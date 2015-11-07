Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией. Дайджест событий дня

В Италии ничего не знают о товарищеском матче с российской командой. ЦСКА продлил контракт с двумя футболистами основного состава. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Рыжиков попал в символическую сборную группового этапа Лиги Европы

Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков попал в символическую сборную 4 тура группового этапа Лиги Европы. Весь состав символической команды можно посмотреть здесь.

Нолито может пополнить состав "Барселоны" зимой

Форвард «Сельты» Нолито заявил, что может перейти в «Барселону» в зимнее трансферное окно. По сообщениям источника, сумма тарансфера может составить 18 миллионов евро.

"Эвертон" готов продать Лукаку за 45 миллионов

Руководство ливерпульского «Эвертона» заявило, что готово расстаться с бельгийским форвардом Ромелу Лукаку за 45 миллионов евро. Напомним, ранее появилась информация, что к игроку проявляет предметный интерес французский «ПСЖ».

Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией

Тренерский штаб сборной Португалии решил не вызывать Криштиану Роналду на товарищеские матчи против России и Люксембурга. Свой вызов получил защитник «Зенита» Нету, сообщила федерация футбола Португалии. Матч Россия – Португалия состоится 14 ноября в Краснодаре. Состав португальской команды можно посмотреть здесь.

Смольникова в сборной России заменит Шишкин

Защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин заменит защитника «Зенита» Игоря Смольникова в сборной России.

Ранее в сборной произошли другие кадровые перемены: вместо полузащитника Дмитрия Тарасова и голкипера Сергея Рыжикова на матчи отправятся полузащитник Артур Юсупов и защитник Иван Новосельцев.

Итальянская федерация футбола ничего не знает о товарищеском матче с Россией

Нам ничего не известно о переговорах по поводу летних матчей в принципе и в частности о матчах с Россией. Может быть, кто-то на личном уровне из руководства что-то обсуждал, но пока о договоренностях ничего не известно. Вообще, странно, что речь идет о матче в июне, учитывая, что в начале месяца стартует чемпионат Европы», – сказал представитель пресс-службы итальянской федерации.

Цауня и Васин продлили свои контракты с ЦСКА

Официальный сайт москвоского ЦСКА сообщает, что сразу два игрока продлили свои контракты. Соглашения Виктора Васина и Александра Цауни рассчитаны до 2019-го года.

На счету Васина в общей сложности 11 встреч за армейский клуб. Цауня провeл 78 встреч за ЦСКА в различных турнирах, забив 6 голов.

РФПЛ. "Мордовия" сокрушила "Анжи"

В стартовом матче 15-го тура саранская «Мордовия» у себя дома не оставила шансов махачкалинскому «Анжи», поразив ворота соперника четырьмя безответными мячами. В составе победителей дубль на свой счет записал Евгений Луценко, еще по одному голу провели Олег Власов и Янник Джало, который появился на поле в конце первого тайма, но так встречу и не доиграл.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Мордовия (Саранск) – Анжи (Махачкала) – 4:0 (2:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Власов, 4; 2:0 – Луценко, 17; 3:0 – Луценко, 53; 4:0 – Джало, 69.

Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 15-й тур РФПЛ