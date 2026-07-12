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  • «Нижний Новгород» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

«Нижний Новгород» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

12 июля, 15:31
Нижний Новгород
12.07.2026, воскресенье, 16:30
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
4 : 2
Завершен
Ротор
32' А. Соколов 33' Г. Пополитов 45+2' В. Грулев (П) 82' С. Лапинский
41' Эмерсон 45' Эмерсон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
17
Глеб Шильников
ЛЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
18
Артем Соколов
АП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
11
Глеб Пополитов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
6
Михаил Умников
ЦП
10
Артем Симонян
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Нижний Новгород
98
Ислам Имамов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
93
Станислав Лапинский
ЦФ
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Ротор
99
Иван Литвенок
ВР
50
Владимир Сугробов
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
19
Никита Плотников
ОП
22
Павел Горелов
ОП
69
Илья Родионов
АП
90
Михаил Ципуштанов
ЛВ
77
Ацамаз Ревазов
ПВ
77
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
98
Александр Хубулов
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Медведев
17
Шильников
25
Карич
2
Александров
3
Коледин
94
Тимофеев
78
Калинский
27
Грулев
18
Соколов
72
Комиссаров
11
Пополитов
4-2-1-1-2
13
Чагров
15
Данилкин
23
Храмцов
25
Эмерсон
16
Поярков
8
Аюпов
5
Трошечкин
6
Умников
10
Симонян
7
Хохлачев
9
Алиев
3
Коледин
66
Гудков
66
Гудков
3
Коледин
94
Тимофеев
8
Майга
8
Майга
94
Тимофеев
11
Пополитов
93
Лапинский
93
Лапинский
11
Пополитов
27
Грулев
10
Бальбоа
10
Бальбоа
27
Грулев
72
Комиссаров
9
Сарвели
9
Сарвели
72
Комиссаров
6
Умников
19
Плотников
19
Плотников
6
Умников
23
Храмцов
22
Горелов
22
Горелов
23
Храмцов
10
Симонян
69
Родионов
69
Родионов
10
Симонян
7
Хохлачев
77
Эльдарушев
77
Эльдарушев
7
Хохлачев
9
Алиев
98
Хубулов
98
Хубулов
9
Алиев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ротор
98
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
99
Иван Литвенок
ВР
50
Владимир Сугробов
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
90
Михаил Ципуштанов
ЛВ
77
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Остались в запасе
99
Иван Литвенок
ВР
50
Владимир Сугробов
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
90
Михаил Ципуштанов
ЛВ
77
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Нижний Новгород - Ротор
2
4
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Нижний Новгород» против «Ротора», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» – «Ротор»

«Нижний Новгород» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Ротор Нижний Новгород
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