такое я не способна.

- Предположим, что вы вместо гимнастики выбрали делом жизни игру с мячом. На какой позиции бы вы выступали?

- Я бы попробовала все позиции, но больше склоняюсь к амплуа нападающего.

- Очень часто футболисты шокируют нас своими прическами. Готовы ли вы на такие эксперименты? К примеру, дредами обзавестись.

- Нет. По мне: чем проще, тем лучше, а вообще нравится, когда футболист выглядит хорошо, опрятно. Главное, чтобы прическа была ухоженной.

- Иван Новосельцев сделал своей девушке Катерине Кейру предложение прямо на футбольном поле. Хотели бы, чтобы такая же романтическая история произошла и в вашей жизни?

- Конечно, хотела бы.Ну, не обязательно, чтобы это было футбольное поле. Главное – романтично.

- Извечный вопрос: кто самый лучший футболист в мире?

- Отдаю свой голос лидеру сборной Аргентины Лео Месси. Слышала много хорошего о нападающем "Барселоны".

- А кто бы удостоился титула "Красавчик"?

- Давайте я оставлю все это в секрете (улыбается).

Кого должен продать "Спартак"? Выбор читателей "Бомбардира"

- Если бы у вас была возможность познакомиться с кем-то из футболистов или тренеров лично, то с кем бы вы хотели побеседовать?

- Ну, в первую очередь, с  Аленичевым, все-таки он является тренером "Спартака". Но о чем-то побеседовать - вряд ли. Просто познакомиться было бы приятно.

- Как вы считаете, какой вид спорта более травматичен: футбол или гимнастика? Насколько я знаю, сейчас вы восстанавливаетесь от травмы колена.

- Травмы преследуют во всех видах спорта, везде есть риск. Конечно, в гимнастике получить травму намного проще, неправильно спрыгнул и гипс, а мы делаем не самые простые трюки! Но и футбол очень травмоопасный. Знаю, что у игроков часто бывают проблемы с коленями. Сама недавно перенесла вторую операцию на колене, знаю как это неприятно.

- В футболе очень много симулянтов. Бывает, что даже при легком контакте футболисты изображают адские муки. Как к этому относитесь?

- Смеюсь. Нет, я, конечно, понимаю, что когда тебе заезжают бутсой с железными шипами - это больно! Но иногда кажется, что там открытый перелом.У нас в зале такого нет, даже когда бывают очень серьезные повреждения.

- Можете такое представить в гимнастике? Например, прямо во время упражнений на бревне упасть и изобразить предсмертные агонии, а через минуту встать и продолжить свою программу?

- Нет, конечно, у нас так нельзя! За такое будет дисквалификация сразу.

10 фильмов о футболе, которые обязан посмотреть каждый

Сеск в большом городе #6. Я хочу быть тренером мужской команды

Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Россия Месси Лионель Аленичев Дмитрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
plusnindimon
1447276519
что не новость,то про спам...
Ответить
андрей андреев
1447324014
Интеллект так и прёт)))) а потом в думу)))
Ответить
borsch123
1447391149
Замечательная спортсменка.
Ответить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
13
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+