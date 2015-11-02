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    Хомуха назвал состав «молодежки» на матчи против Фарер и Азербайджана

    Главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха огласил состав команды на матчи отбора Евро-2017 против Фарер и Азербайджана.

    В список оказались включены 23 футболиста.

    Вратари: Антон Митрюшкин («Спартак»), Игорь Обухов («Зенит»), Александр Селихов («Амкар»).

    Защитники: Вячеслав Караваев («Яблонец», Чехия), Евгений Кирисов («Домодедово»), Виталий Лысцов («Бенфика», Португалия), Михаил Меркулов («Байкал»), Джамалдин Ходжаниязов («Орхус», Дания), Никита Чернов (ЦСКА), Василий Черов («Краснодар»), Денис Якуба («Кубань»).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Сергей Макаров, Алексей Миранчук (все - «Локомотив»), Алексей Гасилин («Шальке», Германия), Александр Головин (ЦСКА), Аяз Гулиев, Константин Савичев (оба - «Спартак»), Михаил Земсков («Шинник»), Владислав Левин, Александр Ташаев (оба – «Динамо»).

    Нападающие: Андрей Панюков («Аяччо», Франция), Рамиль Шейдаев («Рубин»).

    Команда соберется 9 ноября и отправится в Краснодар, где 12 ноября состоится матч с Фарерами. Против Азербайджана «молодежка» сыграет 17 ноября на выезде.

    Источник: РФС

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    02.11.2015 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 2 ноября 2015, 16:20

      Много у нас легионеров

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