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    Бракованный «Рубин». Каким был 6-й тур РФПЛ


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    24.08.2015 23:14
    О худшем старте в истории «Рубина», невезучем до неприличия «Анжи», дьявольском потенциале Промеса и «истинном» значении жеста Гуэлора Канга – в обзоре шестого тура от «Бомбардира».

    О худшем старте в истории «Рубина», невезучем до неприличия «Анжи», дьявольском потенциале Промеса и «истинном» значении жеста Гуэлора Канга – в обзоре шестого тура от «Бомбардира».

    Матч тура. «Рубин» - «Зенит»

    Абсолютно худший старт в своей истории выдает «Рубин». Одна победа при пяти поражениях – фактически приговор для команды, мечтающей занять четвертую строчку и попасть в Лигу Европы. Занявшее эту позицию в прошлом сезоне «Динамо» по итогам сезона собрало восемь поражений. Теперь, чтобы снова оказаться в еврокубках на будущий сезон, казанцам необходимо вставать на чемпионский график. Или же выиграть нынешнюю Лигу Европы. И то, и другое, судя по матчу с «Зенитом» - задачи невыполнимые. Закономерное поражение 1:3 доводит команду Рината Билялетдинова до «предынфарктной» 14 строчки.

    «Не забили мы – забили нам. Наши защитники позволили их форвардам показать свою силу. Такую разобранную линию обороны я вижу впервые» - разводил руками Билялетдинов. Во время флэш-интервью наставник по-прежнему пытается отвечать на каждый вопрос с улыбкой на лице. Но взгляд выдает в Ринате не самого счастливого человека: сегодня на его веках уже виднелись небольшие намеки на горькие слезы.

    Куда менее приветливый Андре Виллаш-Боаш впервые за сезон оказался всем доволен: перед матчем португалец нахваливал газон «Центрального», а после – действия своих подопечных. Хотя причину для очередной жалобы он все-таки отыскал. «Из-за лимита я сегодня не смог выпустить Данни. И это меня крайне огорчает» - ненадолго разворчался Виллаш-Боаш.

    Персона тура. Юрий Семин, «Анжи»

    «Анжи» атакует, «Анжи» не забивает. Под таким девизом проходит стартовый отрезок сезона у махачкалинского клуба. Повидавший всякое Юрий Семин откровенно не выдерживает: в последнем матче с «Уралом» пенальти в исполнении Леонардо тренер смотрел спиной, прикрыв глаза. «Вы все видите сами: создаем моменты и как всегда что-то мешает нам забивать» - вновь и вновь разводит руками Юрий Палыч. Впору доставать фирменную фартовую шапку, пусть и лето на дворе. Лучше сильно вспотеть, чем каждый тур страдать от невезения.

    Скандал тура. Удаление Александра Кокорина

    Нападающий «Динамо» Александр Кокорин в одиночку сделал результат матча с «Тереком». Сперва на 40-й минуте он открыл счет в матче: партнер сделал ему мягкую передачу низом, и форвард вальяжной походкой послал его в пустые ворота. В кумирах динамовских болельщиков Кокорин пробыл меньше 10 минут. Защитник «Терека» Адилсон Варкен нашел нужные слова, чтобы вывести улыбчивого и милого Кокорина в состояние неотвратимого гнева. Александру – красная карточка, а «Динамо» - упущенная победа и возможно, еще 4 матча без номинального форварда. «Кокорин просто нагло подставил «Динамо»! – считает Сергей Силкин. А вместе с ним – и вся бело-голубая торсида.

    Игрок тура. Квинси Промес, «Спартак»

    «Промес – будущая замена Де Брюйне!» - с таким заголовком посреди недели вышла немецкая газета Bild. Форварду «Спартака» пророчат скорейший переход в «Вольфсбург». Информация подтверждения не нашла, но одного «вброса» оказалось достаточно, чтобы Промес раскрыл весь свой потенциал. На поле стадиона «Звезда» вышел настоящий дьявол: двумя бронебойными ударами издали Промес решил исход встречи.

    Разочарование тура. «Уфа»

    Накануне матча с «Уфой» игроки «Локомотива» получили на свои головы ушат ледяной воды. Впервые за долгие годы ни один «железнодорожник» не вызван в сборную – для этого, как оказалось, нужно было выдать лучший старт за последние 5 лет. Ряд игроков «Локомотива» болезненно отреагировал на эту информацию, чего не скрывал и наставник команды Игорь Черевченко. Но все же ему удалось найти нужные слова, и «Локо» сделал из «Уфы» главное разочарование тура. «Первый гол пропустили как школьники: расступились и стали смотреть, как Ниасс расправляется с вратарем» - отреагировал на действия своей защиты наставник «Уфы» Игорь Колыванов. Его команда оказалась бита разъяренным «Локомотивом» - 0:3 и опустилась вплотную к зоне вылета.

    Открытие тура. Значение жеста Гуэлора Канга

    90 минута. Только что ЦСКА забил второй гол, который нанесет «Ростову» первое поражение в сезоне. Хавбек гостей Гуэлор Канга оказался совсем не готов к такому повороту событий: африканец прорывался сквозь толпу игроков, чтобы подраться с главным арбитром матча Кириллом Левниковым. Когда стало понятно, что Левников находится в недосягаемой зоне, Канга показал ему средний палец. Теперь хавбеку «Ростова» грозит длительное отлучение от матчей РФПЛ, против чего протестует его партнер по команде Александр Бухаров. «Канга сказал, что средний палец у них означает «до свидания» - прокомментировал эпизод форвард «Ростова».

    Результативность тура. 21 гол

    Старт сезона оказался омрачен крайне низкой результативностью. И вот сами мячи уже сказали: хватит! В матче «Амкар» - «Спартак» снаряд после удара Промеса летел настолько непредсказуемо, что на мгновение сломил ориентацию голкипера «Амкара» и заскочил в ворота. Голкипер «Кубани» Сергей Беленов был близок к суперсейву после удара головой Драгуна, но мяч все же нашел путь в сетку. Наконец, спина Джанаева принесла ЦСКА шестую победу подряд. И только в Махачкале мяч продолжает всячески уклоняться от свидания с сеткой.

    Символическая сборная тура

    Все результаты 6-го тура РФПЛ

    «Терек» - «Динамо» - 1:1

    «Амкар» - «Спартак» - 1:3

    ЦСКА – «Ростов» - 2:1

    «Анжи» - «Урал» - 1:1

    «Уфа» - «Локомотив» - 0:3

    «Краснодар» - «Мордовия» - 0:0

    «Крылья Советов» - «Кубань» - 3:0

    «Рубин» - «Зенит» - 1:3

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт РФПЛ, официальный сайт "Зенита"
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +28

      kun 26 августа 2015, 08:36

      про Крылья,добывшие первую победу в сезоне, ни слова!соккер стал днищем,либо автор этой статьи безмозглый баран!

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      Рейтинг: +106

      DSmoto 25 августа 2015, 12:11

      "Канга сказал, что средний палец у них означает "до свидания" - прокомментировал эпизод форвард "Ростова". епать корочник )

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      Рейтинг: +21

      Астраханец30rus 25 августа 2015, 09:00

      А нехрен было Бердыева убирать!!!

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 августа 2015, 08:40

      Все мысли о еврокубках.
      Удачи всем нашим.

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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин 25 августа 2015, 07:15

      Маурисио и Перендия что делают в сборной тура ?

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 25 августа 2015, 01:17

      вернблум заслужил быть в сборной тура 100%

      0
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      Рейтинг: +90

      Спартак-воин > RamonCSKA 25 августа 2015, 07:14

      Вермблум грёбанный убийца и костолом...не место столь грубому игроку в сборной тура

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      Рейтинг: +23

      isamsn > Спартак-воин 25 августа 2015, 11:00

      Не сколько он, сколько против него в кость играют...

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      Рейтинг: +224

      Ele13 25 августа 2015, 00:07

      Немного разнообразной статистики бы, но обзор хороший, спасибо.
      -.-.-
      Терпения руководству Рубина, Биля может исправить ситуацию, игра потихоньку налаживается, но работы много. Зенит всё же победу совершенно заслужил, в атаке играли лучше и главное: результативней.

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