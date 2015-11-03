11 вещей, которые необходимо знать о матче «Манчестер Юнайтед» – ЦСКА

Сегодня "Манчестер Юнайтед" сразится дома против ЦСКА. "Бомбардир" расскажет вам все, что необходимо знать об этом матче.

Обе команды перед матчем имеют одинаковое количество очков – по 4, и по столько же забитых и пропущенных мячей. ЦСКА едет в Англию в хорошем настроении, добившись победы над "Уфой" (2:0), тогда как "МЮ" сделал блеклую ничью с "Кристал Пэлас" в Лондоне (0:0).

1. Где и как можно посмотреть матч?

Игру, которая начнется в 22.45 по московскому времени, в прямом эфире будет транслировать телеканал "Матч ТВ". Читатели "Бомбардира" также смогут прочесть текстовый онлайн или посмотреть видео, предоставляемое "НТВ-Плюс", на сайте. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

2. Кадровые потери

У "Юнайтед" все еще отсутствуют травмированные Люк Шоу, Патрик МакНэйр и Антонио Валенсия. Участие в матче Мемфиса Депая под вопросом из-за повреждения, тогда как Фил Джонс, скорее всего, сможет сыграть. Пропустивший тренировку по личным причинам Морган Шнейдерлин также в состоянии выйти на поле.

Что касается ЦСКА, то команде придется обойтись без Романа Еременко. Зато Сейду Думбия сумеет помочь своей команде.

3. Ориентировочные составы по версии "Бомбардира"

"Манчестер Юнайтед"

ЦСКА

4. Причины для оптимизма болельщиков "МЮ"

"Юнайтед" сумел увезти ничью из Москвы, что всегда считается хорошим результатом. Домашний матч будет куда легче

Несмотря на проблемы с атакой, в последних пяти играх "красные дьяволы" пропустили лишь однажды.

5. Причины для оптимизма болельщиков ЦСКА

ЦСКА уверенно опережает всех в российском чемпионате. От "Ростова", идущего вторым, армейцев отделяет 9 очков

Беспроигрышная серия команды с учетом всех турниров достигла восьми матчей

"МЮ" ни разу не забил в последних трех играх.

6. История противостояния

21 октября 2015: ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" – 1:1

3 ноября 2009: "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА – 3:3

21 сентября 2009: ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" – 0:1

7. Текущие результаты команд

"Манчестер Юнайтед":

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед" – 0:0

"Манчестер Юнайтед" – "Миддлсбро" – 0:0 (1:3)п

"Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" – 0:0

ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" – 1:1

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3

ЦСКА:

ЦСКА – "Уфа" – 2:0

ЦСКА – "Урал" – 2:0

"Терек" – ЦСКА – 0:0

ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" – 1:1

ЦСКА – "Урал" – 3:2

8. Ключевой игрок "Юнайтед"

Уэйн Руни забил лишь три гола в последних десяти матчах, но кому, как не ему, прервать безголевую засуху команды? Не стоит забывать, что Антони Марсьяль, несмотря на количество публикаций в прессе и в особенности его трансферную стоимость, не основной форвард команды и не может быть ее главным голеадором. Это бремя лежит на плечах капитана команды Уэйна Руни, который, кроме всего прочего, еще и самый высокооплачиваемый игрок "красных дьяволов".

9. Ключевой игрок ЦСКА

Сейду Думбия был основной угрозой в атаке ЦСКА в этом сезоне и будет ей же сегодня вечером. В последних десяти матчах он отличился восемь раз, включая гол в ворота Давида Де Хеа в домашнем матче. Думбия быстр и силен, и если в паре с Блиндом выйдет Смоллинг, именно он будет чаще всего опекать ивуарийца.

10. Котировки

Букмекерская контора "Леон" предлагает следующие коэффициенты:

Победа "МЮ": 1.50

Ничья: 3.97

Победа ЦСКА: 6.56

11. Цитаты

Главный тренер хозяев Луи ван Гаал посетовал на проблемы в атаке:

"Я видел такие периоды и в других командах. Это плохой период, потому что всегда плохо, когда ты не забиваешь. Мы должны стать лучше, и именно этим мы сейчас занимаемся. Но это не происходит моментально, это процесс", – сказал голландский специалист.

Рулевой ЦСКА Леонид Слуцкий вспомнил матч 2009 года:

"Разные ситуации. Тогда "МЮ" уже решил турнирные задачи и не все основные игроки вышли в составе. Сейчас – не так. Что касается сравнений – когда меняется тренер, меняется и игровая модель – какая лучше, не мне решать. Сейчас "Манчестер Юнайтед" делает ставку на контроль мяча, мы же наигрываем контригру. Завтра увидим, что из этого получится. Когда в команде есть игроки уровня Руни, Марсьяля, Эрреры и других, эта команда может забить в любом матче. То, что "МЮ" раньше забивал немного – это нам не плюс и не минус: просто так сложилось", – сказал он.

"Манчестер Юнайтед" – ЦСКА. Смотреть онлайн.

По материалам mirror.co.uk