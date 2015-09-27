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    В раздевалке «Зенита» была драка. В сборной России произошла замена. Дайджест событий дня


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    27.09.2015 23:51
    Блаттер не покинет свой пост. Джовинко побил рекорд МЛС. Тотти получил травму. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Блаттер не покинет свой пост. Джовинко побил рекорд МЛС. Тотти получил травму. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Джовинко побил рекорд результативности МЛС по системе «гол + пас»

    Нападающий "Торонто" Себастьян Джовинко, отметившийся двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата МЛС с "Чикаго" (3:2), установил новый рекорд лиги по количеству набранных очков по системе "гол+пас" в одном сезоне. Теперь на счету 28-летнего форварда в общей сложности 35 баллов: 19 голов и 16 голевых пасов. Итальянец превзошел достижение Криса Вондоловски из "Сан-Хосе", набравшего 34 балла (27+7) в 2012 году.

    Бывший консультант Блаттера: «Зепп не покинет досрочно свой пост»

    Клаус Штелкер, бывший консультант президента ФИФА Зеппа Блаттера заявил, что тот не покинет досрочно свой пост. В пятницу Швейцарское федеральное бюро юстиции открыло дело против Блаттера. В субботу Guardian сообщил, что комитет по этике ФИФА также начал расследование в отношении чиновника.

    "Досрочный уход не обсуждается. Президент остается президентом. У Блаттера нет поводов для малейшего беспокойства. Он находится в хорошем настроении", - цитирует Штелкера Aargauer Zeitung.

    Тотти пропустит месяц из-за травмы

    Форвард "Ромы" Франческо Тотти, которому сегодня исполнилось 39 лет, во вчерашнем матче с "Карпи", в котором его команда одержала разгромную победу со счетом 5:1, провел на поле всего шесть минут. Император вышел в начале второго тайма и был заменен из-за травмы.

    Медицинское обследование показало, что Тотти получил повреждение мышцы бедра на правой ноге. Восстановление капитана "волков" займет месяц.

    Римский профиль. 39 фактов о 39-летнем Франческо Тотти

    Клопп готов возглавить «Ливерпуль»

    Экс-тренер дортмундской "Боруcсии" Юрген Клопп готов возглавить "Ливерпуль", который раздумывает о смене главного тренера команды Брендана Роджерса.

    Иcточники, близкие к немецкому специалисту, сообщили, что Клопп хочет прервать свой отпуск и вернуться к тренерской работе, а "Ливерпуль" подходит ему как нельзя лучше. Клоппу нравится, что "красные" не выступают в этом сезоне в Лиге чемпионов, а это значит, что тренер сможет поработать с командой на перспективу.

    Касаев заменит в сборной России Файзулина

    В списке игроков, вызванных в сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2016 года против Молдовы и Черногории, произошло изменение. Вместо полузащитника Виктора Файзулина, представляющего питерский "Зенит", в национальную команду вызван игрок московского "Локомотива" Алан Касаев.

    Отметим, что подготовку к ответственным играм команда Леонида Слуцкого начнет в понедельник, 5 октября.

    Андронов: «В раздевалке «Зенита» была драка»

    Комментатор "НТВ-Плюс" Алексей Андронов рассказал, что после матча со "Спартаком" в раздевалке "Зенита" произошла драка.

    "Вчера в раздевалке "Зенита" была драка. Анюков против Лодыгина. Началось с плевка.

    Источник – из раздевалки", - написал Андронов в Twitter.

    Как Юрий Лодыгин разучился играть в воротах

    Пресс-атташе «Зенита»: «Андронов говорит неправду»

    Пресс-аташе питерского "Зенита" Дмитрий Циммерман прокомментировал информацию о том, что в раздевалке команды после игры со "Спартаком" произошла драка.

    - Андронов говорит неправду, - парировал Циммерман. - Александр Анюков до отъезда команды не появлялся в раздевалке, был на допингконтроле и уехал со стадиона гораздо позже всей команды. Ни до, ни в перерыве, ни после матча драки не было. Кроме того, у Александра с Юрием Лодыгиным по жизни прекрасные отношения.

    Состоялись три матча РФПЛ

    Московское «Динамо» не смогло выиграть в Самаре. Гол Петрова позволил «Краснодару» спасти ничью. «Рубин» в упорной борьбе уступил «Уралу».

    "Крылья Советов" - "Динамо" - 0:0

    "Краснодар" - "Терек" - 1:1

    "Рубин" - "Урал" - 1:2

    Серия А. «Интер» пал перед «Фиорентиной»

    После пяти стартовых побед подряд "Интер" с треском провалился в матче с еще одним лидером Серии А - "Фиорентиной". Уже к перерыву гости вели с солидным преимуществом в три мяча - постарались Иличич и Калинич, оформивший дубль. Кроме того, в составе хозяев на 30-й минуте встречи был удален Миранда. Поэтому в дальнейшем "фиалки" чувствовали себя комфортабельно и довели дело до победы, забив при этом еще один мяч - свой третий гол отпраздновал Калинич. Что до "Интера", то подопечные Манчини нашли в себе силы отквитать один гол, но этого оказалось крайне мало.

    Чемпионат Италии. Серия А. 6-й тур

    Интер – Фиорентина – 1:4 (0:3) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Иличич, 3 (с пенальти); 0:2 – Калинич, 18; 0:3 – Калинич, 23; 1:3 – Икарди, 60; 1:4 – Калинич, 76.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 29 сентября 2015, 11:00

      По себе знаю, сразу бы схватился!!!!!

      0
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      Рейтинг: +111

      lifter025 29 сентября 2015, 01:47

      Кержаков лучше,чем этот клоун

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      vyishenka 28 сентября 2015, 19:01

      А что особенного, могут и подраться не монахи.

      1
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      Рейтинг: +1126

      richi 28 сентября 2015, 07:26

      Ничего удивительного, парни выкладываются по полной и играют то не плохо. А благодаря ляпам Лодыгина во всех последних встречах Зенит балансирует на грани поражения.

      5
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      ...
      Рейтинг: +33

      Antilimit > richi 28 сентября 2015, 15:57

      Зенит был бы на первом месте если бы не клоун.

      1
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