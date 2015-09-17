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10 лучших голов первого тура Лиги чемпионов

<p><em>Диего Коста красиво довершил разгром «Маккаби». Флоренци забил «Барселоне» с центра поля. Халк прошил голкипера «Валенсии». «Бомбардир» представляет подборку самых крутых голов стартового тура группового этапа Лиги чемпионов</em>.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>10 место: Даниэль Миличевич</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/gnt" target="_blank"> «Гент»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///online/86983" target="_blank">«Гент» - «Лион» - 1:1</a></p> <p>Бельгийский клуб уже остался в меньшинстве, что давало «Лиону» возможность чувствовать себя спокойно. Но неожиданное подключение<a href="https:///player/33938" target="_blank"> Миличевича</a> застало врасплох французскую оборону. Да и удар получился на загляденье!</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7974351" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>9 место: Антуан Гризманн</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///teams/atm" target="_blank">«Атлетико»</a></p> <p><strong>Матч</strong>: <a class="rss-yandex" href="https:///online/86972" target="_blank">«Галатасарай» - «Атлетико» - 0:2</a></p> <p>«Галатасарай» больше не является серьезным соперником для команд, регулярно участвующих в Лиге чемпионов. Вот и форвард «Атлетико» <a href="https:///player/20585" target="_blank">Антуан Гризманн</a> не постеснялся отгрузить туркам два мяча, первый из которых получился особенно красивым. Фернандо Муслера, конечно, тоже провинился.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7971467" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>8 место: Йосип Пиварич</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///teams/dnz" target="_blank">«Динамо» З</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///online/86978" target="_blank">«Динамо» З - «Арсенал» - 2:1</a></p> <p>Защитник «Динамо» <a href="https:///player/26638" target="_blank">Йосип Пиварич</a> неожиданно для игроков «Арсенала» подключился к атаке. Получив острую передачу, он в ближнем бою переиграл Давида Оспину. Здесь стоит отметить всю атаку хозяев, развитию которой защитники «Арсенала» так и не смогли помешать.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7974316" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>7 место: Венсан Абубакар</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///teams/por" target="_blank">«Порту»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///online/86980" target="_blank">«Динамо» К - «Порту» - 2:2</a></p> <p><a href="https:///player/19810" target="_blank">Абубакар</a> завершил ударом головой отличную подачу Лаюна. Ловко оторвавшись от защитников, камерунец забил классический для центрфорварда гол. Именно в таком стиле и должен действовать заправский нападающий.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7973850" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>6 место:   Анхель Ди Мария</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> «<a class="rss-yandex" href="https:///teams/psg" target="_blank">ПСЖ»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///online/86968" target="_blank">«ПСЖ» - «Мальме» - 2:0</a></p> <p><a href="https:///player/5729" target="_blank">Анхель Ди Мария </a>забил первый гол нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Аргентинский полузащитник «ПСЖ» завершил обводящим ударом быструю контратаку. Статично смотревшие за происходящим футболисты «Мальме» были вынуждены падать на газон от бессилия.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7971776" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>5 место: Евгений Коноплянка</strong></span></p> <p><strong>Клуб: </strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/sev" target="_blank">«Севилья»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///online/86975" target="_blank">«Севилья» - «Боруссия Менхенгладбах» - 3:0</a></p> <p>Не успел украинский новичок «Севильи» выйти на поле, как мяч после его удара оказался в сетки. Розыгрыш углового закончился неожиданным ударом<a href="https:///player/10211" target="_blank"> Коноплянки</a> в ближний угол ворот Зоммера. На похожий выстрел попался Юрий Лодыгин, но здесь все было значительно красивее.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7971951" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>4 место: Халк</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///teams/zen" target="_blank">«Зенит»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///online/86982" target="_blank">«Валенсия» - «Зенит» - 2:3</a></p> <p>Бразильский легионер «Зенита» любит покуражиться. Однако если он включается на полную мощность, то сопернику стоит ждать беды. Халк<a href="https:///player/9530" target="_blank">https:///player/9530</a> разрядил свою пушку так, что даже зацепивший мяч Хауме Доменек не смог выручить «Валенсию».</p> <p><strong><a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442594" target="_blank">«Валенсия» - «Зенит» - 2:3. Как это было</a></strong></p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7973950" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>3 место: Диего Коста</strong></span></p> <p><strong>Клуб: </strong><a class="rss-yandex" href="https:///teams/117#" target="_blank">«Челси»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///online/86981" target="_blank">«Челси» - «Маккаби Т-А» - 4:0</a></p> <p>Каким-то мимолетным акробатическим движением форвард «Челси» <a href="https:///player/15589" target="_blank">Диего Коста</a> умудрился переправить мяч в сетку. Вратарь не имел ни единого шанса выручить команду. К этому моменту победа «Челси» уже не вызывала вопросов, но забить такой гол все равно приятно.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7974067" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>2 место: Томас Мюллер</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///teams/bav" target="_blank">«Бавария»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///online/86979" target="_blank">«Олимпиакос» - «Бавария» - 0:3</a></p> <p>Гол Мюллера получился очень похожим на мяч Флоренци. Но и расстояние тут было ближе, и соперник значительно слабее. Однако почетное второе место <a href="https:///player/11852" target="_blank">Томас Мюллер</a> заработал.</p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7974056" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>1 место: Алессандро Флоренци</strong></span></p> <p><strong>Клуб:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///teams/rom" target="_blank">«Рома»</a></p> <p><strong>Матч:</strong> <a class="rss-yandex" href="https:///online/86977" target="_blank">«Рома» - «Барселона» - 1:1</a></p> <p>Безусловное первое место. Голы с центра поля забиваются нечасто, но итальянскому лидеру «Ромы» это удалось. Пострадала «Барселона», а голкипер Марк-Андре Тер-Штеген не успел вернуться в ворота, явно не ожидая такого «подвоха» со стороны <a href="https:///player/26699" target="_blank">Флоренци</a>.  </p> <p><iframe frameborder="0" height="405" src="//rutube.ru/play/embed/7973892" width="720"></iframe></p>

Лига чемпионов Лига чемпионов Бавария Зенит Челси Атлетико Ди Мария Анхель Халк Коноплянка Евгений Мюллер Томас Коста Диего Абубакар Венсан Гризманн Антуан Пиварич Йосип Флоренци Алессандро Миличевич Даниэль
Комментарии (6)
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Chuck_TLT
1442483387
ну, могли бы и Мораты гол добавить)
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sierense
1442485417
совсем епнулись с рекламой,в каждом видео
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Старый Пью
1442493927
Гол номер 10, Гент - Лиону, Игра вратаря Лиона в этом эпизоде сильно напомнила игру вратарей в параллельном матче этой группы :)
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Старый Пью
1442494268
Гол номер 9, Атлетико-Сараю - та же фигня :) и гол номер 5, и гол номер 2, и 1, короче, вратари - авторы половины лучших голов тура :)
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kidd-75
1442506430
Рома - круто!
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nasonov1991
1442515725
Blyaaa, у меня постоянно с бомбардира rutube не доступен(((
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