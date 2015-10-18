«Локомотив» оторвался от «Зенита». Федун недоволен Дзюбой. Дайджест событий дня

<p><em>«Краснодар» совершил камбэк в Махачкале. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2016. Юрченко хочет играть за сборную России. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лассана Диарра - лучший игрок Лиги 1 в сентябре</strong></span></p> <p>Бывший хавбек <a href="https:///teams/lom" target="_blank">"Локомотива"</a> <strong><a href="https:///player/4475" target="_blank">Лассана Диарра</a></strong>, ныне выступающий за <a href="https:///teams/mar" target="_blank">"Марсель"</a>, назван лучшим игроком Лиги 1 в сентябре. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе французов семь матчей и отметился одним забитым мячом. Кроме того, Диарра успел получить вызов в сборную Франции.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Ярмоленко извинился перед Степаненко</strong></span></p> <p>Полузащитник <a href="https:///teams/sha" target="_blank">"Шахтера"</a> <strong><a href="https:///player/2589" target="_blank">Тарас Степаненко</a></strong> сообщил, что нападающий киевского <a href="https:///teams/dmk" target="_blank">"Динамо"</a> <strong><a href="https:///player/8513" target="_blank">Андрей Ярмоленко</a></strong> извинился перед ним сразу после инцидента с выброшенной футболкой. "Андрей мне позвонил в тот же вечер, извинился, объяснил, как все произошло", - заявил Степаненко.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей к Евро-2016</strong></span></p> <p>Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей к Чемпионату Европы 2016 года. Победитель каждой из пар присоединится к 20 командам, которые уже прошли отбор на первенство, в том числе к <a href="https:///teams/rus" target="_blank">сборной России</a>.</p> <p><strong>Стыковые матчи Евро-2016:</strong></p> <p>Украина — Словения<br /> Швеция — Дания<br /> Босния и Герцеговина — Ирландия<br /> Норвегия — Венгрия</p> <p><strong><a href="https:///articles/445770" target="_blank">Почему Украина может не попасть на Евро-2016, а Ибрагимович туда поедет обязательно</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445197325_Юрчееенко.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Юрченко: «Хочу играть за сборную России»</strong></span></p> <p>Вратарь <a href="https:///teams/ufa" target="_blank">"Уфы"</a> <strong><a href="https:///player/7452" target="_blank">Давид Юрченко</a></strong>, несмотря на заинтересованность в нем сборной Армении, заявил, что хочет попробовать свои силы в сборной России.</p> <p><strong>- Обращался ли к вам кто-нибудь относительно возможного вызова в сборную России?</strong></p> <p>- Нет, таких разговоров не было, но я знаю себя, я знаю свои способности. Мне это по плечу.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гарай и Кришито смогут сыграть с «Лионом», Смольников - под вопросом</strong></span></p> <p>Защитники петербургского <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <strong><a href="https:///player/3222" target="_blank">Эсекьель Гарай</a></strong> и <strong><a href="https:///player/10477" target="_blank">Доменико Кришито</a></strong> смогут принять участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против <a href="https:///teams/lyo" target="_blank">"Лиона"</a>.</p> <p>Также стоит отметить, что решение об участии в матче другого оборонца сине-бело-голубых <strong><a href="https:///player/6986" target="_blank">Игоря Смольникова</a></strong> находится под вопросом и будет принято непосредственно перед самой игрой.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>РФПЛ. «Локомотив» обыграл «Спартак»</strong></span></p> <p>В центральном матче 12-го тура чемпионата РФПЛ «Локомотив» оказался сильнее «Спартака». Победный мяч на счету Умара Ниассе. В других встречах игрового дня «Терек» был сильнее самарских «Крыльев», а «Краснодар» чудесным образом спас ничью в Махачкале. </p> <p><strong>Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/81007" target="_blank">Спартак (Москва) – Локомотив (Москва) – 1:2 (0:1)</a></strong></p> <p>Голы: 0:1 – Коломейцев, 9; 0:2 – Ниассе, 48; 1:2 – Боккетти, 75.</p> <p><strong><a href="https:///online/81003" target="_blank">Крылья Советов (Самара) – Терек (Грозный) – 0:2</a></strong></p> <p>Голы: 0:1 – Адилсон, 86; 0:2 – Митришев, 90+5.</p> <p><strong><a href="https:///online/81002" target="_blank">Анжи – Краснодар – 2:2 (2:0)</a></strong></p> <p>Голы: 1:0 – Алмейда, 14; 2:0 – Боли, 39; 2:1 – Лабоде, 78; 2:2 – Ари, 80.</p> <p><strong><a href="https:///articles/445748" target="_blank">«С такой игрой чего-то добиться сложно». Как «Спартак» оправдывался за поражение в дерби</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1445198741_Дзюбка.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Федун: «Дзюба за копейки удавит всех своих родных»</strong></span></p> <p>Владелец <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a> Леонид Федун объяснил ситуацию с нападающим <a href="https:///teams/zen" target="_blank">"Зенита"</a> <strong><a href="https:///player/207" target="_blank">Артемом Дзюбой</a></strong>, которому красно-белые до сих пор не выплатили зарплату за февраль 2015 года.</p> <p>"Ничего не знаю. Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это человек, который за копейки удавит всех своих родных", — пояснил Федун.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>АПЛ. «Ньюкасл» одержал первую победу, Вейналдум сделал покер</strong></span></p> <p>"Ньюкасл", который до этого тура находился на самом дне турнирной таблицы АПЛ, что называется, прорвало. "Сороки" обыграли "Норвич" в домашнем матче со счетом 6:2, а Джоджиньо Вейналдум записал в свой актив покер.</p> <p><strong>Чемпионат Англии. Премьер-лига. 9-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/80208" target="_blank">Ньюкасл – Норвич – 6:2 (3:2)</a></strong></p> <p><strong>Голы:</strong> 1:0 – Вейналдум, 14; 1:1 – Мбокани, 20; 2:1 – Вейналдум, 26; 3:1 – Перес, 33; 3:2 – Редмонд, 34; 4:2 – Митрович, 64; 5:2 – Вейналдум, 66; 6:2 – Вейналдум, 85.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Серия А. «Интер» и «Ювентус» не забили голов</strong></span></p> <p>Интер" и "Ювентус" не смогли забить голов в матче 7-го тура Серии А. После этого результата "Интер" пропустил "Рому" на второе место в турнирной таблице и не смог выйти в лидеры. "Ювентус" опустился на 14-е место.</p> <p><strong>Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур</strong></p> <p><strong><a href="https:///online/84493" target="_blank">Интер - Ювентус - 0:0 (0:0)</a></strong></p>