11.06.2026, четверг, 22:00
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
Чемпионат мира, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Мексика
Мексика
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
5
Таленте Мбата
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
11
Темба Зване
АП
12
Тапело Масеко
ЛВ
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
17
Эвиденс Макгопа
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ранхель
23
Гальярдо
3
Монтес
5
Васкес
15
Рейес
6
Лира
8
Фидальго
26
Гутьеррес
25
Альварадо
9
Хименес
16
Киньонес
3-2-2-1-2
1
Уильямс
21
Окон
19
Сибиси
14
Мбокази
20
Мудау
6
Модиба
4
Мокоена
13
Ситхоле
23
Адамс
15
Рейнерс
9
Фостер
6
Лира
4
Альварес
4
Альварес
6
Лира
26
Гутьеррес
24
Чавес
24
Чавес
26
Гутьеррес
Уэрта
19
Мора
19
Мора
Уэрта
21
Уэрта
21
Уэрта
16
Киньонес
10
Вега
10
Вега
16
Киньонес
9
Хименес
14
Гонсалес
14
Гонсалес
9
Хименес
9
Фостер
5
Мбата
5
Мбата
9
Фостер
6
Модиба
7
Апполлис
7
Апполлис
6
Модиба
23
Адамс
11
Зване
11
Зване
23
Адамс
15
Рейнерс
17
Макгопа
17
Макгопа
15
Рейнерс
Остались в запасе
Мексика
ЮАР
12
Карлос Асеведо
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Луис Ромо
ЦП
18
Обед Варгас
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
Главный тренер
Уго Броос
Остались в запасе
12
Карлос Асеведо
ВР
13
Гильермо Очоа
ВР
20
Матео Чавес
ЛАЗ
2
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Луис Ромо
ЦП
18
Обед Варгас
ЦП
17
Орбелин Пинеда
ЛВ
22
Гильермо Мартинес
ЦФ
11
Сантьяго Хименес
ЦФ
Остались в запасе
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Уго Броос
Статистика матча Мексика - ЮАР
1
1
2
2
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
12
11
Офсайды
1
1
Количество передач
520
334
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.07
xGP (предотвращенные голы)
-0.72
-0.72
Смотреть прямую трансляцию Мексика против ЮАР, 1-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июня в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Мексика – ЮАР
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»