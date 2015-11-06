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    Роналду не вызван в сборную Португалии на матч с Россией

    Тренерский штаб сборной Португалии решил не вызывать Криштиану Роналду на товарищеские матчи против России и Люксембурга.

    Свой вызов получил защитник «Зенита» Нету, сообщила федерация футбола Португалии.

    Матч Россия – Португалия состоится 14 ноября в Краснодаре.

    Состав сборной Португалии:

    Вратари: Антони Лопеш («Лион»), Руй Патрисиу («Спортинг»), Эдуарду («Динамо» Загреб).

    Защитники: Нету («Зенит»), Бруну Алвеш («Фенербахче»), Седрик Соареш («Саутгемптон»), Элизеу Перейра («Бенфика»), Пепе («Реал»), Жозе Фонте («Саутгемптон»), Рафаэл Геррейру («Лорьян»), Виейринья («Вольфсбург»), Рикарду Перейра («Ницца»).

    Полузащитники: Жоау Моутинью («Монако»), Андре Гомеш («Валенсия»), Гонсалу Гедеш («Бенфика»), Вильям Карвалью («Спортинг»), Жоау Мариу («Спортинг»), Андре Андре («Порту»), Бернарду Силва («Монако»), Данилу Перейра («Порту»),

    Нападающие: Нани («Фенербахче»), Лукаш Жоау («Шеффилд Уэнсдей»), Нелсон Оливейра («Ноттингем Форест»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.11.2015 16:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +35

      ФК Зенит 7 ноября 2015, 09:19

      Португальцам по фиг на этот товарняк!!! Они наигрывают и просматривают новых игроков, чего в нашей сборной не делают! скажите, зачем Данни, которому 31 год, и Роналду, которому 30, ехать на этот матч, когда есть молодые?????????

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      Рейтинг: +6047

      GoldPlayFIFARus9 6 ноября 2015, 21:05

      И Данни нет,хотя он в форме сейчас.Зато дырявого Нету взяли...Мдааа,что творится

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 6 ноября 2015, 19:51

      Кристюха сама отказалась. Наказать бы их за это!!!

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      Рейтинг: +55

      red-white-power 6 ноября 2015, 18:14

      бараны, он сам недавно сказал, что не поедет на эти товарняки, чтобы подготовиться к Эль-классико, пустоголовые редакторы бестолкового сайта

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      Рейтинг: +10

      oukb2009 6 ноября 2015, 17:57

      Еще бы, куда важнее новые труселя прорекламировать)))

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      Рейтинг: -130

      калач 6 ноября 2015, 17:52

      дед уже не тянет в сборной, нужны новые лица

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