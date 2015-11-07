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  • Кого должен продать «Спартак»? Выбор читателей «Бомбардира»

Кого должен продать «Спартак»? Выбор читателей «Бомбардира»

Игроки "Спартака" ругаются с главным тренером команды, атмосфера внутри коллектива накалена до предела. Ожидается, что зимой красно-белые откажутся от ряда исполнителей.​ "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать, с кем именно московский клуб должен расстаться.

Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Самый крутой клуб РФПЛ. Рейтинг читателей "Бомбардира"

Перед вами список основной обоймы игроков "Спартака". Мы предлагаем вам выбрать тех футболистов, которые, по вашему мнению, должны уйти из команды в первую очередь. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми футболистами, кого бы вы убрали из клуба. Количество голосов неограниченно!

 

Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Гранат Владимир Таски Сердар Паршивлюк Сергей Широков Роман Макеев Евгений Боккетти Сальваторе Джано Попов Ивелин Мовсисян Юра Ромуло Давыдов Денис Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (39)
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Juventini_24
1446706793
У Кирилла Комбарова фото брата.
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vladik12
1446709491
Глушаков, Комбаровы - первые на выход, без сомнения.
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plusnindimon
1446715035
Вчера ЛЧ был, наш клуб победил, а статьи опять про спам, что за болото
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Mariner
1446717708
В этой секте всё запущенно и мне кажется для них и их поклонников нет пути назад. Потому для всех будет лучше, если они устроят самосожжение на стадионе )))
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ivan941
1446762522
Федуна надо продавать первым делом
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Клим Чугункин.
1446787325
"Отдам Спартак в хорошие руки"-Хведун!
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Бан
1446790488
Продать Комбаровых и армян
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igor70
1446923544
В первую очередб Мовсесян,тот здоров играть только за свою сборную. Остальные появляютсяя от матча к матчу в Спартаке болеть это пристижно не в одном клубе нету такой понакеи. Им в пору пенсионное удостоверение по инвалидности надо давать. Не успеют купить игрока как он уже с удостоверением инвалида. Может так Спартаку удобно когда много в лазарете наверное клуб какую нибудь страховку получает. И таким образом зарабатывает!!! Оставить Можно было оставить Промеса но боюсь от такой игры он станет белым и его на Родине не примут и в Сборную не возьмут тоже самое относится к новобранцу Зе Луиш. Давыдова и Попова оставить тоже надежда ,но маленькая все не прогрессируют а наоборот угасают. Самое поразительное все те игроки уходя из клуба сразу играют на более высоком уровне. Вариант один и только один пока этот бардак утрясется и чтобы не позорится есть предложение команду переименовать в" ОТКРЫТИЕ!!!" может тогда заиграют.А потом вернуть название. Зато позор не так будет восприниматся!!!
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Вомбат
1446926438
Кандидат номер 1 - Глушаков. Он хочет в Зенит (его туда когда-то очень звали, но он отказался). Сейчас кадило раздувают купленные его агентом журналисты. Зениту он не нужен, но за лимон евро его купит любая средняя команда РПЛ. Но его не продадут. Аленичев на него рассчитывает, надеясь, что он наконец заиграет как раньше. Думаю, что это напрасные надежды. Хотя очень хотелось бы ошибиться. Комбаровых продать святое дело, один из них уровень РПЛ и не тянул никогда, а второй - игрок из тех, которые теряют интерес к своему делу и снижают уровень со временем, превращаясь в посредственностей годам к 30. Ромуло, Макеев и Джано - тут вообще не о чем говорить. Они по разным причинам не могут играть на высоком уровне. Продать если кто-то купит. А всех прочих из списка я бы оставил. Мовсисян, например, сейчас плох, но вполне может вернуться. Южные парни непредсказуемы. Много за него не выручишь, классного нападающего за эти деньги не купишь, так что продавать его не надо.
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Aleeeeeeex
1446926832
н@х... всех оттуда, взять молодых, которые хотят показать себя и заниматься ими, сколько можно терпеть такого позора!!!!!!!
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