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    Рыжиков попал в символическую сборную группового этапа Лиги Европы

    Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков попал в символическую сборную 4 тура группового этапа Лиги Европы.

    Символическая сборная выглядит следующим образом:

    Вратарь: Сергей Рыжиков («Рубин»)

    Защитники: Кристиан Маджо («Наполи»), Марио Гаспар («Вильярреал»), Уэсли Худт («Лацио»)

    Полузащитники: Джордон Айб («Ливерпуль»), Даниэль Хестад («Мольде»), Генрих Мхитарян («Боруссия» Д), Филипп Шобесбергер («Рапид» В)

    Нападающие: Маноло Габбьядини («Наполи»), Рауль Бобадилья («Аугсбург»), Иньяки Уильямс («Атлетик»).

    Источник: УЕФА

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    06.11.2015 18:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 6 ноября 2015, 20:42

      Молодец Сережа! тебе бы в сборную в ворота...вместо дырявого конифея

      2
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      Рейтинг: +167

      астраханец > Obojaemiy 6 ноября 2015, 22:29

      Оуу))) у нас тут кто то Рыжикова первый раз увидел?))) Вам рассказать о нестабильности Сергея?))

      -1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 ноября 2015, 19:07

      Согласен. Если бы не Рыжиков, с Ливерпулем счём мог бы быть неприличным. Тащил Всё. Красава!!!

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