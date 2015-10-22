«Возможно, в следующий раз пенальти будет бить Акинфеев». Как игроки ЦСКА пережили ничью с «Манчестер Юнайтед»

<p><em>Вчера ЦСКА на своем поле добыл тяжелую ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). «Бомбардир» рассказывает, о чем говорили тренеры и игроки команд после окончания противостояния.</em></p> <p><a href="https:///coaches/685" target="_blank"><strong>Луи Ван Гаал</strong></a></p> <p>Тренеры очень долго не появлялись на пресс-конференции. Видимо, каждый из них имел, что сказать своей команде. Через 20 минут после матча в конференц-зал вошел Луи Ван Гаал. Лейтмотивом его выступления стала удовлетворенность от ничейного исхода поединка.</p> <blockquote> <p><em>- ЦСКА – организованная команда. В первом тайме мы подарили пенальти и вообще играли плохо. Очень медленно. В перерыве я попросил игроков играть быстрее. Во второй части действовали намного лучше и вполне могли бы победить. Но, как я и говорил перед игрой, я доволен ничейным исходом.</em></p> </blockquote> <p><img alt="" src="/images/upload/1445497039__MG_098 0.jpg" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Действительно, в целом суровый на вид голландец был настроен весьма доброжелательно и с удовольствием отвечал на вопросы журналистов.</p> <blockquote> <p><em>- Я не стал казнить Марсьяля за его игру в штрафной площади. В перерыве мы обсудили с ним этот момент. Он ситуативно оказался в штрафной и сыграл рукой чисто рефлекторно. По словам француза, это первый подобный случай в его карьере.</em></p> </blockquote> <p>Многих удивило то, что Ван Гаал так легко согласился на ничью с ЦСКА. Ему напомнили, что еще несколько лет назад «Манчестер Юнайтед» был неоспоримым фаворитом в матчах с командами уровня ЦСКА. Голландец не растерялся:</p> <blockquote> <p><em>- ЦСКА растет. Здесь собраны очень сильные исполнители, которые прекрасно организованы. К тому же, не забывайте, последняя встреча команд, которая, кстати, проходила на «Олд Траффорд», закончилась в ничью, и тогда «Юнайтед» пришлось несладко.</em></p> </blockquote> <p>И, конечно, голландского рулевого «дьяволов» не могли не спросить о турнирных раскладах в группе.</p> <blockquote> <p><em>- Нам предстоят два домашних матча, в которых мы традиционно сильны. В обеих играх нужно одержать победу. Но мы не забываем и о сложнейшем выезде в Вольфсбург.</em></p> </blockquote> <p><img alt="" src="/images/upload/1445497465_Слуцкий.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///coaches/46" target="_blank"><strong>Леонид Слуцкий</strong></a></p> <blockquote> <p><em>- Естественно, провели два разных тайма. В первом смотрелись очень здорово и заслуженно вели в счете, а вот после перерыва совсем рассыпалась контратакующая игра. Это связано с тем, что Дзагоев и Еременко играли не в лучших кондициях. А заменить их было некем. Без контригры очень сложно удержать победу над клубом масштаба «Манчестер Юнайтед».</em></p> </blockquote> <p>Из зала сразу было озвучено мнение, что хуже играть вторые таймы становится негативной чертой выступления ЦСКА, но Слуцкий без труда парировал этот выпад.</p> <blockquote> <p><em>- Я могу сейчас легко вспомнить матчи, где мы, наоборот, прибавляли после перерыва. Та же домашняя встреча со «Спортингом». Но сегодня не в лучших кондициях были Вася Березуцкий, которого пришлось заменить, но из-за нового повреждения, возможно, там надрыв приводящей мышцы, и креативщики, как я уже говорил.</em></p> </blockquote> <p>На логичный вопрос, не рискованно ли было выпускать полутравмированных игроков на поле, Леонид Слуцкий ответил философски.</p> <blockquote> <p><em>- Вся деятельность тренера связана с риском. Нужно быть к этому готовым. То же самое и с футболистами. Все осознавали возможные последствия, но в личных беседах подтвердили готовность играть.</em></p> </blockquote> <p>И закрывающим пунктом общения главного тренера ЦСКА с прессой вновь стало обсуждение шансов на проход в плей-офф. Леонид Викторович с определенной долей осторожности, но без упаднических настроений, сказал, что ничья оставляет возможность бороться за «весну».</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445497862_Понтус.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Микст-зона</strong></span></p> <p>А в это время за пределами конференц-зала, в микст-зоне, бурлила жизнь. Игроки ЦСКА вполне охотно останавливались для общения с прессой. Были немногословны. Однако армейцы взяли разнообразием. <a href="https:///player/15914" target="_blank"><strong>Понтус Вернблум</strong></a> выглядел не совсем довольным исходом матча:</p> <blockquote> <p><em>- Сегодня мы не стали экзорцистами (отсылка к банеру болельщиков перед игрой, - прим.ред.). Я не совсем доволен тем, как закончилась игра. Мы имели моменты и могли выигрывать. В составе «Юнайтед» даже никто особо и не запомнился. Против нас играли 11 очень классных футболистов, которые сильны и как команда, которую я считаю одной из лучших в мире. Кто будет бить пенальти в следующий раз? Возможно, Акинфеев.</em></p> </blockquote> <p>Герой встречи <strong><a href="https:///player/19873" target="_blank">Сейду Думбия</a> </strong>был более оптимистичен:</p> <blockquote> <p><em>- Я осознавал, что Роман Еременко может не забить пенальти, как и любой другой футболист на планете. Моя работа, как форварда, в том, чтобы оказаться рядом и при необходимости добить мяч. Считаю, что провели очень хороший первый тайм, а вот во втором слишком отошли в оборону, за что и поплатились. Но шансы на выход из группы еще не потеряны.</em></p> </blockquote> <p><img alt="" src="/images/upload/1445497882_Зоран.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p>Звучала в микст-зоне и русская речь. Вот только принадлежала она сербу <a href="https:///player/10240" target="_blank"><strong>Зорану Тошичу</strong></a>.</p> <blockquote> <p><em>- Ничья – хороший результат. Могли и победить, но это было бы незаслуженно. Англичане были объективно сильнее. Голевых моментов у нас было совсем мало. Конечно, мне было приятно выйти против «Юнайтед». Я провел в Манчестере замечательные полгода и многому научился. Думаю, при выходе на «Олд Траффорд» эмоции будут еще ярче.</em></p> </blockquote> <p>После гола Игорь Акинфеев что-то очень эмоционально высказывал Тошичу. На вопрос что же ему сказал капитан, серб был весьма уклончив</p> <blockquote> <p><em>- Игорь всегда очень эмоционален. Я не смог помочь команде в том моменте. Но я - крайний полузащитник и не должен был находиться в зоне подбора.</em></p> </blockquote> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8047043" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p>Вне зоны микста давал интервью голос администрации ЦСКА <a href="https:///persons/15" target="_blank"><strong>Роман Бабаев</strong></a>:</p> <p>– Ничья с «МЮ» воспринимается как не самый удачный исход, хотя соперник был силен, но наши футболисты смотрелись на его фоне очень достойно. К сожалению, слабо провели вторые 45 минут. Против команды уровня «Юнайтед» сложно только обороняться.</p> <p><strong>– Сегодня был аншлаг. Сколько клуб зарабатывает с такого матча?</strong></p> <p>– Порядка 35-40 миллионов рублей. Это в Лиге чемпионов. Только с билетов. Но, не учитывая затратную часть: аренду стадиона, обслуживание. Это максимум, который возможен на «Арене Химки».</p> <p><strong>– А сколько будет на новом стадионе?</strong></p> <p>– Как минимум можно удвоить эту сумму.</p> <p><strong>– Новая арена будет лицензирована УЕФА уже к матчам плей-офф этого года?</strong></p> <p>– Комиссия была, в целом осталась довольна. Так что в следующем сезоне, думаю, сыграем в еврокубках на новом стадионе.</p> <p><strong>– Но не этой весной?</strong></p> <p>– В весеннюю часть еще нужно пробиться. Однако поле по объективным причинам будет плохого качества. Какой смысл на нем играть?</p> <p><strong><a href="https:///online/87010" target="_blank">Текстовый онлайн матча</a></strong></p>