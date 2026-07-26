26.07.2026, воскресенье, 18:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Сочи
Сочи
3-3-2-1
35
Дегтев
4
Литвинов
33
Алвес
3
Солдатенков
17
Макарчук
5
Осипов
28
Магаль
6
Кузьмин
8
Игнатов
11
Мелешин
4-1-1-3-1
42
Мелихов
4
Пенчиков
24
Гоцук
45
Кармаев
5
Крашевский
35
Енин
21
Раздорских
9
Давидян
77
Плотников
17
Горбунов
11
Магомедов
27
Заика
13
Калинин
13
Калинин
27
Заика
8
Игнатов
44
Стойич
44
Стойич
8
Игнатов
5
Осипов
18
Кайнов
18
Кайнов
5
Осипов
4
Литвинов
59
Барт
59
Барт
4
Литвинов
11
Мелешин
9
Федоров
9
Федоров
11
Мелешин
35
Енин
14
Брнович
14
Брнович
35
Енин
17
Горбунов
19
Глушков
19
Глушков
17
Горбунов
77
Плотников
7
Рейес
7
Рейес
77
Плотников
11
Магомедов
23
Мелекесцев
23
Мелекесцев
11
Магомедов
Остались в запасе
Сочи
Арсенал
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
8
Даниил Шамкин
АП
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
85
Даниил Силев
ВР
37
Макар Чирков
ЦЗ
60
Марк Носатый
ОП
66
Александр Мециев
ЦП
97
Роман Пасевич
ЛВ
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
8
Даниил Шамкин
АП
22
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Сочи - Арсенал
2
1
3
Всего ударов по воротам
8
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Арсенала», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Арсенал»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»