Наставник сборной России станет известен на будущей неделе. Дайджест событий дня

Роналдиньо дебютировал за «Флуминенсе», «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, Черышев может перейти в «Ливерпуль». «Бомбардир» собирает главные события дня в один материал.



Клаус Аллофс: «Де Брюйне на 99,9% останется в «Вольфсбурге»



Роналдиньо: «Я очень рад возвращению, но два месяца без матчей дают о себе знать»



РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»

«Ливерпуль» предлагает 15 миллионов фунтов за Черышева

Суперкубок Англии. «Арсенал» побеждает в турнире второй раз подряд

Наставник сборной России станет известен на будущей неделе

Президент «Шахтера»: «Находимся в чемпионате в неравных условиях»



Мутко: «Через год нормализуем ситуацию в футболе и будем им наслаждаться»

"Бомбардир" дарит подарки!

Роналдиньо дебютировал за «Флуминенсе», «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, Черышев может перейти в «Ливерпуль». «Бомбардир» собирает главные события дня в один материал.Спортивный директор "Вольфсбурга" Клаус Аллофс заявил, что полузащитник Кевин де Брюйне не покинет команду этим летом."Мы не тот клуб, который нуждается в получении прибыли от трансферов. Однако мы всегда готовы рассмотреть предложения из-за уважения к игроку.Вероятность того, что де Брюйне останется, – 99,9%", – сказал Аллофс в эфире ZDF.Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" предлагает за 23-летнего хавбека 72 млн евро, а сам Де Брюйне завил, что не знает в составе какой команды проведет следующий сезон.Полузащитник "Флуминенсе" Роналдиньо поделился впечатленями от дебюта в составе своей новой команды. Его клуб в матче 16-го тура чемпионата Бразилии обыграл "Гремиу" со счетом 1:0."Я очень рад. Мне хотелось начать с победы и помочь команде вернуться в группу лидеров. Я еще продолжаю набирать форму. Два месяца без матчей дают о себе знать. Мне не хватает игрового ритма. Голова работает, а тело не откликается. Но я очень рад", - цитирует Роналдиньо Globo."Локомотив" принимал "Динамо" в ранге фаворита, и начал встречу очень осторожно, позволив "Динамо" захватить инициативу. Тем не менее, моментов в первом тайме было очень мало, пока мяч после навеса Матье Вальбуэна со штрафного не нашел голову дебютанта гостей Григория Морозова, который и открыл счет в матче перед самым перерывом. Во втором тайме команды активизировались. На 61 минуте Ведран Чорлука получил мяч в 3 метрах от ворот, и с этой точки он не промахнулся. После гола команды продолжили прибавлять, опасные моменты возникали и у тех, и у других ворот. Однако в самой активной фазе игры помимо этих моментов зрители увидели лишь фолы, больше голов забито не было в этом матче равных по силе команд.2 августа. Москва. Стадион "Локомотив"0:1 — Морозов, 45; 1:1 — Чорлука, 61.Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев (Ндинга, 64), Тарасов, Буссуфа (Миранчук, 46), Самедов, Касаев, Шкулетич (Майкон, 59).Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов (Бюттнер, 81), Соснин (Обольский, 58), Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.Соснин, 51; Касаев, 80.Сергей Карасев (Москва).Полузащитник мадридского "Реала" Денис Черышев все еще может перейти в "Ливерпуль". Английский клуб ранее уже получил отказ, однако главный тренер испанской команды Рафаэль Бенитес больше не видит возможности для 24-летнего игрока выходить в составе, и поэтому готов рассмотреть варианты с его продажей."Ливерпуль" в данный момент готов предложить 15 миллионов фунтов за игрока сборной России, "Вильярреал", который также претендует на футболиста, пока не готов потратить такую сумму.Матч за Суперкубок Англии открыл футбольный сезон на Туманном Альбионе, и начался он с лондонского дерби, в котором схлестнулись "Арсенал" и "Челси". Особенно интересной эта игра была для неравнодушных к таланту Петра Чеха, перешедшего из "Челси" как раз-таки в "Арсенал". В первом тайме команды изредка обменивались опасными атаками, хотя атаки "канониров" были все-таки поострее: возможно, поэтому на 24 минуте Алекс Окслэд-Чэмберлен и открыл счет в матче. Во втором тайме Жозе Моуринью выпустил на поле Радамеля Фалькао, в прошлом сезоне неудачно выступившего за "Манчестер Юнайтед". Игра начала накаляться, команды по очереди упускали стопроцентные моменты, Чех делал красивые сейвы, не давая забить бывшим партнерам по команде, Тибо Куртуа тоже выручал свою команду, сохраняя интригу до самого конца. В итоге красивый гол Чэмберлена в середине первого тайма так и остался единственным. "Арсенал" выигрывает второй Суперкубок Англии подряд.2 августа. Лондон. Стадион "Уэмбли"1:0 — Окслэд-Чэмберлен, 24.Чех, Бельерин, Мертезакер, Косиельни, Монреаль, Коклен, Касорла, Окслэд-Чэмберлен (Артета, 77), Озил (Гиббс, 82), Рэмси, Уолкотт (Жиру, 66).Куртуа, Иванович, Кэйхилл, Терри (Мосес, 82), Аспиликуэта (Зума, 69), Матич, Фабрегас, Рамирес (Оскар, 54), Виллиан, Азар, Реми (Фалькао, 46).Аспиликуэта, 65; Коклен, 68.Энтони Тэйлор.Министр спорта России Виталий Мутко в эфире телеканала "Россия-2" сообщил, что имя нового главного тренера сборной России по футболу будет названо в течение грядущей недели. По словам чиновника, контракт со специалистом будет подписан до окончания отборочного цикла к Чемпионату Европы — 2016 с возможностью продления на сам турнир.Вероятно, наставником российской дружины станет главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, который до некоторых пор будет совмещать посты.Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал украинскому телеканалу "Футбол" тот факт, что его команде приходится проводить домашние матчи УПЛ вне родных стен. Напомним, что "горняки" играют во Львове."Мы ввиду этого факта находимся в неравных условиях. Сейчас наш чемпионат уже не тот, что был раньше. Если бы мы играли на "Донбасс-Арене" при своих болельщиках, то "трешка" в ворота соперника была бы им за счастье. Я поздравил президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса с победой в УПЛ в прошло сезоне. Он же не виноват, что мы проводим домашние игры во Львове. Суркис боролся, менял тренеров, но не сдавался. Это достойно уважения", - сказал Ахметов.С вероятностью в 99 процентов будущий президент РФС Виталий Мутко рассказал, как он собирается налаживать экономические дела в организации."Будем заниматься тем, что делал в предыдущее мое правление. В частности, привлекать спонсоров, что вполне реально. В России есть немало компаний, имеющих желание инвестировать финансы в футбол, но они не хотят смешиваться со скандалами. Мы предложим нескольким организациям вкладывать деньги в детско-юношеский футбол. И они будут знать, куда их средства уходят. В течение года ситуация нормализуется, и мы будем наслаждаться им", - сказал Мутко телеканалу "Россия-2".