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    • Кого должен продать «Спартак»? Выбор читателей «Бомбардира»

    Кого должен продать «Спартак»? Выбор читателей «Бомбардира»


    0
    Голосов: 0
    07.11.2015 22:00
    Игроки «Спартака» ругаются с главным тренером команды, атмосфера внутри коллектива накалена до предела. Ожидается, что зимой красно-белые откажутся от ряда исполнителей.​ «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать, с кем именно московский клуб должен расстаться.

    Игроки "Спартака" ругаются с главным тренером команды, атмосфера внутри коллектива накалена до предела. Ожидается, что зимой красно-белые откажутся от ряда исполнителей.​ "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать, с кем именно московский клуб должен расстаться.

    Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей "Бомбардира"

    Перед вами список основной обоймы игроков "Спартака". Мы предлагаем вам выбрать тех футболистов, которые, по вашему мнению, должны уйти из команды в первую очередь. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми футболистами, кого бы вы убрали из клуба. Количество голосов неограниченно!

     
    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии (39)
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    Aleeeeeeex
    1446926920
    вот если кто помнит,когда в кубковом матче вышли из молодежки по-моему и активно атаковали!!
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    алекс88
    1446931750
    Всех наххххх за борт
    Ответить
    Дима1960
    1446936814
    Продайте,пожалуйста, Аленичева, не позорьте "Спортак"!
    Ответить
    GM
    1446967224
    Судя по голосованию, команду надо разогнать, стадион отдать детям и пенсионерам, Аленичева отправить обратно в Тулу, а Федуну запретить даже думать о футболе ;)
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    bzfar
    1446972279
    Всё ждал появление Кротова, а его оказывается уже сплавили. Этого я понять не могу...
    Ответить
    serppion
    1446986892
    Я не радикал, терпим к чужим мнениям и поступкам. Но, всему нынешнему спартаковскому сборищу установил бы запрет на профессию. Всем и навсегда.
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    Жентус
    1446987832
    Много сказано по игрокам резерва. Лидирует Джано, оно и понятно, но это не игрок основы, а проигрывает то матчи именно основа Спартака. Стоило бы задуматься над приобретением действительно качественного нападающего Спартаку, ибо Мовсисян все время в травмпункте пропадает, а игру уже выдающуюся не показывает. Камень в огород Зе Луиша кину, он не топ форвард, если Спартак хочет быть топ командой, то нужен нападающий, соответствующий уровню того же Промеса, который сейчас лучшее что могло случится со Спартаком. Появление в составе Спартака таких футболистов как Зотов, Зуев и Леонтьев это в принципе лишнее, если клуб хочет быть топовым, то ему надо отдавать в аренду молодежь, чтобы они играли. Если проявят себя, тогда они заслуживают место в основе, а так в чем смысл давать шанс, который вечно уходит в никуда. На матч с Тереком у Спартака на флангах защиты были Кутепов и Комбаров. Это уровень середника РФПЛ, если Спартак хочет что то менять, надо избавиться от 2 Комбаровых и Глушакова. Денис сейчас порет что то ужасное. Как бы все не относились к тому же Денисову из Динамо, Игорь игрок профессионал, своё дело знает, а вот Денис Глушаков это уже пережиток одного-двух хороших сезонов в Локо... Из тех футболистов Спартака, что сейчас Спартаку нужны - это Ребров, Митрюшкин, Таски, Бокетти, Гранат, Паршивлюк, Широков, Попов, Промес и Зе Луиш(и тот, как запасной нападающий, вместо купленного нового). От остальных можно безболезненно смело избавляться. Непонятно зачем Спартак в условиях жесткого лимита избавился от Дзюбы. Не понятно отчего столько доверия невероятно слабой молодежи. И выбираться из этой Ямы надо было давно, а начали только сейчас. Аленичев должен присмотреться к уже сложившимся русским футболистам из других команд, которые дают результат и под них уже строить игру Спартака, ибо молодежь Спартака сейчас-это бездонная дыра, которой нужна практика в других клубах. А самому Спартаку сейчас как никогда нужна звезда. Наших звезд сейчас нету, поэтому удачи в поисках звезды легионера. Тот же Фалькао сейчас на подвешенном положении, вперед дерзайте.
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    Сармат Ростов
    1447137316
    Промеса оставить, Реброва, Давыдова и Паршивлюка. Широкову, Зе Луишу и Гранату - желтые карточки. Остальных - на распродажу!!! Пора уже приглашать тех, кто реально будет играть за команду!!! ИМХО
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    ЦЫГАНЕНОК
    1447171763
    Для начала вообще надо скупить всех (игроков РПФЛ), кто играл в Спартаке. Вот тогда у тех начнутся проблемы. Целую команду можно собрать.
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    aleks.meskini12
    1447348985
    gde vybirat'?
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