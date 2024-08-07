Сафонов сегодня может впервые сыграть за «ПСЖ» в товарищеском матче

Российский вратарь Матвей Сафонов включен в состав «ПСЖ» из 19 человек, которые вошли в заявку команды на гостевой товарищеский матч со «Штурмом».

При этом в состав не включены итальянский голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма и его коллега по амплуа испанец Арнау Тенас. В заявке присутствует 21-летний вратарь Люка Лавалье.