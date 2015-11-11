Алия Мустафина: «Знаю гимн «Спартака», всегда пою его на стадионе»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" рассказала про то, как гимнасты играют в футбол, почему она не хочет делать татуировку с Дмитрием Аленичевым и чем так крут защитник "Ростова" Иван Новосельцев.​

- Алия, вам, наверное, не так часто приходится давать интервью о футболе, да?

- Да, первый раз. Не так давно я стала им увлекаться, и совсем недавно об этом узнали многие.

- А как вообще так получилось, что именно этот вид спорта вам понравился?

- Один раз мне удалось попасть на дерби "Спартак" - ЦСКА. И я получила там такие невероятные и положительные эмоции, после матча я была еще очень долго под впечатлением! С этого и начался мой интерес к этому виду спорта.

- Многие считают, что девчонки совершенно ничего не смыслят в футболе. Что можете ответить критикам?

- Если захотеть, можно все, и даже хоть чуть-чуть, но разбираться в футболе. Но ко мне это вряд ли относится. Не думаю, что я много в нем понимаю (смеется). Пока только учусь.

- Окей, тогда пятью словами объясните значение офсайда.

- Да это невозможно, наверное. Пятью словами точно.

- Хорошо, тогда не стану ограничивать вас.

- Я знаю, что такое офсайд, но вряд ли удастся это объяснить.

- Играют ли гимнасты в футбол? Ну, хотя бы на разминке или просто для поднятия боевого духа.

- Чаще в футбол у нас играют тренеры, это весело. Делятся на команды, а мы смотрим! Мальчики у нас тоже играют, но аккуратно, чтобы не получить травмы.

- Насколько мне известно, вашим любимым клубом является московский "Спартак". Когда красно-белые успели покорить ваше сердце?

- До знакомства с одним из игроков "Спартака" я даже не знала о существовании этой команды, так как раньше совсем не смотрела футбол! Ну, а когда я сходила на свой первый матч, мне очень понравилась "Открытие Арена". Там царит волшебная атмосфера, и я поняла, что хочу приходить сюда чаще. Так как там всегда играет"Спартак", я не могла себе позволить не переживать за них. Начала следить за результатами. Очень жалко, что они не так часто выигрывают.

- Поете гимн "Спартака"?

- Пою всегда, так как слова хорошо знаю.

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- Как девушка, которая приписана к ЦСКА, может переживать за прямого конкурента армейцев?

- Ну, а почему бы и нет? За ЦСКА я выступаю, а за кого болеть уже решаю сама.

- "Спартак" уже более 10 лет не завоевывал золотые медали в чемпионате России. В чем причина?

- Такие вопросы точно не ко мне! Я хорошо разбираюсь только в гимнастике. Причины должны искать специалисты именно в сфере футбола. Но могу сказать только то, что без желания и удачи ничего не бывает.

- Готовы ли вы, если клуб обрадует чемпионством, на каком-нибудь крупном турнире выступить в костюме с символикой красно-белых?

- Если это позволят правила соревнований и наша федерация, то все возможно.

- Или, к примеру, сделать татуировку с портретом главного тренера Дмитрия Аленичева? А что, вполне патриотично.

- Нет, спасибо. На такое я не способна.

- Предположим, что вы вместо гимнастики выбрали делом жизни игру с мячом. На какой позиции бы вы выступали?

- Я бы попробовала все позиции, но больше склоняюсь к амплуа нападающего.

- Очень часто футболисты шокируют нас своими прическами. Готовы ли вы на такие эксперименты? К примеру, дредами обзавестись.

- Нет. По мне: чем проще, тем лучше, а вообще нравится, когда футболист выглядит хорошо, опрятно. Главное, чтобы прическа была ухоженной.

- Иван Новосельцев сделал своей девушке Катерине Кейру предложение прямо на футбольном поле. Хотели бы, чтобы такая же романтическая история произошла и в вашей жизни?

- Конечно, хотела бы.Ну, не обязательно, чтобы это было футбольное поле. Главное – романтично.

- Извечный вопрос: кто самый лучший футболист в мире?

- Отдаю свой голос лидеру сборной Аргентины Лео Месси. Слышала много хорошего о нападающем "Барселоны".

- А кто бы удостоился титула "Красавчик"?

- Давайте я оставлю все это в секрете (улыбается).

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- Если бы у вас была возможность познакомиться с кем-то из футболистов или тренеров лично, то с кем бы вы хотели побеседовать?

- Ну, в первую очередь, с Аленичевым, все-таки он является тренером "Спартака". Но о чем-то побеседовать - вряд ли. Просто познакомиться было бы приятно.

- Как вы считаете, какой вид спорта более травматичен: футбол или гимнастика? Насколько я знаю, сейчас вы восстанавливаетесь от травмы колена.

- Травмы преследуют во всех видах спорта, везде есть риск. Конечно, в гимнастике получить травму намного проще, неправильно спрыгнул и гипс, а мы делаем не самые простые трюки! Но и футбол очень травмоопасный. Знаю, что у игроков часто бывают проблемы с коленями. Сама недавно перенесла вторую операцию на колене, знаю как это неприятно.

- В футболе очень много симулянтов. Бывает, что даже при легком контакте футболисты изображают адские муки. Как к этому относитесь?

- Смеюсь. Нет, я, конечно, понимаю, что когда тебе заезжают бутсой с железными шипами - это больно! Но иногда кажется, что там открытый перелом.У нас в зале такого нет, даже когда бывают очень серьезные повреждения.

- Можете такое представить в гимнастике? Например, прямо во время упражнений на бревне упасть и изобразить предсмертные агонии, а через минуту встать и продолжить свою программу?

- Нет, конечно, у нас так нельзя! За такое будет дисквалификация сразу.

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