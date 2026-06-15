15.06.2026, понедельник, 22:00
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Бельгия
Бельгия
4-1-1-3-1
1
Куртуа
15
Менье
25
Нгой
4
Мехеле
21
Кастань
24
Онана
8
Тилеманс
10
Троссард
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
11
Доку
3-2-2-2-1
23
Шобейр
2
Ибрахим
3
Хани
13
Фатух
14
Фатхи
19
Атея
17
Лашин
8
Ашур
10
Салах
11
Зико
22
Мармуш
7
Де Брюйне
20
Ванакен
20
Ванакен
7
Де Брюйне
21
Кастань
23
Раскин
23
Раскин
21
Кастань
24
Онана
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
24
Онана
11
Доку
26
Фернандес-Пардо
26
Фернандес-Пардо
11
Доку
17
Де Кетеларе
9
Лукаку
9
Лукаку
17
Де Кетеларе
8
Ашур
5
Рабия
5
Рабия
8
Ашур
13
Фатух
15
Хафез
15
Хафез
13
Фатух
14
Фатхи
20
Адель
20
Адель
14
Фатхи
11
Зико
25
Зизо
25
Зизо
11
Зико
10
Салах
9
9
10
Салах
Остались в запасе
Бельгия
Египет
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Nabil Donga
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
7
Трезеге
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Остались в запасе
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Nabil Donga
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
7
Трезеге
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Бельгия - Египет
2
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
15
15
Офсайды
0
1
Количество передач
455
398
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36
Смотреть прямую трансляцию Бельгия против Египта, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Кабо-Верде
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»