26.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Торпедо
Торпедо
4-1-3-2
25
Солдатенко
99
Шевченко
2
Бозов
4
Бородин
44
Корнюшин
5
Москвичев
24
Погосов
21
Галоян
17
Берковский
79
Каштанов
33
Камара
3-3-1-2-1
51
Митров
27
Черный
62
Карпов
53
Котин
32
Косогоров
64
Ланин
23
Чистяков
50
Голубев
11
Порохов
20
Мартовой
88
Миронов
24
Погосов
27
Орехов
27
Орехов
24
Погосов
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
21
Галоян
10
Цыпченко
10
Цыпченко
21
Галоян
23
Чистяков
49
Караев
49
Караев
23
Чистяков
53
Котин
54
Шмаков
54
Шмаков
53
Котин
20
Мартовой
15
Самойлов
15
Самойлов
20
Мартовой
88
Миронов
24
Азявин
24
Азявин
88
Миронов
11
Порохов
77
Гонгапшев
77
Гонгапшев
11
Порохов
Остались в запасе
Торпедо
Шинник
58
Данил Ладоха
ВР
48
Sergey Mokrousov
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
48
Sergey Mokrousov
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Торпедо - Шинник
1
2
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Шинника», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Шинник»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»