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    Гончаренко, Черчесов и еще 3 тренера, которые могут возглавить «Рубин»


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    07.09.2015 18:04
    Сегодня стало понятно, что Ринат Билялетдинов уже не вернется в казанский «Рубин». «Бомбардир» разбирается, кто может сменить Рината Саяровича у руля казанцев.

    Сегодня стало понятно, что Ринат Билялетдинов уже не вернется в казанский «Рубин». «Бомбардир» разбирается, кто может сменить Рината Саяровича у руля казанцев.

    Виктор Гончаренко

    Нынешняя должность: безработный

    Вероятность назначения – 80%

    Главным кандидатом на место Билялетдинова видится Виктор Гончаренко. Талантливый белорусский тренер неумолимо скатывается в болото, которое поглотило, в частности, Юрия Красножана. Два последних места работы Виктор Михайлович покидал при скандальных обстоятельствах. «Рубин» - прекрасная возможность реабилитироваться и вновь подтвердить свою состоятельность. Помешать этому назначению может вполне живучая теория, что при выходе на Евро-2016 Слуцкий покинет ЦСКА, а на его место встанет старый друг Гончаренко. Но, если белорусский тренер не захочет ждать у моря погоды, то переезд в Казань станет вполне логичным шагом. Загадочности нагнала и его фраза «Рубин»? Скоро все узнаете» ….

    Станислав Черчесов

    Нынешняя должность: безработный

    Вероятность назначения – 80%

    Станислав Саламович – блуждающий путник нашего тренерского цеха. Давно доказано, что Черчесов – крепкий специалист, который готов решать поставленные задачи. Но почему-то вот больше, чем на 3 года он не в одном клубе не задерживается. Вот и из «Динамо» этим летом тренер ушел. Хотя, скорее, его «ушли» в процессе очередной смены вектора развития. Известный специалист оказался без работы, и всем было понятно, что это продлится не дольше первых двух-трех отставок в Премьер-лиге. В «Урал» Станислава Саламовича не позвали, а вот клуб из столицы Татарстан видится прекрасным продолжением карьеры. Пикантности ситуации добавляет то, что Черчесов и Гончаренко, которые являются основными претендентами на тренерское кресло в «Рубине», обладают почти противоположными характерами и манерами построения атмосферы в коллективе. Так что, руководство клуба выбирает не только между Черчесовым и Гончаренко, но и между автократией и умеренной демократией.

    Роберт Евдокимов

    Нынешняя должность: главный тренер «Газовика» из Оренбурга

    Вероятность назначения – 70%

    Роберт Геннадьевич Евдокимов уже больше 5 лет ходит в перспективных тренерах, готовых для работы в Премьер-лиге. Но все как-то не срастается, и Евдокимов до сих пор трудится на просторах ФНЛ. Однако сейчас он как никогда близок к прорыву. «Рубин», по слухам, всерьез заинтересован в его услугах. Это был бы хороший политический ход от нового президента клуба, мэра Казани Ильсура Метшина. Евдокимов родился в Татарстане, поиграл за все местные клубы, а после завершения карьеры два года успешно трудился в челнинском «КамАЗе». В общем, человек свой до мозга костей. Правда, нынешний клуб специалиста оренбургский «Газовик» уже опроверг возможный переход Роберта Геннадьевича в «Рубин». Но все мы знаем, что это еще ничего не значит. Евдокимов видится запасным вариантом на случае не подписания одного из двух более известных тренеров.

    Валерий Карпин

    Нынешняя должность: главный тренер «Торпедо» из Армавира

    Вероятность назначения – 30%

    Если в какой-то клуб требуется тренер, то в числе кандидатов всегда есть Валерий Карпин. Такая уж у Валерия Георгиевича (младшего) медиа роль. Вот и в этот раз слухи связывают тренера армавирского «Торпедо» с возможным назначением в Казань. Особенно после продолжительной серии в начале первенства ФНЛ, когда торпедовцы под предводительством Карпина сыграли 501 минуту в режиме «не себе, не людям». Как мы помним, подобным подходом славился и бердыевсикий «Рубин». Возможно, у руководства Татарстана взыграла ностальгия по тем «засушливым» временам после весьма залихватской игры при Билялетдинове. Но, если говорить серьезно, то приход Карпина в «Рубин» станет огромной авантюрой для клуба. Пока за пределами родного «Спартака» тренер себя проявить не может.

    Курбан Бердыев

    Нынешняя должность: главный тренер «Ростова»

    Вероятность назначения – 10%

    Также вчера появилась информация, что в Казань может вернуться культовый для республики тренер – Курбан Бердыев. Основой для таких предположение стало то, что исполнительным директором «Рубина» стал Ильгиз Фахриев, который как раз и привел Курбана Бекиевича в клуб в 2001 году. Однако нужно понимать, что Бердыев расставался с Татарстаном отнюдь не по-доброму и наслушался много неприятных вещей в спину. Сейчас же он успешно работает в «Ростове», который в прошлом году спас от вылета, а сейчас уверенно удерживает в топ-8. Логических причин все бросить и уехать в Казань у Бердыева сейчас нет. Могут лишь возобладать эмоции ностальгии и реваншизма, а также некие личные договоренности с тем же Фахриевым. Однако это крайне маловероятно. Мудрости Курбана Бекиевича должно хватить, чтобы не пробовать входить в одну и ту же реку дважды.

    Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт РФПЛ, Официальный сайт Урала , Официальный сайт Газовика
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 12 сентября 2015, 14:04

      КББ или ССЧ! Удачи им!

      0
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      Рейтинг: +23

      nik. 9 сентября 2015, 19:45

      Когда уже решиться вопрс с главным тренером Рубина? Весь интернет только этим и пестрит.

      0
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      Рейтинг: +23

      nik. 8 сентября 2015, 18:17

      Странно увидеть фамилию Евдокимова.Тренер судя по таблице выводит в премьер лигу Газовик ну и пусть работает дальше с этой командой.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 8 сентября 2015, 11:25

      Гончаренко.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 8 сентября 2015, 10:24

      Бикиевич ! С Ростовом только вперед!!!

      0
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      Рейтинг: +26

      urubkov 8 сентября 2015, 00:08

      Итого 270% как так вообще может быть?

      1
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      Рейтинг: +1481

      GM > urubkov 8 сентября 2015, 00:34

      Спи уже. Проценты в старших классах проходят.

      1
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      Рейтинг: +23

      nik. 7 сентября 2015, 21:06

      Всем дбрый вечер! я бы на месте Курбана Бердыева не вернулся в Рубин.Гордость должна быть.К Тому же Ростов на дону далеко не чужой город для Курбана Бердыева.Он играл за Ростовские команды.Его в Ска называли мозг команды.Да и в конце концов чем Ростов хуже Казани?

      2
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      Рейтинг: +13

      Миштаврик 7 сентября 2015, 19:49

      Исправьте опечатку. "клуб из столицы Казани". Вероятно, имелась в виду столица Татарстана

      1
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      Рейтинг: +59

      FeelSplean > Миштаврик 7 сентября 2015, 19:53

      Спасибо за подсказку!

      0
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