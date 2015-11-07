Кого должен продать «Спартак»? Выбор читателей «Бомбардира»

Игроки "Спартака" ругаются с главным тренером команды, атмосфера внутри коллектива накалена до предела. Ожидается, что зимой красно-белые откажутся от ряда исполнителей.​ "Бомбардир" предлагает своим читателям выбрать, с кем именно московский клуб должен расстаться.

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Перед вами список основной обоймы игроков "Спартака". Мы предлагаем вам выбрать тех футболистов, которые, по вашему мнению, должны уйти из команды в первую очередь. Кликайте на стрелочку "вверх" рядом с теми футболистами, кого бы вы убрали из клуба. Количество голосов неограниченно!