Сафонов сегодня может впервые сыграть за «ПСЖ» в товарищеском матче

Российский вратарь Матвей Сафонов включен в состав «ПСЖ» из 19 человек, которые вошли в заявку команды на гостевой товарищеский матч со «Штурмом».
При этом в состав не включены итальянский голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма и его коллега по амплуа испанец Арнау Тенас. В заявке присутствует 21-летний вратарь Люка Лавалье.
- Матч со «Штурмом» пройдет в Клагенфурте, начало в 19:30 мск.
- 25-летний Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» этим летом.
- Также в это трансферное окно в «Штурм» из «Локомотива» перешел 20-летний российский вратарь Даниил Худяков.
Источник: страница «ПСЖ» в соцсети X