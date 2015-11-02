Капелло готов возглавить «Челси». Измайлов ищет новый клуб. Дайджест событий дня

Гинер не собирается приглашать сменщика для Слуцкого. Моуринью оштрафован и дисквалифицирован. Матч Россия - Хорватия перенесен в Ростов. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Матч Россия – Хорватия состоится в Ростове-на-Дону

Товарищеский матч между сборными России и Хорватии состоится в Ростове-на-Дону 17 ноября. Начало поединка – 19:00 по московскому времени.

Слуцкий: "Думбия сыграет с "МЮ", Еременко – нет"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, сыграют ли в матче четвертого тура Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" футболисты, чье участие в этой встрече было под сомнением. Наставник московской команды отметил, что в матче сможет принять участие Сейду Думбия, а вот Роман Еременко играть не готов.

Моуринью снова оштрафован и дисквалифицирован

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью оштрафован и дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии за критику судей в перерыве матча десятого тура АПЛ против "Вест Хэма".

Срок дисквалификации составляет один матч, сумма штрафа – 40 тысяч фунтов. Ранее португальцу были предъявлены обвинения в неподобающем поведении по итогам этого матча, а в его перерыве наставник "Челси" был удален за попытку проникнуть в комнату для судей.

Хомуха назвал состав "молодежки" на матчи против Фарер и Азербайджана

Главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха огласил состав команды на матчи отбора Евро-2017 против Фарер и Азербайджана. В список оказались включены 23 футболиста. Весь список игроков можно посмотреть здесь.

Капелло готов возглавить "Челси"

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло готов возглавить "Челси". Известно, что главный тренер лондонцев Жозе Моуринью находится в шаге от увольнения: его команда одержала одну победу в последних восьми играх. 11 набранных очков позволили расположиться команде лишь на 15-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиге.

РФПЛ. "Ростов" в меньшинстве обыграл "Динамо" и вышел на второе место

В матче 14-го тура РФПЛ "Ростов" одолел "Динамо" со счетом 1:0. Победу ростовчанам принес гол Баштуша. Отметим, что с 60-ой минуты хозяева играли в меньшинстве: был удален Калачев, получивший вторую желтую карточку. После этой победы "Ростов" поднялся на вторую строчку таблицы РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Баштуш, 54.

РФПЛ. "Амкар" обыграл "Терек"

"Амкар" в 14-м туре Премьер-лиги обыграл "Терек" на своем поле со счетом 1:0. Пермякам помог Уциев, забив в собственные ворота в начале второго тайма.

Чемпионат России. Премьер-лиги. 14-й тур

Амкар (Пермь) – Терек (Грозный) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Уциев, 51 (в свои ворота).

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Гинер не намерен менять Слуцкого

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи об интересе к главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому со стороны лондонского "Челси".

"Не ищу ли замену Слуцкому? Во-первых, у меня со Слуцким контракт. Если Леонид Викторович придет ко мне и скажет, что хочет тренировать "Барселону", "Реал" или сборную России, то будем обсуждать. Зачем мне нужно искать нового тренера, чтобы Слуцкий нервничал?" – сказал Гинер.

Измайлов тренируется в Португалии и надеется найти команду зимой

Полузащитник Марат Измайлов не намерен завершать карьеру и надеется найти новый клуб этой зимой. Сейчас россиянин занимается с личным тренером в Португалии, сообщил его агент Паулу Барбоза.

Пока никаких конкретных предложений от каких-либо клубов у Измайлова нет. Отметим, у Измайлова 30 июня этого года закончился контракт с "Порту", который стороны не стали продлевать.