12.07.2026, воскресенье, 16:30
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
4-1-1-3-1
30
Медведев
17
Шильников
25
Карич
2
Александров
3
Коледин
94
Тимофеев
78
Калинский
27
Грулев
18
Соколов
72
Комиссаров
11
Пополитов
4-2-1-1-2
13
Чагров
15
Данилкин
23
Храмцов
25
Эмерсон
16
Поярков
8
Аюпов
5
Трошечкин
6
Умников
10
Симонян
7
Хохлачев
9
Алиев
3
Коледин
66
Гудков
66
Гудков
3
Коледин
94
Тимофеев
8
Майга
8
Майга
94
Тимофеев
11
Пополитов
93
Лапинский
93
Лапинский
11
Пополитов
27
Грулев
10
Бальбоа
10
Бальбоа
27
Грулев
72
Комиссаров
9
Сарвели
9
Сарвели
72
Комиссаров
6
Умников
19
Плотников
19
Плотников
6
Умников
23
Храмцов
22
Горелов
22
Горелов
23
Храмцов
10
Симонян
69
Родионов
69
Родионов
10
Симонян
7
Хохлачев
77
Эльдарушев
77
Эльдарушев
7
Хохлачев
9
Алиев
98
Хубулов
98
Хубулов
9
Алиев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Ротор
98
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
99
Иван Литвенок
ВР
50
Владимир Сугробов
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
90
Михаил Ципуштанов
ЛВ
77
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
98
Ислам Имамов
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
22
Никита Каккоев
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
77
Андрей Ивлев
АП
83
Николай Ищенко
ЛВ
Остались в запасе
99
Иван Литвенок
ВР
50
Владимир Сугробов
ВР
44
Томислав Дадич
ЛЗ
90
Михаил Ципуштанов
ЛВ
77
Ацамаз Ревазов
ПВ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Нижний Новгород - Ротор
2
4
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Нижний Новгород» против «Ротора», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» – «Ротор»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»