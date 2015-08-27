10 лучших голов сезона по версии УЕФА

<p><em>Сегодня УЕФА выберет лучший гол европейского сезона-2014/15. "Бомбардир" представляем вам десятку номинантов: Месси, Роналду, Неймар, де Брюйне, Рэмзи, Антунеш, Мюрхэд, Ламела, Кобин и Абдюлай-Толоба.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гол №1</strong></span></p> <p><strong>Матч:</strong> Вольфсбург - Лилль</p> <p><strong>Турнир:</strong> Лига Европы</p> <p><strong>Автор: </strong><a href="https:///player/21361" target="_blank">Кевин де Брюйне</a></p> <p><strong>Описание: </strong>"Волки", пропустив гол с пенальти, были близки к сенсационному поражению, но их потрясающим ударом спас Кевин де Брюйне.</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/ckJqrC2uIDg" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гол №2</strong></span></p> <p><strong>Матч</strong>: Шотландия - Норвегия</p> <p><strong>Турнир: </strong>Чемпионат Европы среди юношей (до 19 лет)</p> <p><strong>Автор:</strong> Робби Мюрхэд</p> <p><strong>Описание: </strong>Восхитительный удар Робби Мюрхэда вывел шотландцев вперед, однако Мортен Торсбю восстановил равновесие. Команда Ричарда Сбарджи все три матча отборочного раунда завершила ничьими.</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/HpH1XhkbTgU" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гол №3</strong></span></p> <p><strong>Матч:</strong> Ливерпуль - Реал Мадрид</p> <p><strong>Турнир: </strong>Лига чемпионов</p> <p><strong>Автор:</strong> <a href="https:///player/3671" target="_blank">Криштиану Роналду</a></p> <p><strong>Описание:</strong> Роналду, до этого дня ни разу не забивавший на "Энфилде", прекрасным голом помог "Реалу" одержать уверенную победу над "Ливерпулем" - 3:0.</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/lasQzXEy8TE" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гол №4</strong></span></p> <p><strong>Матч:</strong> Тоттенхэм - Астерас</p> <p><strong>Турнир:</strong> Лига Европы</p> <p><strong>Автор:</strong> <a href="https:///player/22680" target="_blank">Эрик Ламела</a></p> <p><strong>Описание:</strong> "Рабона" Ламелы помогла "шпорам" со счетом 5:1 разгромить "Астерас" и сместить соперника с вершины в группе C.</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/6-bO1xzQ4fA" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гол №5</strong></span></p> <p><strong>Матч</strong>: Легия - Металлист Харьков</p> <p><strong>Турнир: </strong>Лига Европы</p> <p><strong>Автор: </strong><a href="https:///player/2848" target="_blank">Василий Кобин</a></p> <p><strong>Описание:</strong> Полузащитник "Металлиста" Кобин великолепным ударом открыл счет, однако четвертую победу кряду в группе L одержала "Легия".</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/m3_VhXXQEzM" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Гол №6</span></strong></p> <p><strong>Матч:</strong> Уэльс - Бельгия</p> <p><strong>Турнир:</strong> Чемпионат Европы среди девушек до 17 лет</p> <p><strong>Автор: </strong>Марьям Абдюлай-Толоба</p> <p><strong>Описание: </strong>Форвард сборной Бельгии Марьям Абдюлай-Толоба положила начало разгрому команды Уэльса со счетом 5:0. Благодаря этой победе бельгийки выиграли группу 7 и прошли в элитный раунд.</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/Sk1lL8GBlzM" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Гол №7</span></strong></p> <p><strong>Матч:</strong> Галатасарай - Арсенал</p> <p><strong>Турнир:</strong> Лига чемпионов</p> <p><strong>Автор:</strong> <a href="https:///player/8804" target="_blank">Арон Рэмзи</a></p> <p>Описание: Полузащитник сборной Уэльса отметился в матче с "Галатасараем" двумя голами, в том числе он с лета поразил "девятку". "Арсенал" выиграл со счетом 4:1 и со второго места в группе D вышел в стадию плей-офф.</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/UG1Lq2XLSPY" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Гол №8</span></strong></p> <p><strong>Матч:</strong> Динамо Киев - Эвертон</p> <p><strong>Турнир:</strong> Лига Европы</p> <p><strong>Автор:</strong> <a href="https:///player/14804" target="_blank">Антунеш</a></p> <p><strong>Описание:</strong> "Динамо", уступившее в первом матче "Эвертону" (1:2), сумело переломить ход противостояния и добилось победы с общим счетом 6:4. Один из голов киевлян забил Антунеш, пославший мяч в "девятку".</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/3fDKRx8nlWs" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Гол №9</span></strong></p> <p><strong>Матч</strong>: Барселона - ПСЖ</p> <p><strong>Турнир:</strong> Лига чемпионов</p> <p><strong>Автор:</strong> <a href="https:///player/21364" target="_blank">Неймар</a></p> <p><strong>Описание:</strong> "Барселона", выигравшая у "ПСЖ" в первом матче 1/4 финала со счетом 3:1, добилась успеха и в ответном поединке благодаря дублю Неймара. Первый гол бразилец забил после фантастического прохода Андреса Иниесты.</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/tbZPg3pqsyc" width="720"></iframe></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Гол №10</span></strong></p> <p><strong>Матч:</strong> Барселона - Бавария</p> <p><strong>Турнир:</strong> Лига чемпионов</p> <p><strong>Автор:</strong> <a href="https:///player/2361">Лионель Месси</a></p> <p><strong>Описание:</strong> Аргентинец посадил на пятую точку Боатенга и элегантно подсек мяч над Нойером в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором "Барса" разгромила "Баварию".</p> <p><iframe frameborder="0" height="400" src="https://www.youtube.com/embed/7hjDINElwVc" width="720"></iframe></p> <p><em>Лучший гол сезона-2014/15 будет выбран сегодня вечером преддверии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. "Бомбардир" будет вести онлайн событий дня. Следите за нашими обновлениями!</em></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/?id=440430" target="_blank">Каким был бы футбольный мир без Роналду и Месси</a></p>