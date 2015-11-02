Хомуха назвал состав «молодежки» на матчи против Фарер и Азербайджана

Главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха огласил состав команды на матчи отбора Евро-2017 против Фарер и Азербайджана.

В список оказались включены 23 футболиста.

Вратари: Антон Митрюшкин («Спартак»), Игорь Обухов («Зенит»), Александр Селихов («Амкар»).

Защитники: Вячеслав Караваев («Яблонец», Чехия), Евгений Кирисов («Домодедово»), Виталий Лысцов («Бенфика», Португалия), Михаил Меркулов («Байкал»), Джамалдин Ходжаниязов («Орхус», Дания), Никита Чернов (ЦСКА), Василий Черов («Краснодар»), Денис Якуба («Кубань»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Сергей Макаров, Алексей Миранчук (все – «Локомотив»), Алексей Гасилин («Шальке», Германия), Александр Головин (ЦСКА), Аяз Гулиев, Константин Савичев (оба – «Спартак»), Михаил Земсков («Шинник»), Владислав Левин, Александр Ташаев (оба – «Динамо»).

Нападающие: Андрей Панюков («Аяччо», Франция), Рамиль Шейдаев («Рубин»).

Команда соберется 9 ноября и отправится в Краснодар, где 12 ноября состоится матч с Фарерами. Против Азербайджана «молодежка» сыграет 17 ноября на выезде.