Чанов высказался о первой игре Сафонова за «ПСЖ»

Бывший вратарь и экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонов в товарищеском матче со «Штурмом» (2:2), в которой россиянин пропустил два гола.

– Надо начать с того, что это еще предсезонка и команда не в основном составе. Выводы делать рано. Не знаю, будет ли он основным вратарем в сезоне, это вопрос к «ПСЖ», но шанс будет. Я считаю, что когда дают шанс, надо им пользоваться.

– В этой встрече также принимал участие Даниил Худяков, выступающий за «Штурм». Видите ли вы тенденцию, при которой российских голкиперов в зарубежных командах станет больше?

– Мне очень приятно, что идет так. Я, Виталий Кафанов, Михаил Бирюков создали это вратарское движение, поэтому в наших командах и исчезли иностранные вратари. Нашу школу всегда ценили, у нас всe идет правильно, потому что, несмотря на санкции, вратарей приглашают. Это говорит о многом.