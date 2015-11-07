Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией. Дайджест событий дня

Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией. Дайджест событий дня

В Италии ничего не знают о товарищеском матче с российской командой. ЦСКА продлил контракт с двумя футболистами основного состава. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Рыжиков попал в символическую сборную группового этапа Лиги Европы

Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков попал в символическую сборную 4 тура группового этапа Лиги Европы. Весь состав символической команды можно посмотреть здесь.

Нолито может пополнить состав "Барселоны" зимой

Форвард «Сельты» Нолито заявил, что может перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно. По сообщениям источника, сумма тарансфера может составить 18 миллионов евро.

"Эвертон" готов продать Лукаку за 45 миллионов

Руководство ливерпульского «Эвертона» заявило, что готово расстаться с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку за 45 миллионов евро. Напомним, ранее появилась информация, что к игроку проявляет предметный интерес французский «ПСЖ».

Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Португалии решил не вызывать Криштиану Роналду на товарищеские матчи против России и Люксембурга. Свой вызов получил защитник «Зенита» Нету, сообщила федерация футбола Португалии. Матч Россия – Португалия состоится 14 ноября в Краснодаре. Состав португальской команды можно посмотреть здесь.

Смольникова в сборной России заменит Шишкин

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин заменит защитника «Зенита» Игоря Смольникова в сборной России.

Ранее в сборной произошли другие кадровые перемены: вместо полузащитника Дмитрия Тарасова и голкипера Сергея Рыжикова на матчи отправятся полузащитник Артур Юсупов и защитник Иван Новосельцев.

Итальянская федерация футбола ничего не знает о товарищеском матче с Россией

Нам ничего не известно о переговорах по поводу летних матчей в принципе и в частности о матчах с Россией. Может быть, кто-то на личном уровне из руководства что-то обсуждал, но пока о договоренностях ничего не известно. Вообще, странно, что речь идет о матче в июне, учитывая, что в начале месяца стартует чемпионат Европы», – сказал представитель пресс-службы итальянской федерации.

Цауня и Васин продлили свои контракты с ЦСКА

Официальный сайт москвоского ЦСКА сообщает, что сразу два игрока продлили свои контракты. Соглашения Виктора Васина и Александра Цауни рассчитаны до 2019-го года.

На счету Васина в общей сложности 11 встреч за армейский клуб. Цауня провeл 78 встреч за ЦСКА в различных турнирах, забив 6 голов.

РФПЛ. "Мордовия" сокрушила "Анжи"

В стартовом матче 15-го тура саранская «Мордовия» у себя дома не оставила шансов махачкалинскому «Анжи», поразив ворота соперника четырьмя безответными мячами. В составе победителей дубль на свой счет записал Евгений Луценко, еще по одному голу провели Олег Власов и Янник Джало, который появился на поле в конце первого тайма, но так встречу и не доиграл.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Мордовия (Саранск) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Власов, 4; 2:0 – Луценко, 17; 3:0 – Луценко, 53; 4:0 – Джало, 69.

Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 15-й тур РФПЛ

Товарищеские матчи. Сборные Товарищеские матчи
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sashka Reshetov
1446845391
Фигня,а не статься. Сколько раз говорил,что ваши дайджесты никому нафиг не нужны. Это все в разделе "новости" прочесть можно. Лучше что-то о футболистах рассказывали такое,чего не знают многие,что-то интересное... Идей миллион,а выбрали почему-то это днище. И еще одно. Почему антисборную туру когда разбираете,то говорите о каждом,а вот когда о лучших моментах тура рассказываете, то символеческую сборную лучших игроков тура обделяете одной лишь схемой с фамилями игроков? Очнитесь!!! Что вы делаете с сайтом?!? Все ведь шикарно у вас оформлено,сайт вообще очень преобразился,но делайте ж вы и статьи интересные,чтобы их читать интересно было.
Ответить
Айзен 87
1446863483
причина больше в сборной рашки чем в сборной порту, видимо тренер португалии не хочет что бы в инстаграм кокорина попали селфи с роналду)
Ответить
Серёга Краснодарский
1446976576
Привет всем. цены до небес загнули. люди ломанулись за билетами. разобрали а патом заявили рональдо не будет. брали то на него смотреть. очередной раз надули. смотреть за такие бабки дзюбу и остальных.... так мы их 2 раза в год смотрим и они даже цен российского чемпа не стоят.
Ответить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
13
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
59
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+