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  • «Сочи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

«Сочи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

26 июля, 17:06
Сочи
26.07.2026, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Арсенал
21' М. Игнатов 27' П. Мелешин 30' М. Игнатов 56' М. Игнатов 82' З. Федоров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Даниил Плотников
ПВ
9
Давид Давидян
ПВ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Сочи
85
Даниил Силев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
44
Неманья Стойич
ЦЗ
37
Макар Чирков
ЦЗ
18
Максим Кайнов
ОП
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
14
Милош Брнович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
8
Даниил Шамкин
АП
19
Никита Глушков
ЛВ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
23
Тимур Мелекесцев
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-3-2-1
35
Дегтев
4
Литвинов
33
Алвес
3
Солдатенков
17
Макарчук
5
Осипов
28
Магаль
6
Кузьмин
8
Игнатов
11
Мелешин
4-1-1-3-1
42
Мелихов
4
Пенчиков
24
Гоцук
45
Кармаев
5
Крашевский
35
Енин
21
Раздорских
9
Давидян
77
Плотников
17
Горбунов
11
Магомедов
27
Заика
13
Калинин
13
Калинин
27
Заика
8
Игнатов
44
Стойич
44
Стойич
8
Игнатов
5
Осипов
18
Кайнов
18
Кайнов
5
Осипов
4
Литвинов
59
Барт
59
Барт
4
Литвинов
11
Мелешин
9
Федоров
9
Федоров
11
Мелешин
35
Енин
14
Брнович
14
Брнович
35
Енин
17
Горбунов
19
Глушков
19
Глушков
17
Горбунов
77
Плотников
7
Рейес
7
Рейес
77
Плотников
11
Магомедов
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
11
Магомедов
Остались в запасе
Сочи
Арсенал
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
8
Даниил Шамкин
АП
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
8
Даниил Шамкин
АП
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Сочи - Арсенал
2
1
3
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Арсенала», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Арсенал»

«Сочи» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Арсенал Сочи
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