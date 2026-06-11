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  • Мексика – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июня 2026

Мексика – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июня 2026

11 июня, 20:50
Мексика
11.06.2026, четверг, 22:00
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
ЮАР
9' Х. Киньонес 67' Р. Хименес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Рауль Ранхель
ВР
23
Хесус Гальярдо
ЛЗ
15
Исраэль Рейес
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
5
Йохан Васкес
ЦЗ
6
Эрик Лира
ОП
8
Альваро Фидальго
ЦП
26
Брайан Гутьеррес
АП
25
Роберто Альварадо
ПВ
16
Хулиан Киньонес
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
21
Име Окон
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
4
Тебохо Мокоена
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
23
Джейден Адамс
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
15
Икраам Рейнерс
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Мексика
12
Карлос Асеведо
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Луис Чавес
ОП
7
Луис Ромо
ЦП
19
Хильберто Мора
ЦП
18
Обед Варгас
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
21
Сезар Уэрта
ЛФ
10
Алексис Вега
ЦФ
14
Армандо Гонсалес
ЦФ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
5
Таленте Мбата
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
11
Темба Зване
АП
12
Тапело Масеко
ЛВ
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
17
Эвиденс Макгопа
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ранхель
23
Гальярдо
3
Монтес
5
Васкес
15
Рейес
6
Лира
8
Фидальго
26
Гутьеррес
25
Альварадо
9
Хименес
16
Киньонес
3-2-2-1-2
1
Уильямс
21
Окон
19
Сибиси
14
Мбокази
20
Мудау
6
Модиба
4
Мокоена
13
Ситхоле
23
Адамс
15
Рейнерс
9
Фостер
6
Лира
4
Альварес
4
Альварес
6
Лира
26
Гутьеррес
24
Чавес
24
Чавес
26
Гутьеррес
Уэрта
19
Мора
19
Мора
Уэрта
21
Уэрта
21
Уэрта
16
Киньонес
10
Вега
10
Вега
16
Киньонес
9
Хименес
14
Гонсалес
14
Гонсалес
9
Хименес
9
Фостер
5
Мбата
5
Мбата
9
Фостер
6
Модиба
7
Апполлис
7
Апполлис
6
Модиба
23
Адамс
11
Зване
11
Зване
23
Адамс
15
Рейнерс
17
Макгопа
17
Макгопа
15
Рейнерс
Остались в запасе
Мексика
ЮАР
12
Карлос Асеведо
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Луис Ромо
ЦП
18
Обед Варгас
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
12
Карлос Асеведо
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Луис Ромо
ЦП
18
Обед Варгас
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
Остались в запасе
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Мексика - ЮАР
1
1
2
2
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
11
Офсайды
1
1
Количество передач
520
334
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.07
xGP (предотвращенные голы)
-0.72
-0.72

Смотреть прямую трансляцию Мексика против ЮАР, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июня в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика – ЮАР

Мексика – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира ЮАР Мексика
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