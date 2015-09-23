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  • Левандовски забил 5 голов за 10 минут. Мутко хочет расширить РФПЛ. Дайджест событий дня

Левандовски забил 5 голов за 10 минут. Мутко хочет расширить РФПЛ. Дайджест событий дня

Винченцо Монтелла может возглавить "Лацио", а Диего Косту дисквалифицировали на 3 игры. "Бомбардир" рассказывает обо всем важном в традиционном дайджесте событий дня.

В "Луче-Энергии" серьезные проблемы с финансами

Главный тренер дальневосточников Олег Веретенников дал свой комментарий по поводу сложной финансовой ситуации в клубе из Владивостока.

"У нас все-таки не такая простая команда, у нас очень большие перелеты и ситуация все больше и больше усугубляется. Во время игры футболисты забывают о долгах, но у них же семьи, дети... А больше всего пугает, что нас выселяют с места, где мы базировались – летим сейчас во Владивосток и не знаем, где будем жить. Условия на старой базе, которая есть у команды – ну очень спартанские", - заявил Веретенников. С полным текстом заявления тренера вы можете ознакомиться здесь

Виталий Мутко хочет расширить Премьер-лигу

"Я сторонник того, чтобы в РФПЛ играло 18 команд, но должна быть экономическая основа. У нас три приватных клуба, остальные в той или иной степени привязаны к бюджетам субъектов РФ. Субъектам сейчас крайне сложно, этот период надо пройти. Привлекать спонсоров тяжело, в бизнесе все не совсем стабильно. Надеюсь, год-два, и этот период закончится, и тогда можно будет говорить", - заявил министр спорта и президент РФС.

Эта идея встретила негативную реакцию со стороны патриарха русской футбольной политики Вячеслава Колоскова.

Легенда "Ромы" может возглавить "Лацио"

Римский "Лацио" задумался о смене главного тренера. Основными кандидатами на этот пост, который сейчас занимает Стефано Пиоли, называют Винченцо Монтеллу, Роберто Донадони и Вальтер Маццарри.

Потерпев на старте сезона два разгромных поражения от "Кьево" и "Наполи" (0:4 и 0:5 соответственно), клуб находится на 10 строчке таблицы серии А с шестью очками. Также римляне не сумели квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов.

Английский КДК казнит и милует

Футбольная ассоциация Англии приняла решение об отмене дисквалификации защитника "Арсенала" Габриэля Паулисты.

Напомним, что Паулиста получил прямую красную карточку в матче против "Челси" после провокации со стороны Диего Косты. За это он мог быть дисквалифицирован на три матча, однако "Арсенал" подал апелляцию, и FA ее удовлетворила. Футболист сможет принять участие в игре с "Тоттенхэмом" в рамках Кубка лиги.

При этом обвинения в неспортивном поведении Паулисты остаются в силе и будут рассмотрены отдельно.

А вот сам игрок "Челси" были дисквалифицирован на 3 матча за неспортивное поведение.

НТВ сделал странный выбор матча для трансляции

Матчи десятого тура РФПЛ "Спартак" – "Зенит" и ЦСКА – "Локомотив", которые пройдут в Москве 26 сентября, не будут транслироваться по общедоступным телеканалам. НТВ покажет игру между "Крыльями Советов" и "Динамо", которая пройдет в Самаре 27 сентября.

Однако на данный момент существует вероятность, что игра между красно белыми и сине-бело-голубыми будет транслироваться на канале "Россия 1" или "Россия 2".

Левандовски оформил пента-трик за 10 минут

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в матче с "Вольфсбургом" забил пять мячей, и ему на это понадобилось всего десять минут – с 50-й по 60-ю. На момент первого гола поляка "Вольфсбург" был впереди со счетом 0:1.

Клубы Премьер-лиги вступили в борьбу за Кубок Английской лиги

В Англии стартовала 1/16  розыгрыша Кубка Английской лиги. В сегодняшних матчах "Манчестер Сити" разгромил "Сандерленд" (4:1), а "Эвертон" оказался сильнее "Рединга" (2:1).

С остальными результатами можно ознакомиться по ссылке

 "Бавария" разгромила "Вольфсбург"

В Германии начался 6-ой тур. В центральном матче дня "Бавария" крупно обыграла "Вольфсбург" (5:1), а "Вердер" потерпел очередное поражение. На этот раз от "Дармштадта" (1:2).

Остальные результаты дня

Стартовал очередной тур в Испании

Главной неожиданность начала 5-ой игровой сессии стало поражение "Валенсии" от "Эспаньола" (0:1). В другом матче "Атлетико" уверенно обыграл Хетафе (2:0).

Почему независимая Каталония - это крах всего испанского футбола

Прошли игры в Италии и Франции

В обеих странах проходит мид-уик тур. "ПСЖ" обыграл "Генгам" (3:0), а "Милан" оказался сильнее "Удинезе" (3:2). А вот "Анжер" и "Реймс" голов не забили (0:0).

Германия. Бундеслига Европа Луч Бавария Эспаньол Лацио Левандовски Роберт Коста Дуглас Паулиста Габриэль Монтелла Винченцо Веретенников Олег
Комментарии (2)
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ASRomeo
1443002496
Романист никогда голубых не возглавит
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alex1951
1443012654
Левандовски отныне будет отлит в золоте и помещен в Польше вместо Герба! Такое и Пеле не снилось,а помните 4 плюхи Реалу? Надо бы ему погоняло присвоить "Калашников", за скорострельность. Саленко в 1994 тоже 5 ,но на всю игру растянул...
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