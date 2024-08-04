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  • Лапорта назвал «Барселону» самым успешным клубом мира после победы на «Реалом»

Лапорта назвал «Барселону» самым успешным клубом мира после победы на «Реалом»

4 августа 2024, 22:08
8

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» в товарищеской игре (2:1).

«Для нас важно то, как мы побеждаем. Мы – самый успешный спортивный клуб мира. Спорт объединяет нас и позволяет стремиться к общим целям», – сказал Лапорта.

  • Игра прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси), США.
  • Матч проходил в рамках серии Soccer Champions Tour. Ранее в ней «Барселона» сыграла с «Манчестер Сити» (2:2, по пенальти 4:1), а «Реал» с «Миланом» (0:1).

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Источник: Mundo Deportivo
Товарищеские матчи Реал Барселона Лапорта Жоан
Комментарии (8)
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momwig_
1722799893
Страшно за Барсу. Коррупция, долги, нарушение всех норм и правил - и ещё мудак президент. Жаль будет, когда подсохнет Барса.
Ответить
DeStar
1722803124
какой позор такие слова в нынешнее время...
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Oldtrafford83
1722833835
шутка месяца))
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Artemka444
1722839640
Ой балабол точно
Ответить
russkiisergei
1722843632
это точно президент клуба? бред же, в данный момент такое говорить
Ответить
111ax
1722846662
лол, Реал последние годы Топ-1
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САНЁК17
1722846899
Реалу ничего доказывать короче говоря
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