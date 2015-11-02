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  • Капелло готов возглавить «Челси». Измайлов ищет новый клуб. Дайджест событий дня

Капелло готов возглавить «Челси». Измайлов ищет новый клуб. Дайджест событий дня

Гинер не собирается приглашать сменщика для Слуцкого. Моуринью оштрафован и дисквалифицирован. Матч Россия - Хорватия перенесен в Ростов. "Бомбардир" собирает главные новости дня в одном материале.

Матч Россия – Хорватия состоится в Ростове-на-Дону

Товарищеский матч между сборными России и Хорватии состоится в Ростове-на-Дону 17 ноября. Начало поединка – 19:00 по московскому времени.

Слуцкий: "Думбия сыграет с "МЮ", Еременко – нет"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, сыграют ли в матче четвертого тура Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" футболисты, чье участие в этой встрече было под сомнением. Наставник московской команды отметил, что в матче сможет принять участие Сейду Думбия, а вот Роман Еременко играть не готов.

Моуринью снова оштрафован и дисквалифицирован

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью оштрафован и дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии за критику судей в перерыве матча десятого тура АПЛ против "Вест Хэма".

Срок дисквалификации составляет один матч, сумма штрафа – 40 тысяч фунтов. Ранее португальцу были предъявлены обвинения в неподобающем поведении по итогам этого матча, а в его перерыве наставник "Челси" был удален за попытку проникнуть в комнату для судей.

Хомуха назвал состав "молодежки" на матчи против Фарер и Азербайджана

Главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха огласил состав команды на матчи отбора Евро-2017 против Фарер и Азербайджана. В список оказались включены 23 футболиста. Весь список игроков можно посмотреть здесь.

Капелло готов возглавить "Челси"

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло готов возглавить "Челси". Известно, что главный тренер лондонцев Жозе Моуринью находится в шаге от увольнения: его команда одержала одну победу в последних восьми играх. 11 набранных очков позволили расположиться команде лишь на 15-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиге.

РФПЛ. "Ростов" в меньшинстве обыграл "Динамо" и вышел на второе место

В матче 14-го тура РФПЛ "Ростов" одолел "Динамо" со счетом 1:0. Победу ростовчанам принес гол Баштуша. Отметим, что с 60-ой минуты хозяева играли в меньшинстве: был удален Калачев, получивший вторую желтую карточку. После этой победы "Ростов" поднялся на вторую строчку таблицы РФПЛ.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Баштуш, 54.

РФПЛ. "Амкар" обыграл "Терек"

"Амкар" в 14-м туре Премьер-лиги обыграл "Терек" на своем поле со счетом 1:0. Пермякам помог Уциев, забив в собственные ворота в начале второго тайма.

Чемпионат России. Премьер-лиги. 14-й тур

Амкар (Пермь) – Терек (Грозный) – 1:0 (0:0)  Текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 – Уциев, 51 (в свои ворота).

Ари реабилитируется перед болельщиками, "Мордовия" останавливает "Зенит". Каким был 14-й тур РФПЛ

Гинер не намерен менять Слуцкого

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи об интересе к главному тренеру армейцев Леониду Слуцкому со стороны лондонского "Челси".

"Не ищу ли замену Слуцкому? Во-первых, у меня со Слуцким контракт. Если Леонид Викторович придет ко мне и скажет, что хочет тренировать "Барселону", "Реал" или сборную России, то будем обсуждать. Зачем мне нужно искать нового тренера, чтобы Слуцкий нервничал?" – сказал Гинер.

Измайлов тренируется в Португалии и надеется найти команду зимой

Полузащитник Марат Измайлов не намерен завершать карьеру и надеется найти новый клуб этой зимой. Сейчас россиянин занимается с личным тренером в Португалии, сообщил его агент Паулу Барбоза.

Пока никаких конкретных предложений от каких-либо клубов у Измайлова нет. Отметим, у Измайлова 30 июня этого года закончился контракт с "Порту", который стороны не стали продлевать.

Англия. Премьер-лига Англия Челси Реал ЦСКА Ростов Еременко Роман Азар Эден Думбия Сейду Слуцкий Леонид Моуринью Жозе Капелло Фабио Гинер Евгений
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