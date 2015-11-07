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    • Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией. Дайджест событий дня

    Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией. Дайджест событий дня


    0
    Голосов: 0
    07.11.2015 00:10
    В Италии ничего не знают о товарищеском матче с российской командой. ЦСКА продлил контракт с двумя футболистами основного состава. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    В Италии ничего не знают о товарищеском матче с российской командой. ЦСКА продлил контракт с двумя футболистами основного состава. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

    Рыжиков попал в символическую сборную группового этапа Лиги Европы

    Вратарь казанского "Рубина" Сергей Рыжиков попал в символическую сборную 4 тура группового этапа Лиги Европы. Весь состав символической команды можно посмотреть здесь.

    Нолито может пополнить состав "Барселоны" зимой

    Форвард "Сельты" Нолито заявил, что может перейти в "Барселону" в зимнее трансферное окно. По сообщениям источника, сумма тарансфера может составить 18 миллионов евро.

    "Эвертон" готов продать Лукаку за 45 миллионов

    Руководство ливерпульского "Эвертона" заявило, что готово расстаться с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку за 45 миллионов евро. Напомним, ранее появилась информация, что к игроку проявляет предметный интерес французский "ПСЖ".

    Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией

    Тренерский штаб сборной Португалии решил не вызывать Криштиану Роналду на товарищеские матчи против России и Люксембурга. Свой вызов получил защитник "Зенита" Нету, сообщила федерация футбола Португалии. Матч Россия – Португалия состоится 14 ноября в Краснодаре. Состав португальской команды можно посмотреть здесь.

    Смольникова в сборной России заменит Шишкин

    Защитник московского "Локомотива" Роман Шишкин заменит защитника "Зенита" Игоря Смольникова в сборной России.

    Ранее в сборной произошли другие кадровые перемены: вместо полузащитника Дмитрия Тарасова и голкипера Сергея Рыжикова на матчи отправятся полузащитник Артур Юсупов и защитник Иван Новосельцев.

    Итальянская федерация футбола ничего не знает о товарищеском матче с Россией

    Нам ничего не известно о переговорах по поводу летних матчей в принципе и в частности о матчах с Россией. Может быть, кто-то на личном уровне из руководства что-то обсуждал, но пока о договоренностях ничего не известно. Вообще, странно, что речь идет о матче в июне, учитывая, что в начале месяца стартует чемпионат Европы", - сказал представитель пресс-службы итальянской федерации.

    Цауня и Васин продлили свои контракты с ЦСКА

    Официальный сайт москвоского ЦСКА сообщает, что сразу два игрока продлили свои контракты. Соглашения Виктора Васина и Александра Цауни рассчитаны до 2019-го года.

    На счету Васина в общей сложности 11 встреч за армейский клуб. Цауня провeл 78 встреч за ЦСКА в различных турнирах, забив 6 голов.

    РФПЛ. "Мордовия" сокрушила "Анжи"

    В стартовом матче 15-го тура саранская "Мордовия" у себя дома не оставила шансов махачкалинскому "Анжи", поразив ворота соперника четырьмя безответными мячами. В составе победителей дубль на свой счет записал Евгений Луценко, еще по одному голу провели Олег Власов и Янник Джало, который появился на поле в конце первого тайма, но так встречу и не доиграл.

    Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

    Мордовия (Саранск) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (2:0)  Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Власов, 4; 2:0 – Луценко, 17; 3:0 – Луценко, 53; 4:0 – Джало, 69.

    Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 15-й тур РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, РФПЛ
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    Комментарии (5)
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    Sashka Reshetov
    1446845391
    Фигня,а не статься. Сколько раз говорил,что ваши дайджесты никому нафиг не нужны. Это все в разделе "новости" прочесть можно. Лучше что-то о футболистах рассказывали такое,чего не знают многие,что-то интересное... Идей миллион,а выбрали почему-то это днище. И еще одно. Почему антисборную туру когда разбираете,то говорите о каждом,а вот когда о лучших моментах тура рассказываете, то символеческую сборную лучших игроков тура обделяете одной лишь схемой с фамилями игроков? Очнитесь!!! Что вы делаете с сайтом?!? Все ведь шикарно у вас оформлено,сайт вообще очень преобразился,но делайте ж вы и статьи интересные,чтобы их читать интересно было.
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    Айзен 87
    1446863483
    причина больше в сборной рашки чем в сборной порту, видимо тренер португалии не хочет что бы в инстаграм кокорина попали селфи с роналду)
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    Серёга Краснодарский
    1446976576
    Привет всем. цены до небес загнули. люди ломанулись за билетами. разобрали а патом заявили рональдо не будет. брали то на него смотреть. очередной раз надули. смотреть за такие бабки дзюбу и остальных.... так мы их 2 раза в год смотрим и они даже цен российского чемпа не стоят.
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