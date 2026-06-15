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  • Бельгия – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

Бельгия – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

15 июня, 20:47
Бельгия
15.06.2026, понедельник, 22:00
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Египет
66' М. Хани (АГ)
19' Э. Ашур
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
25
Натан Нгой
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
8
Юри Тилеманс
(К) ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Леандро Троссард
ЛВ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Египет
23
Уфа Шобейр
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
14
Хамди Фатхи
ОП
19
Марван Атея
ОП
17
Моханад Лашин
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
11
Мостафа Зико
ЛВ
10
Мохамед Салах
(К) ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Бельгия
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Николас Раскин
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
26
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Египет
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
5
Рами Рабия
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Nabil Donga
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
25
Зизо
ПВ
9
H. Abdelkarim
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
15
Менье
25
Нгой
4
Мехеле
21
Кастань
24
Онана
8
Тилеманс
10
Троссард
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
11
Доку
3-2-2-2-1
23
Шобейр
2
Ибрахим
3
Хани
13
Фатух
14
Фатхи
19
Атея
17
Лашин
8
Ашур
10
Салах
11
Зико
22
Мармуш
7
Де Брюйне
20
Ванакен
20
Ванакен
7
Де Брюйне
21
Кастань
23
Раскин
23
Раскин
21
Кастань
24
Онана
5
Де Куйпер
5
Де Куйпер
24
Онана
11
Доку
26
Фернандес-Пардо
26
Фернандес-Пардо
11
Доку
17
Де Кетеларе
9
Лукаку
9
Лукаку
17
Де Кетеларе
8
Ашур
5
Рабия
5
Рабия
8
Ашур
13
Фатух
15
Хафез
15
Хафез
13
Фатух
14
Фатхи
20
Адель
20
Адель
14
Фатхи
11
Зико
25
Зизо
25
Зизо
11
Зико
10
Салах
9
9
10
Салах
Остались в запасе
Бельгия
Египет
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Nabil Donga
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
7
Трезеге
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Остались в запасе
13
Майк Пендерс
ВР
12
Сенне Ламменс
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
16
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
19
Диегу Морейра
ЛВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
Остались в запасе
16
Аль Махди Солиман
ВР
26
Мохамед Алаа
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
4
Хоссам Абдельмагид
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Nabil Donga
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
7
Трезеге
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Хоссам Хассан
Статистика матча Бельгия - Египет
2
2
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
15
15
Офсайды
0
1
Количество передач
455
398
Сейвы
2
3
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.35
1.08
xGP (предотвращенные голы)
-0.36
-0.36

Смотреть прямую трансляцию Бельгия против Египта, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бельгия – Кабо-Верде

Бельгия – Египет: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Египет Бельгия
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