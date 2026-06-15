Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию Бельгия против Египта, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Кабо-Верде