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  • «Динамо» не доработало задумку со стулом Слуцкого». Как ЦСКА прервал безвыигрышную серию с «Динамо»

«Динамо» не доработало задумку со стулом Слуцкого». Как ЦСКА прервал безвыигрышную серию с «Динамо»

<p><em>Впервые с 2009-го года ЦСКА удалось одержать победу над «Динамо». Про мужество Натхо, кувырки Мусы и про то, как на результат матча повлиял стул Слуцкого — в репортаже «Бомбардира».</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Чем дольше серия, тем ближе ее конец</strong></span></p> <p>Какими бы успешными для ЦСКА не были последние сезоны, наполненные чемпионскими титулами и яркими матчами с европейскими грандами в Лиге чемпионов, оставался один фронт, на котором побед было не видать.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443967947_AD7D8177 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Как бы здорово не выглядел ЦСКА в течение последних шести лет, московское «Динамо» оставалось непобедимым соперником для армейцев. 20-е сентября 2009-го года — день последнего триумфа красно-синих над динамовцами. Тогда командой еще руководил Хуанде Рамос, а голы забивали Мамаев, Красич и Гилерме. В следующих двенадцати играх победа в игре с бело-голубыми так и оставалась для ЦСКА недостижимой.</p> <p>Дополнительный настрой на матч Леониду Слуцкому решил придать отдел динамовского маркетинга. В <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qYeGlFSeYIk" target="_blank">предматчевом ролике</a>, призывающем болельщиков провести воскресный день на трибунах «Арены Химки», в центре внимания — человек, раскачивающийся, а позже — падающий со стула. «Не пропусти матч уровня национальной сборной», - говорит закадровый голос, предоставляя зрителям еще один намек на то, что вероятный герой ролика с недавних пор по совмещению работает в российской национальной команде.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Бело-сине-красные</strong></span></p> <p>С новым курсом, по которому теперь идет «Динамо», несколько видоизменилась и одна из приятных предматчевых клубных традиций. При объявлении составов бело-голубых мальчишки из академии клуба выбегают на поле в форме с фамилиями игроков основной команды, подвязав на спины национальные флаги родных для футболистов сборных. И если в последние годы можно было увидеть множество разнообразных флагов, от Республики Конго до Эквадора, то сейчас клубу пришлось оптом купить и выдать мальчишкам 10 российских флагов, для разнообразия вручив флаг Словакии воспитаннику Академии в форме Томаша Губочана.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443967781_Автор 1.jpg" style="height:476px; width:720px" /></p> <p>В момент выхода команд на поле стало понятно, что же все-таки может помочь ЦСКА прервать неприятную серию с «Динамо» - салатовая форма.</p> <p>Еще перед игрой ЦСКА с «Мордовией» официальный твиттер армейцев опубликовал твит о том, что в форме салатового цвета ЦСКА не проигрывает. А уже на следующий день после триллера в Саранске все в том же официальном твиттере появилась информация о скидке в 6% - по числу голов в Саранске — на форму, в которой ЦСКА не проигрывает. Конечно, на спрос со стороны болельщиков скорее повлияла бы скидка в 46%, но наверняка были и те, кто захотел форму необычных цветов из-за не менее яркой игры, которую в ней дарила болельщикам команда.</p> <p>Фанаты «Динамо» подготовили баннер с призванием: «Играйте как легенды!», а армейские болельщики, находящиеся сегодня на арене на правах гостей, встретили любимую команду зарядом: «Побеждать!». Победу над «Динамо» красно-синие действительно заждались.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443967833_Дин.jpg" style="height:375px; width:720px" /></p> <p>На первых минутах матча «Динамо» выдало очень хороший отрезок, во время которого опаснее других выглядел Павел Погребняк. Не считая момента на 15-й минуте, когда Павел Погребняк обыграл Игоря Акинфеева, но не попал в ворота, матч проходил в неспешном темпе. И уже в середине тайма заскучавшие фанаты «Динамо» и ЦСКА устроили между собой анти-спартаковскую перекличку «Москва без мяса», и ряд других, менее приличных, зарядов в адрес общих красно-белых соперников.</p> <p>Удивительно, но перед матчем у касс не было очередей, и билеты на любой сектор можно было купить в течение нескольких минут, в том числе и на гостевой армейский. Но несмотря на теплую московскую погоду и статус центрального матча тура, сектора «Арены Химки» оказались полупустыми. На матче присутствовало 13 тысяч зрителей — показатель, конечно, неутешительный.</p> <p>В конце первого тайма произошел неприятный эпизод с Бибрасом Натхо. Врачи ЦСКА диагностировали у опорного полузащитника армейцев, лицо которого истекало кровью, сотрясение. Бибрас, с таким трудом отвоевавший место в основном составе, рвался на поле, но врачи ему не позволили это сделать, уведя израильтянина в раздевалку.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444373" target="_blank">"Динамо" - ЦСКА. Фоторепортаж</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443967980_AD7D8752 copy.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>На классе</strong></span></p> <p>В перерыве зрителей пытались развлекать «kiss cam» на больших экранах, но западный формат пока не приживается у нас. Девушки закрывали лица, словно боялись, что кто-то узнает, что сегодня были они на футболе, и в конце концов режиссер выхватил проверенные пары болельщиков со стажем, которые позволили провести это мероприятие так, как оно было задумано изначально.</p> <p> ЦСКА удалось забить прямо после перерыва, на подачу с углового откликнулся Вернблум, забивающий только важные мячи. «Гол поменял игру; у «Динамо» больше не получалось проводить быстрые атаки», - говорил после игры Леонид Слуцкий. «Динамо» создало еще два момента — удар Погребняка в красивом прыжке поймал Игорь Акинфеев, а подключившемуся в атаку Живоглядову не хватило точности.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443968254_Фот.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>После этого ЦСКА успокоил темп, а для игры первым номером «Динамо» пока не хватает исполнительского мастерства и креатива. ЦСКА отметился несколькими опасными контратаками, одна из которых оказалась голевой. Удары Думбия во вратарской дважды блокировали защитники, но еще одним движением Сейду направил на дальнюю штангу, где его головой внес в ворота Ахмед Муса.</p> <p>Сразу после второго гола стало понятно: сегодня ЦСКА прервет серию, и под овации болельщиков Сейду уступил место на поле Цауне — Муса при этом выдвинулся на острие. В самой концовке матча Муса убежал один на один, но чтобы обыграть вратаря и забить ему в прямом смысле не хватило поля. Нигериец смешно перекувыркнулся через рекламный щит, после чего под аплодисменты трибун вернулся на поле.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/8010553" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Недоработка</strong></span></p> <p>Перед тем, как пригласить на послематчевую пресс-конференцию главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, пресс-атташе клуба зашел в зал пресс-конференции сам, и взглянул на кресло, на котором будет сидеть наставник красно-синих.</p> <p>«Я проверил, чтобы «Динамо» не до конца доработало свою задумку со стулом», - начал конференцию пресс-атташе. Вопросов по игре было не так много, и Леонид Слуцкий потихоньку начал свыкаться с тем, что теперь после матчей ЦСКА к нему обращаются и как к тренеру сборной. В ответ на вопрос, почему в списке сборной есть Лодыгин, но нет Габулова, Слуцкий заявил, что на момент составления Юрий был основным вратарем «Зенита», и вообще, в той ситуации, в которой он оказался, его нужно поддержать. После слов о ходе матча и состоянии Натхо, Слуцкого не могли отпустить без комментария о нашумевшем ролике: «Видел, отнесся с юмором. Ничего оскорбительного не увидел, абсолютно».</p> <p>Даже если это было бы не так, ЦСКА ответил сегодня за него. Долгожданной победой.</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///online/80995" target="_blank">Текстовый онлайн матча "Динамо" - ЦСКА</a></strong></p>

Россия. Премьер-лига Россия Динамо ЦСКА Денисов Игорь Габулов Владимир Погребняк Павел Еременко Роман Кокорин Александр Натхо Бибрас Думбия Сейду Муса Ахмед Фернандес Марио Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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CSKA №1
1443973885
Порвали Динамиков!!!Все по делу!!!
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vasiok74
1443985297
с победой ЦСКА.заслужили.
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