«Спартак» - «Зенит», ЦСКА - «Локомотив», «Наполи» - «Ювентус» и другие суперматчи выходных

<p><em>Две классных вывески в РФПЛ, проверка для «Интера», очередное показательное выступление Гризманна. «Бомбардир» рассказывает о том, на что стоит обратить внимание в предстоящий футбольный уик-энд.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p><em>26 сентября 14:00 ЦСКА – Локомотив<br /> 26 сентября 16:30 Анжи – Уфа<br /> 26 сентября 19:00 Спартак – Зенит<br /> 27 сентября 13:30 Крылья Советов – Динамо<br /> 27 сентября 16:30 Краснодар – Терек<br /> 27 сентября 19:00 Рубин – Урал<br /> 28 сентября 16:30 Амкар – Мордовия<br /> 28 сентября 19:00 Ростов – Кубань</em></p> <p>Матч <a href="https:///online/80987" target="_blank">ЦСКА - «Локомотив»</a> все-таки будет <a href="https:///news?id=443253" target="_blank">показан по федеральному каналу</a>! И не зря. Посмотреть там действительно будет на что. Для начала на подопечных Черевченко, которые уж больно неплохо разогнали свой «паровоз» на старте сезона. «Локомотив» действительно выглядит мощно. У команды есть поставленная игра, а неудачный результат в недавней встрече с «Рубином» можно списать на нелепую случайность. А что же ЦСКА? После впечатляющей игры с «Мордовией», где москвичи совершили камбэк, армейцы съездили в Иркутск. «Байкал» сопротивлялся до последнего, но ЦСКА все равно дожал соперника в дополнительное время. С учетом того, что в этом матче на поле вышли далеко не все основные футболисты, особенно много сил подопечные Слуцкого не потратили.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443157962_иГНА.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p>Другая встреча, тоже заслуживающая зрительского внимания, состоится несколькими часами позже. Московский «Спартак» <a href="https:///online/80992" target="_blank">примет на собственном стадионе </a>гостей из Санкт-Петербурга. Тот самый «Спартак», отгрузивший в ворота нижегородской «Волги» сразу семь мячей! Команда Дмитрия Аленичева, нелепо проиграв «Кубани», вдруг решила показать, что у нее и правда все в порядке. «Зенит», напротив, не скрывает своего не самого лучшего состояния. Но Артем Дзюба приберег для «Спартака» свои «патроны». Форвард очень хочет забить бывшей команде и снова позволить петербуржцам праздновать успех. Болельщики «Зенита» не видели побед любимцев в чемпионате уже очень давно.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443158019_Кун.jpg" style="height:492px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p><em>26 сентября 14:45 Тоттенхэм – Манчестер Сити<br /> 26 сентября 17:00 Лестер – Арсенал<br /> 26 сентября 17:00 Ливерпуль – Астон Вилла<br /> 26 сентября 17:00 Манчестер Юнайтед – Сандерленд<br /> 26 сентября 17:00 Саутгемптон – Суонси<br /> 26 сентября 17:00 Сток Сити – Борнмут<br /> 26 сентября 17:00 Вест Хэм – Норвич<br /> 26 сентября 19:30 Ньюкасл – Челси<br /> 27 сентября 18:00 Уотфорд – Кристал Пэлас<br /> 28 сентября 22:00 Вест Бромвич – Эвертон</em></p> <p>«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграют в вынесенном матче большого игрового дня. Футболисты «Сити», вдоволь настрадавшись в матче с «Вест Хэмом», имеют шанс реабилитироваться перед собственными фанатами. Да и победы новые одерживать уже пора, иначе соперники скоро клуб из «Манчестера» догонят. По-разному сложилась судьба этих команд в Кубке английской лиги. «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Сандерленд», а «Тоттенхэм» в родных стенах обидно уступил «Арсеналу». Кевин Де Брюйне поборется в центре поля с Кристианом Эриксеном. Харри Кейн посоревнуется в забивании голов с Серхио Агуэро. И хотя игру пропустит Давид Сильва, можно выделить еще кучу интересных противостояний.</p> <p>Из других матчей выделим игру «Ньюкасла» против «Челси». «Сорокам» необходимо прямо сейчас вставать на путь исправления и стараться уйти из зоны вылета. Встреча с «Челси» - повод поверить в себя и постараться совершить настоящее чудо. А заодно и показать команде Жозе Моуринью, что выигрывать любыми способами не слишком правильно. К слову, Диего Коста – главный творец последней победы «синих» над «Арсеналом», пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за дисквалификации. Посмотрим, чего стоит «Челси» без своего главного зверя.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443158076_Бор менх.jpg" style="height:487px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Германия</strong></span></p> <p><em>26 сентября 16:30 Вольфсбург – Ганновер<br /> 26 сентября 16:30 Штутгарт – Боруссия М<br /> 26 сентября 16:30 Аугсбург – Хоффенхайм<br /> 26 сентября 16:30 Вердер – Байер<br /> 26 сентября 16:30 Майнц – Бавария<br /> 26 сентября 19:30 Гамбург – Шальке<br /> 27 сентября 16:30 Айнтрахт – Герта<br /> 27 сентября 18:30 Боруссия Д – Дармштадт</em></p> <p>Дортмундская «Боруссия» потеряла первые очки в сезоне, но теперь имеет шанс вдоволь покуражиться над будущим соперником. Новичок Бундеслиги «Дармштадт» пока потерпел лишь одно поражение. Сдаваться на милость грозному оппоненту эта команда просто так не намерена. Однако вряд ли кто-то сомневается в том, что «шмели» способны вдоволь пожалить «Дармштадт». Дортмундцы отлично играют в атаке, а набирающий форму Марко Ройс готов вот-вот снова начать забивать. В матче с «Хоффенхаймом» Ройсу несколько раз просто не повезло, чтобы вернуть уверенность в себе и пополнить голевую копилку на пару мячей. Встреча с «Дармштадтом» - реальная возможность для Марко снова показать, что его голевые таланты никуда не делись.</p> <p>Отличную игру должны выдать «Штутгарт» и гладбахская «Боруссия». Встреча с «Аугсбургом» показала, что футболисты «Боруссии», лишившись главного тренера, готовы начать исправлять свое незавидное положение. Первую победу в сезоне коллектив уже одержал. А первый шаг, как мы все знаем, всегда самый трудный. «Штутгарт», будучи соседом Гладбаха по турнирной таблице, тоже не намерен легко сдаваться. Нас ожидает классический матч за шесть очков, где на первый план выйдет не только результат, но и игра команд.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443158088_Поль.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия </strong></span></p> <p><em>26 сентября 19:00 Рома – Карпи<br /> 26 сентября 21:45 Наполи – Ювентус<br /> 27 сентября 13:30 Дженоа – Милан<br /> 27 сентября 16:00 Болонья – Удинезе<br /> 27 сентября 16:00 Верона – Лацио<br /> 27 сентября 16:00 Сассуоло – Кьево<br /> 27 сентября 16:00 Торино – Палермо<br /> 27 сентября 21:45 Интер – Фиорентина<br /> 28 сентября 20:00 Фрозиноне – Эмполи<br /> 28 сентября 22:00 Аталанта – Сампдория</em></p> <p>Кто сможет остановить «Интер»? Этим вопросом задаются все любители Серии А. Пять побед подряд и первое место в турнирной таблице. Обещанное триумфальное возвращение миланского клуба практически состоялось! Вот только не будем забывать, что с начала сезона прошло еще слишком мало времени. Матч с «Фиорентиной» - проверка силы «Интера» перед серьезным соперником. Конечно, уже было миланское дерби, где подопечные Манчини тоже выступили довольно удачно. Но даже по той игре было заметно, что у «Интера» существует еще масса проблем, которые необходимо срочно решать. «Фиорентина» же попробует своей игрой добавить сопернику пищи для размышления.</p> <p>Нельзя пройти мимо громкой вывески противостояния «Ювентуса» и «Наполи». Обе команды начали сезон не слишком удачно и пока находятся в активном поиске своей игры. «Наполи» в каждом матче создает моментов на целую авоську, да только не всегда удачно заканчивает эти встречи. Интересно, что единственную в сезоне победу футболисты «Наполи» одержали в игре с «Лацио» (5:0). И пусть теперь это был далеко не матч претендентов на Лигу чемпионов, а всего лишь встреча команд из второй половины таблицы, такую победу недооценивать не стоит. Во встрече же с «Ювентусом» веселье со стороны неаполитанцев гарантируем!</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443158120_Пако.jpg" style="height:485px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания</strong></span></p> <p><em>25 сентября 21:30 Валенсия – Гранада<br /> 26 сентября 17:00 Барселона – Лас-Пальмас<br /> 26 сентября 19:15 Реал – Малага<br /> 26 сентября 21:30 Севилья – Райо Вальекано<br /> 26 сентября 21:30 Вильярреал – Атлетико<br /> 26 сентября 23:00 Эйбар – Сельта<br /> 27 сентября 13:00 Спортинг – Бетис<br /> 27 сентября 17:00 Депортиво – Эспаньол<br /> 27 сентября 19:15 Хетафе – Леванте<br /> 27 сентября 21:30 Реал Сосьедад – Атлетик</em></p> <p>Антуан Гризманн продолжает впечатлять своей игрой на старте нынешнего сезона. В предстоящем туре его «Атлетико» предстоит сразиться с «Вильярреалом». К этому матчу будет приковано большое внимание во многом из-за французского полузащитника. Прямо сейчас за ним следят ведущие клубы по всей Европе, не теряющие надежды в один прекрасный момент увидеть Гризманна в своих рядах. Пока же игрой Антуана наслаждаются сами «матрасники», целиком и полностью сделавшие ставку на талант француза. Однако не все для «Атлетико» в матче с «Вильярреалом» будет просто. «Желтая субмарина» опережает мадридский клуб на одно очко, не потерпев при этом еще ни одного поражения. И вряд ли Роберто Сольдадо и его партнеры захотят капитулировать на этот раз.</p> <p>Обратите внимание и на встречу «Валенсия» - «Гранада». Так уж случилось, что «летучие мыши» бездарно провели первые встречи нового футбольного года. Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов мучается с травмами голкиперов и совершенно разучился забивать. Пока всего два гола отправили в ворота соперников футболисты «Валенсии»! «Гранада» и «Эспаньол», напротив, являются командами, пропустившими в розыгрыше Примеры больше всех остальных. «Валенсию» прорвет? Обязательно посмотрим.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443158132_Бордо.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Франция</strong></span></p> <p><em>25 сентября 21:30 Реймс – Лилль<br /> 26 сентября 18:30 Нант – ПСЖ<br /> 26 сентября 21:00 Бордо – Лион<br /> 26 сентября 21:00 Бастия – Тулуза<br /> 26 сентября 21:00 Кан – Аяччо<br /> 26 сентября 21:00 Ренн – Труа<br /> 27 сентября 15:00 Марсель – Анжер<br /> 27 сентября 18:00 Генгам – Монако<br /> 27 сентября 18:00 Монпелье – Лорьян<br /> 27 сентября 22:00 Сент-Этьен - Ницца</em></p> <p>Встреча «Бордо» и «Лиона» выглядит очень привлекательной по вывеске. Но мы обратим на нее внимание не только из-за этого. Что случилось с «Бордо»? Каким образом французская команда умудрилась проиграть «Ницце» со счетом 1:6? Ответы на эти вопросы даст встреча с «Лионом», который и сам пока испытывает большие проблемы. Команда мало пропускает, но и забивает при этом не особенно много. А потери очков в играх с не самыми грозными соперниками делают перспективы «Лиона» в нынешнем сезоне довольно туманными. Вряд ли клуб зацепится за чемпионство. Но необходимо хотя бы постараться попасть в Лигу чемпионов. Для этого такие встречи, как матч против «Бордо», «Лион» выигрывать обязан. Не обойдем вниманием и матчи «Нант» - «ПСЖ» и «Марсель» - «Анжер». Игры с участием главных команд Франции всегда получаются захватывающими.</p>