Лапорта назвал «Барселону» самым успешным клубом мира после победы на «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» в товарищеской игре (2:1).

«Для нас важно то, как мы побеждаем. Мы – самый успешный спортивный клуб мира. Спорт объединяет нас и позволяет стремиться к общим целям», – сказал Лапорта.

Игра прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), США.

Матч проходил в рамках серии Soccer Champions Tour. Ранее в ней «Барселона» сыграла с «Манчестер Сити» (2:2, по пенальти 4:1), а «Реал» с «Миланом» (0:1).

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