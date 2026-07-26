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  • «Торпедо» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

«Торпедо» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

26 июля, 15:50
Торпедо
26.07.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
52' А. Каштанов
17' Д. Миронов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
ВР
2
Никита Бозов
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
5
Владимир Москвичев
ОП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
17
Илья Берковский
АП
21
Артур Галоян
АП
24
Артем Погосов
ЛВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
32
Артемий Косогоров
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
20
Даниил Мартовой
ЛВ
11
Илья Порохов
ПВ
88
Денис Миронов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Торпедо
58
Данил Ладоха
ВР
48
Sergey Mokrousov
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
77
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-3-2
25
Солдатенко
99
Шевченко
2
Бозов
4
Бородин
44
Корнюшин
5
Москвичев
24
Погосов
21
Галоян
17
Берковский
79
Каштанов
33
Камара
3-3-1-2-1
51
Митров
27
Черный
62
Карпов
53
Котин
32
Косогоров
64
Ланин
23
Чистяков
50
Голубев
11
Порохов
20
Мартовой
88
Миронов
24
Погосов
27
Орехов
27
Орехов
24
Погосов
17
Берковский
11
Апеков
11
Апеков
17
Берковский
21
Галоян
10
Цыпченко
10
Цыпченко
21
Галоян
23
Чистяков
49
Караев
49
Караев
23
Чистяков
53
Котин
54
Шмаков
54
Шмаков
53
Котин
20
Мартовой
15
Самойлов
15
Самойлов
20
Мартовой
88
Миронов
24
Азявин
24
Азявин
88
Миронов
11
Порохов
77
Гонгапшев
77
Гонгапшев
11
Порохов
Остались в запасе
Торпедо
Шинник
58
Данил Ладоха
ВР
48
Sergey Mokrousov
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
58
Данил Ладоха
ВР
48
Sergey Mokrousov
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
84
Вадим Чурилов
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
19
Abdurazak Isadibirov
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Антон Антонов
ЦП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Торпедо - Шинник
1
2
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Торпедо» против «Шинника», 3-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торпедо» – «Шинник»

«Торпедо» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Шинник Торпедо
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