Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Локомотив» оторвался от «Зенита». Федун недоволен Дзюбой. Дайджест событий дня

«Локомотив» оторвался от «Зенита». Федун недоволен Дзюбой. Дайджест событий дня

<p><em>«Краснодар» совершил камбэк в Махачкале. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2016. Юрченко хочет играть за сборную России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лассана Диарра - лучший игрок Лиги 1 в сентябре</strong></span></p> <p>Бывший хавбек <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотива"</a> <strong><a href="https:///player/4475" target="_blank">Лассана Диарра</a></strong>, ныне выступающий за <a href="https:///teams/mar" target="_blank">"Марсель"</a>, назван лучшим игроком Лиги 1 в сентябре. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе французов семь матчей и отметился одним забитым мячом. Кроме того, Диарра успел получить вызов в сборную Франции.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ярмоленко извинился перед Степаненко</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/sha" target="_blank">"Шахтера"</a> <strong><a href="https:///player/2589" target="_blank">Тарас Степаненко</a></strong> сообщил, что нападающий киевского <a href="https:///teams/dmk" target="_blank">"Динамо"</a> <strong><a href="https:///player/8513" target="_blank">Андрей Ярмоленко</a></strong> извинился перед ним сразу после инцидента с выброшенной футболкой. "Андрей мне позвонил в тот же вечер, извинился, объяснил, как все произошло", - заявил Степаненко.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей к Евро-2016</strong></span></p> <p>Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей к Чемпионату Европы 2016 года. Победитель каждой из пар присоединится к 20 командам, которые уже прошли отбор на первенство, в том числе к <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a>.</p> <p><strong>Стыковые матчи Евро-2016:</strong></p> <p>Украина — Словения<br /> Швеция — Дания<br /> Босния и Герцеговина — Ирландия<br /> Норвегия — Венгрия</p> <p><strong><a href="https:///articles/445770" target="_blank">Почему Украина может не попасть на Евро-2016, а Ибрагимович туда поедет обязательно</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445197325_Юрчееенко.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Юрченко: «Хочу играть за сборную России»</strong></span></p> <p>Вратарь <a href="https:///teams/ufa" target="_blank">"Уфы"</a> <strong><a href="https:///player/7452" target="_blank">Давид Юрченко</a></strong>, несмотря на заинтересованность в нем сборной Армении, заявил, что хочет попробовать свои силы в сборной России.</p> <p><strong>- Обращался ли к вам кто-нибудь относительно возможного вызова в сборную России?</strong></p> <p>- Нет, таких разговоров не было, но я знаю себя, я знаю свои способности. Мне это по плечу.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гарай и Кришито смогут сыграть с «Лионом», Смольников - под вопросом</strong></span></p> <p>Защитники петербургского <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <strong><a href="https:///player/3222" target="_blank">Эсекьель Гарай</a></strong> и <strong><a href="https:///player/10477" target="_blank">Доменико Кришито</a></strong> смогут принять участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против <a href="https:///teams/lyo" target="_blank">"Лиона"</a>.</p> <p>Также стоит отметить, что решение об участии в матче другого оборонца сине-бело-голубых <strong><a href="https:///player/6986" target="_blank">Игоря Смольникова</a></strong> находится под вопросом и будет принято непосредственно перед самой игрой.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак»</strong></span></p> <p>В центральном матче 12-го тура чемпионата РФПЛ «Локомотив» оказался сильнее «Спартака».  Победный мяч на счету Умара Ниассе. В других встречах игрового дня «Терек» был сильнее самарских «Крыльев», а «Краснодар» чудесным образом спас ничью в Махачкале.   </p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81007" target="_blank">Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1)</a></strong></p> <p>Голы: 0:1 – Коломейцев, 9; 0:2 – Ниассе, 48; 1:2 – Боккетти, 75.</p> <p><strong><a href="https:///online/81003" target="_blank">Крылья Советов (Самара) – Терек (Грозный) – 0:2</a></strong></p> <p>Голы: 0:1 – Адилсон, 86; 0:2 – Митришев, 90+5.</p> <p><strong><a href="https:///online/81002" target="_blank">Анжи – Краснодар – 2:2 (2:0)</a></strong></p> <p>Голы: 1:0 – Алмейда, 14; 2:0 – Боли, 39; 2:1 – Лабоде, 78; 2:2 – Ари, 80.</p> <p><strong><a href="https:///articles/445748" target="_blank">«С такой игрой чего-то добиться сложно». Как «Спартак» оправдывался за поражение в дерби</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445198741_Дзюбка.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Федун: «Дзюба за копейки удавит всех своих родных»</strong></span></p> <p>Владелец <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> Леонид Федун объяснил ситуацию с нападающим <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <strong><a href="https:///player/207" target="_blank">Артемом Дзюбой</a></strong>, которому красно-белые до сих пор не выплатили зарплату за февраль 2015 года.</p> <p>"Ничего не знаю. Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это человек, который за копейки удавит всех своих родных", — пояснил Федун.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>АПЛ. «Ньюкасл» одержал первую победу, Вейналдум сделал покер</strong></span></p> <p>"Ньюкасл", который до этого тура находился на самом дне турнирной таблицы АПЛ, что называется, прорвало. "Сороки" обыграли "Норвич" в домашнем матче со счетом 6:2, а Джоджиньо Вейналдум записал в свой актив покер.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80208" target="_blank">Ньюкасл – Норвич – 6:2 (3:2)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Вейналдум, 14; 1:1 – Мбокани, 20; 2:1 – Вейналдум, 26; 3:1 – Перес, 33; 3:2 – Редмонд, 34; 4:2 – Митрович, 64; 5:2 – Вейналдум, 66; 6:2 – Вейналдум, 85.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Серия А. «Интер» и «Ювентус» не забили голов</strong></span></p> <p>Интер" и "Ювентус" не смогли забить голов в матче 7-го тура Серии А. После этого результата "Интер" пропустил "Рому" на второе место в турнирной таблице и не смог выйти в лидеры. "Ювентус" опустился на 14-е место.</p> <p><strong>Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84493" target="_blank">Интер - Ювентус - 0:0 (0:0)</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив Украина Ньюкасл Дзюба Артем Ибрагимович Златан Юрченко Давид Вейналдум Джорджиньо Ниасс Умар Федун Леонид
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
1
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
3
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
10
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
57
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+