Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

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Смотреть прямую трансляцию матча «Нижний Новгород» против «Ротора», 1-й тур Первой лиги России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 июля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нижний Новгород» – «Ротор»